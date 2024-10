Horacio Manzur: “De una forma o de otra, la mafia que gobierna a la AFA algún día va a terminar”

-¿Se puede trazar un paralelismo entre el conflicto de 1993 y el actual?

-Yo encuentro muchas similitudes. Aquella vez el motivo fue que no pudimos defendernos en el Tribunal de Disciplina cuando (Javier) Castrilli consumó lo que le habían mandado a hacer: bajarlo a Talleres. Es cierto que teníamos un promedio paupérrimo y corríamos el riesgo de descender, pero nadie nos podía quitar el derecho y la ilusión de salvarnos adentro de la cancha, o al menos llegar a un desempate con Argentinos Juniors. Castrilli ahora se pone el traje de solidario con Talleres, cuando en su momento nos causó un daño absoluto y total. Lo mandaron a Córdoba para que Talleres perdiera con River y él hizo los deberes como le ordenó (Julio) Grondona. Fue una de las piezas funcionales para perjudicar a nuestro club, igual que (Andrés) Merlos en el partido ante Boca, por la Copa Argentina.

-¿Hubo intención de perjudicar a Talleres en Mendoza?

-Absolutamente. Me sorprendió lo que dijo el expresidente de Lanús (Nicolás Russo), a quien tenía como un tipo serio, respecto a que Fassi no habló de los penales errados. Si Talleres hubiese pasado la serie, porque lo pudo haber hecho perfectamente, más allá de que Merlos hizo todo lo posible para que Boca ganara, lo eliminaban ante Gimnasia, porque tienen que hacerle sentir el rigor. Esto sucede porque la AFA es una asociación de exdirigentes de clubes que al momento de pisar la sede de Viamonte se transforman en dirigentes afistas y empiezan a gozar de privilegios, como acompañar a la Selección o ir a un Congreso de la Fifa, que siempre son en lugares lindos. Ahí el manejo es totalmente arbitrario y la corrupción es absoluta. No hay nadie que se haya puesto a leer un solo balance de AFA, que son una mentira y están todos pintados. Fui el primero que rechazó un balance y tengo el ‘raro privilegio’, como me lo dijo Grondona, de haber hecho votar una resolución de Comité Ejecutivo, donde nunca se discute nada y todo es ‘por consenso’, que en realidad es lo que dice el mandamás.

LA GUERRA FRÍA. Tapia y Fassi siempre se miraron con recelo, aunque mantuvieron los buenos modales. El arbitraje de Andrés Merlos en el partido Talleres-Boca desencadenó un conflicto de ribetes impredecibles. FOTO: CEDOC PERFIL

-¿La arbitrariedad y la corrupción están enquistadas en nuestro fútbol?

-Así es. La AFA maneja a sus dirigentes como quiere y por eso están años y años, y nadie los toca. Se cagan en la ley, en los presupuestos, en la Justicia, y hacen lo que se les antoja. Quieren que Barracas Central sea campeón y capaz que lo sea, quieren que Riestra siga subiendo y quizá vaya una copa internacional. Ahora acaban de subir a Primera C dos clubes íntimamente ligados a Tapia (Estrella del Sur y Camioneros)… La AFA se inmiscuye en los temas deportivos; se metió hace treinta y un años y se sigue metiendo hoy, y genera una enorme injusticia entre los clubes.

-En 1993 el propósito fue beneficiar al equipo que gerenciaba TyC, la empresa dueña de los derechos televisivos. ¿Lo de hoy es otro capítulo de Talleres vs. AFA o es una lucha personal entre Fassi y Tapia?

-Hay dos presidentes de la Liga Profesional, Fassi y Verón, que impulsan las SAD, y creo que ese es el principio del problema. Para el gobierno era más fácil encontrar deficiencias en la AFA y tomar medidas concretas, que meterse en el tema de las SAD, que en definitiva termina siendo una excusa. Yo creo que las SAD son totalmente innecesarias y no tienen ninguna razón de ser, pero como Milei se mete en todo, con esa lógica liberal de quitarle a los pobres y facilitarles las cosas a los ricos, también busca meter mano en el negocio del fútbol. Hoy nada impide a los clubes tratar con empresas que quieran invertir, ¿para qué querés darle el título de propiedad a un privado? En Talleres ya lo vivimos con Ahumada y con Granero. Las SAD no tienen ningún beneficio en la práctica, más allá de que darle a alguien la chance de traer mucha plata y entrar en un blanqueo, porque ahora no te preguntan nada e inclusive te agradecen que traigas guita robada. Me da la sensación de que el gobierno trata de inmiscuirse en la AFA de un modo equivocado, tomando un camino tortuoso y dificultoso.

COMO EN EL ’93. Otro arbitraje, el de Javier Castrilli ante River Plate, desató un durísimo conflicto entre el club albiazul y la AFA hace 31 años. “Lo mandaron a Córdoba para bajarlo a Talleres”, destacó Manzur. FOTO: CEDOC PERFIL

-Dentro de esa lógica, ¿Fassi es cómplice o víctima?

-Andrés es un tipo idóneo, que está muy por encima de la media del dirigente deportivo argentino y que aprovecha todas las circunstancias de las cuáles se pueden beneficiar. Al haber quedado absolutamente solo, busca la ayuda del gobierno, y a mi criterio ahí se equivoca, porque ni Scioli ni Milei van a tener ninguna injerencia decisiva en la AFA. El fútbol argentino se puede cambiar desde adentro, no desde afuera. Menem lo quiso hacer en el ’93, tomando el tema de Talleres, pero al final tuvo que meter el fútbol en el Pacto de Olivos, porque si Grondona caía, Argentina no jugaba el Mundial de Estados Unidos. Hoy es Fassi es quien va a pedir ayuda al poder ejecutivo; es una diferencia sutil, pero muy profunda.

-Como hincha de Talleres, ¿qué sensaciones le generaron la ‘cadena nacional’ de Fassi y la foto posterior en el despacho presidencial?

-La conferencia de Fassi me hizo acordar a lo que hicimos hace tres décadas, cuando salimos en todos los medios del país denunciando los contratos en negro de jugadores como Maradona o Márcico, y metiendo a la DGI en la AFA. ¡Un escándalo! Todo lo que dijo el presidente de Talleres lamentablemente es verdad. Y digo lamentablemente, porque vivimos en un mundo de impudicia, donde nadie le pone coto a nada. ¿Cómo puede ser que este señor Tapia maneje a su antojo los resultados, los reglamentos y el dinero? Los montos que mueve son enormes y los clubes tienen cada vez menos. Me llama la atención que la Liga Cordobesa, cuyos afiliados están sumidos en la pobreza más absoluta, se quede callada. En mi época nadie te mostraba un contrato y todo se aceptaba a libro cerrado y sigue siendo igual, con la diferencia que ‘Don Julio’ anotaba todo en una libretita, como un verdulero, y hoy tenés la tecnología. En lugar de transparentar la economía, se la pasan desviando dinero para un lado y para otro. ¿Qué méritos tiene (Pablo) Toviggino para ser tesorero? Y encima sale a insultarlo a Fassi y, lo que más me duele, a joderle la vida a Talleres con amenazas. ¡Toviggino! Un pobre muchacho sin ninguna formación, un ‘delincuentón’ que maneja la plata como Tapia le dice que la debe manejar.

-¿Y la foto con Milei?

-No me gustó, obviamente. Creo que Fassi tiene razón en todo su planteo, pero no coincido con el camino que eligió, aunque entiendo que quizá haya sido el único que le quedaba, porque no tenía apoyo en ningún otro lado. En cierto modo, la foto le bajó el precio. Lo dejó parado como un soldadito de Milei, que está enfrentado con la AFA, y eso no me parece que sea así.

LA FOTO EN CASA ROSADA. “En cierto modo, a Fassi le bajó el precio. Lo dejó parado como un soldadito de Milei, que está enfrentado con la AFA, y eso no me parece que sea así”, destacó el exdirigente de la ‘T’. FOTO: CEDOC PERFIL

-¿El gobierno nacional se aprovecha del caso Talleres?

-Creo que el Presidente no tiene nada que hacer en este conflicto. Si el asunto se hubiese hecho más grande y derivaba en un movimiento social como el que se dio en 1993, cuando toda Córdoba se movilizó detrás de Talleres, tal vez ameritaba que llamara a las partes y les dijera ‘ a ver, muchachos, cómo resolvemos esto’, o que interviniera a la AFA, si la finalidad de su disputa es la intervención. A Milei no le interesa Talleres.

-¿Le cree a Fassi cuando dice que no tiene aspiraciones políticas y que tampoco quiere ser presidente de la AFA?

-Le creo. Más allá de que, para mí, se equivocó al pegarse al poder político.

-Además, Milei ya tiene a Guilermo Tofoni como referente en el tema.

-Tofoni es un tipo que ha manejado mucho tiempo los derechos de la Selección y que estuvo muy pegado a Grondona. No tiene el perfil del fútbol, pero sí el de Milei. Hay personas más capaces adentro, aunque nadie se va a poner en contra de Tapia. El gran problema es que la AFA es una asociación ilícita, gerenciada por tipos que son idóneos para delinquir en forma permanente, inmiscuirse en los resultados deportivos, y sacar rédito de los dineros de la TV, los sponsors y las apuestas, y va a seguir siendo así hasta que no aparezca alguien que diga ‘basta, hasta acá llegamos’. Si Talleres se planta y dice ‘me voy de esta competencia, porque no se puede seguir en esta estructura’, y lo acompañan los otros equipos de Córdoba, vamos a ver si no empieza a cambiar todo en el fútbol argentino.

-Alguna vez, hablando del conflicto del ’93 y las posturas de Belgrano e Instituto, usted dijo que ‘no era una situación deportiva sino legal y eso les daba la oportunidad de no meterse’. ¿Qué sucede hoy?

-Hoy es un problema netamente político. Hay una posición planteada por Fassi, diciendo ‘dejen de cagarme’ y entonces es lógico que no reciba el acompañamiento de los otros clubes de Córdoba. También hay cosas que se están dirimiendo en la Justicia, y ahí ningún tercero puede meterse. De todos modos, nada justifica que seamos tan lamebotas del poder de la AFA y que de pronto vayamos a integrar una lista como lo estamos haciendo ahora. Creo que el fútbol de Córdoba se merece una conducción más firme, que sea consecuente con lo que nuestra provincia ha sido históricamente en todos los conflictos, políticos, sociales, económicos y deportivos. Porque a ellos en algún momento también les va a tocar, no te quepa ninguna duda.

"YO ENCUENTRO MUCHAS SIMILITUDES". Castrilli contra River en 1993 y Merlos frente a Boca en 2024, dos arbitrajes que desencadenaron un oscuro entramado que vuelve a poner en jaque a la ‘T’ y al fútbol argentino en la mira del gobierno nacional. FOTO; FINO PIZARRO.

-Hay una sensación de que las tensiones con AFA le han impedido a Talleres llegar a más en lo deportivo en los últimos años. A partir de los últimos episodios, ¿cree que ahora directamente van a ‘bombearlo?

-No creo que en lo inmediato, porque Fassi abrió el paraguas. Pero quedan muchas fechas, las suficientes como para que algún bandera se equivoque. Me da la sensación de que en los próximos partidos, sobre todo los que juegue de visitante, algún conflicto va a tener. Además, está el VAR, que siempre marca la línea o el puntito como quiere; una vergüenza. Talleres tiene muchas chances de pelear el torneo en condiciones normales, aunque nada indica que las cosas vayan a ser así. Las sanciones a Medina y Moyano son un claro ejemplo: ¡cuatro fechas!, cuando en casos similares te dan una o dos, y para los DT las suspensiones son redimibles con multa.

-Si lo comparamos con Grondona respecto a la construcción y al ejercicio del poder, ¿Tapia es más o menos de lo mismo?

-Es más de lo mismo, con la diferencia de que estos muchachos dejan muchas huellas. Son muy básicos en su forma de actuar, muy alevosos. Grondona era más hábil que Tapia.

-Podríamos decir que ´Don Julio’ tocaba el timbre de una casa a la siesta y salía disparando, y estos se quedan parados en la puerta.

-Exactamente. Y te aparecen con el cartelito pegado en la frente, que dice ‘te estoy cagando’. Es lo que hace Toviggino. Le reconozco a Tapia ser un hombre de mucha suerte, porque lo buscó a Scaloni para zafar dos partidos y el muchacho terminó siendo el mejor seleccionador del fútbol argentino. Que Argentina haya ganado dos Copa América y una Copa del Mundo se lo debemos a Scaloni. Fue él quien eligió a los jugadores, tuvo la virtud de hacerse muy amigo de Messi y gestionó bien un montón de situaciones, más allá de lo táctico. Ahí Tapia no tuvo nada que ver.

ANDRÉS MERLOS. “Hizo todo lo posible para que Boca le ganara a Talleres”, sostuvo Manzur respecto al árbitro del partido que se jugó en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Puede ser que Fassi busque victimizarse para irse de Talleres?

-No lo veo así. El club sigue siendo una sociedad civil, pero tiene un modelo de gestión muy interesante. Ahí no necesitás al inversor extranjero. Si algún millonario lo quiere comprar a Messi y ponerlo a jugar en Talleres, ¿cuál es el problema? Establecés las condiciones y los porcentajes de las ganancias y listo. No tenés que andar preguntándole a ningún inglés.

-¿Cómo le sienta que el hombre trabaje para un club de México, quiera desembarcar en España o que venga salteado por Córdoba?

-Me jodería si él no armara un buen equipo, y armó un buen equipo. No de jugadores, sino de dirigentes. Me parece que detrás de él tiene tres o cuatro tipos inteligentes y que profesionalmente son muy capaces.

-¿Qué hipótesis considera más factible para el futuro: un Tapia cambiando radicalmente su modo de gobernar o un Adorni anunciando, con su tonito canchero, la intervención de la AFA?

-Creo que, de una forma u otra, esta mafia que gobierna a la AFA algún día va a terminar. Ya sea por decisión del gobierno o porque sus dirigentes van a decir ‘che, loco, de los 10 pesos que entran, repartan 9 y no al revés’. Todo en la vida tiene fecha de vencimiento, y esta AFA también. Creo que, más temprano que tarde, las cosas van a cambiar. Ojalá Milei hiciera algo para modificar ese modelo de gestión, No soy amigo de las intervenciones, pero alguna cosa puede hacer. Ya que tanto quiere auditar el Pami o las universidades, que se meta con la AFA. ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso tiene temor? Que haya una auditoría, empiece a salir todo para afuera y a partir de eso los directivos puedan decir ‘muchachos, tenemos que gestionar mejor; y vos Tapia, que manejaste un modelo que no sirve, te vas’.

TAPIA Y TOVIGGINO. “Estos muchachos dejan muchas huellas. Son muy básicos en su forma de actuar, muy alevosos”, afirmó Manzur respecto al presidente y al tesorero de la AFA. FOTO: CEDOC PERFIL

-Lo ideal sería que el cambio surgiera desde el mismo fútbol.

-No va a suceder, porque la estructura está viciada. La manejan aquellos a los que solo le importan los privilegios o ganarse unos manguitos. Dirigentes que ya son no son de los clubes, sino que son afistas.

-¿Entonces?

-Creo que llegó la hora del diálogo, de que el gobierno convoque a las partes. Si para eso sirve el problema de Talleres, bienvenido sea el problema de Talleres. No creo que suceda eso, pero algo va a pasar.

-Cómo viene la mano con este gobierno, da la impresión de que una intervención no haría más que replicar en el fútbol, aunque con otros actores, ese modelo de muchos perjudicados y pocos beneficiados.

-Totalmente. Por eso también hay que evitarla. Son los mismos dirigentes del fútbol los que tendrían que juntarse y decir ‘dejemos de hinchar las pelotas’ y buscar una estructura que contemple a todo el fútbol argentino y no sólo al de Buenos Aires. Alguna vez alguien tiene que tener huevos y decir basta, y por eso me gusta de algún modo lo que está haciendo Fassi.