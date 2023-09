Debate de candidatos a diputados en el Carbó con cruces, chicanas y propuestas

En las instalaciones de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó se llevó a cabo el pasado viernes un debate entre candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Bajo la premisa “A 40 años de democracia los secundarios queremos conocer a nuestrxs candidatxs”, la Federación de Estudiantes Secundarios convocaron a los dirigentes a exponer e intercambiar ideas.

Al debate asistieron Gabriela Estévez (Unión por la Patria), María Celeste Ponce (La Libertad Avanza), Pedro Dellarossa (Juntos por el Cambio), Rosalía Cáceres (Hacemos Unidos por Argentina) y Federico Wagner del Frente de Izquierda, quien asistió en lugar de Liliana Olivero.

Luego de la presentación de los candidatos, llegó el turno de las exposiciones divididas en tres ejes temáticos: educación, desarrollo económico y seguridad. Tras las definiciones, llegó uno de los momentos más interesantes del debate, las preguntas cruzadas entre los candidatos. Al final, llegaron las preguntas de los alumnos.

El debate reflejó un fuerte interés de los estudiantes por la política y permitió realizar algunas lecturas. Ponce, la candidata de LLA, fue la que cosechó los aplausos más eufóricos aunque también fue la que recibió mayores silbidos, dejando expuesta la manera en que las ideas libertarias despiertan pasiones y dividen aguas.

El candidato de la izquierda recibió el apoyo de estudiantes vinculados a agrupaciones de Derechos Humanos, al igual que Estévez, quien tuvo momentos de fuerte apoyo en sus definiciones. Dellarossa estuvo sólido a pesar de encontrarse en un terreno potencialmente ‘incómodo’ y la candidata schiarettista, quien es la referente del Movimiento Evita y actual Subsecretaria de Promoción de la Economía Familiar, se mostró firme, logrando exponer con claridad los ejes conceptuales de la plataforma de Juan Schiaretti.

Presentaciones. Dellarossa contó su historia vinculada a Marcos Juárez y su trabajo como intendente. “Defiendo la candidatura de Patricia Bullrich, ella sabe lo que hay que hacer para dar vuelta esta historia. Nuestro objetivo es un país estable. Lo lograron países de esta región”, expresó frente a los estudiantes.

Ponce fue la más disruptiva a la hora de las presentaciones: “Jamás estuve en política. Es la primera vez que me meto en esta cloaca. Este ambiente me da cada vez más asco y decepción, pero también me hace entender por qué estamos como estamos. Siento el deber moral de hacer algo por mi país. La Argentina que queremos no puede ser posible con los mismos de siempre. En la campaña no vamos a gastar en publicidad en grandes carteles, ni pautamos en Instagram: la hacemos con la nuestra. De hecho, el viaje hasta acá no me lo pagó nadie. El ejemplo empieza por casa”.

Por su parte, Wagner destacó su trabajo en la educación pública, el eje en que más cómodo se sintió. “Soy profesor de historia, mis hijas van al Garzón Agulla, defendemos la escuela pública, pero no lo decimos solamente, sino que estamos en la escuela pública”, sostuvo.

A su turno, Cáceres afirmó que “queremos un modelo de trabajo, inclusión, una Argentina normal, llegar a los sectores donde nadie llega. En Córdoba trabajamos en un modelo de gestión que dice poco y hace mucho”. Además, resaltó sentirse “orgullosa de integrar la lista que lleva al único candidato a presidente del interior del país, que además es de Córdoba: Juan Schiaretti”.

Por su parte, Estévez se presentó como hija de una maestra y un obrero, contó parte de su historia personal y de militancia que incluye momentos en Argentina y en España. “Lo que siento hoy en este debate es que tenemos que volver a convocar a los jóvenes para que sigan militando, crean en la política y sientan que tienen la capacidad de transformar”, señaló.

Educación. La propia Estévez resaltó que “la educación pública es fundamental” y destacó los resultados de las Becas Progresar. En contrapartida, Ponce sostuvo “que la educación no es gratuita porque la pagamos nosotros que somos el Estado y deberíamos elegir dónde ir, cómo educarnos y que las escuelas sean las que compitan entre ellas para darnos un mejor servicio educativo”.

Cáceres defendió el boleto educativo gratuito y las escuelas Proa, modelo que quieren llevar a todo el país.

Desde Juntos por el Cambio se aseguró que defienden la educación pública y la educación privada y el candidato de la izquierda les dijo a los estudiantes: “Ustedes son los que saben que la educación está en crisis porque son los que habitan las aulas”.

Seguridad. En materia de seguridad, Ponce le apuntó al referente de izquierda y citó la situación vivida por la también candidata a diputada por Buenos Aires, Lilia Lemoine, quien fue atacada y rociada con nafta en la previa de un acto en homenaje a víctimas de actos terroristas, impulsado por las legisladoras de LLA, Lucía Montenegro y Victoria Villarruel. “Me sorprenden las palabras de la izquierda. A una compañera le tiraron nafta y en las redes sociales hablaron de prenderla fuego”.

Por su parte, Cáceres habló de un reparto federal y “que las fuerzas de seguridad no tienen que cuidar sólo a los ‘pituquitos de Recoleta’, como dice Martín Llaryora, nuestro gobernador electo”. Gabriela Estévez sumó el concepto respecto a adoptar mayores “políticas de inclusión” como medida contra la inseguridad.

Cruces por la economía entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza

Uno de los momentos más ‘picantes’ y con cierta tensión del debate en el Carbó se dio en el bloque de preguntas entre los candidatos. Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza optaron por preguntarse mutuamente sobre temas económicos.

Empezó Dellarossa consultando a Ponce respecto de las declaraciones de Javier Milei sobre “dinamitar el Banco Central y dolarizar la economía”. “¿No nos convertiríamos en esclavos de la Reserva Federal de Estados Unidos?”, a lo que la candidata libertaria le espetó tener un “concepto bastante erróneo al no separar libertad monetaria con soberanía. No vamos a dejar de ser argentinos por no tener moneda propia. La persona que quiera seguir teniendo pesos podrá tenerlos. La idea es no emitir para no devaluar la moneda”.

Luego, Ponce le preguntó a Dellarrosa cómo solucionarían el tema de las Leliqs. “No se resuelve de un día para el otro. Es una deuda que no generó (Mauricio) Macri sino que vienen generándose desde antes. Lo primero que hay que lograr es estabilidad. No gastar más de lo que entra”, fue parte de la respuesta del exintendente de Marcos Juárez.