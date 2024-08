Del Real Madrid privado al Instituto inhibido: las pifias del ministro que juega a dos puntas

Empecinado en imponer la privatización del fútbol, el gobierno nacional volvió a errarle a la pelota. “¿Cómo podés entender que en la séptima fecha, Instituto, San Lorenzo y no sé quién más, Unión, estaban todos inhibidos? Tenían jugadores nuevos y no los podían hacer jugar”, aseguró, muy suelto de cuerpo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

En un alegato televisivo a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, el funcionario cometió una pifia al mencionar como incumplidor al Albirrojo de barrio Alta Córdoba, club que desde 2013 no ha tenido impedimentos para disponer de sus futbolistas en virtud de deudas económicas.

“Hace mil años que no se lo inhibe a Instituto. La entidad no tiene deuda con los jugadores, para nada. Decir lo contrario es no tener idea de cómo son las cosas, realmente una barbaridad”, apuntó Stella Maris Juncos, la representante legal de Futbolistas Argentinos Agremiados en Córdoba.

Un mes atrás, Cúneo Libarona había cometido otro yerro grosero, al citar como ejemplos de “clubes importantes, que han crecido enormemente y se manejan con inversiones privadas” a los españoles Real Madrid y Barcelona, que funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro.

Durante la reciente disputa de la Copa América, distintos actores de la gestión libertaria, con el presidente Javier Milei a la cabeza, habían replicado el discurso de vincular a la Selección Argentina con las SAD, obviando aludir la formación de sus integrantes en clubes de barrio.

HAZ LO QUE YO DIGO... Cúneo Libarona y Víctor Blanco, presidente de Racing Club de Avellaneda. En su rol de directivo, el funcionario nacional garantizó la continuidad de 'La Academia' como asociación civil. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Patea con las dos

“Boca y River tienen grandes ingresos, y Racing es un club que está bárbaro; pero el resto están todos muertos de miedo, necesitando capital”, expresó la semana pasada el abogado penalista y primer vocal de la actual comisión directiva de ‘La Academia’, buscando maquillar la contradicción de haber sido el redactor del artículo 3 del actual estatuto de la institución de Avellaneda. ¿Qué dice esa normativa? “Racing Club ha adoptado para sí la forma de Asociación Civil, y queda expresamente prohibida la adopción de cualquier otra forma jurídica asociativa o societaria en el futuro”.

En el club bonaerense, Cúneo Libarona fue candidato a presidente por la lista ‘Racing Unido’, en los comicios de 2014 (“Nuestro modelo es un club de socios, no uno de influencias políticas”, declamaba); y asegura que lloró en las tribunas, cuando el cordobés Claudio ‘Piojo’ López jugó su último partido con la casaca blanquiceleste, antes de marcharse al Valencia.

Pero su relación con el fútbol ha trascendido las fronteras racinguistas. Fue asesor de River Plate, Newell´s, San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central, apoderado de la lista que encabezó Luis Segura en la recordada elección del 38-38 en la AFA, y defensor del representante de jugadores Guillermo Cóppola (en el célebre ‘Caso del Jarrón’) y del barrabrava riverplatense Alan Schlenker, condenado por homicidio. Hoy tiene puesta la misma camiseta que Milei y Mauricio Macri, el principal impulsor del desembarco de capitales privados en las entidades deportivas.

GLORIA Y HONOR. Socios e hinchas de Instituto defienden a las asociaciones civiles como modelo de gestión de los clubes argentinos. /// FOTO: GRACIELA MARTÍNEZ GHIRARDI

Juega La Gloria

Juan Manuel Cavagliatto, el presidente de Instituto, nunca ocultó su alineamiento a la actual conducción del fútbol argentino y tampoco su rechazo a la avanzada gubernamental a favor de las SAD.

A fines del año pasado, cuando Milei puso la pelota en un decreto de necesidad y urgencia, el directivo albirrojo marcó la cancha en su cuenta de ‘X’: “Un torneo que es pura emoción. En la última fecha todos juegan por algo. Récord de público y socios. Pero para Macri, el fútbol argentino está mal. Intentó asfixiar a los clubes cuando gobernaba, para que habiliten las SAD. Por suerte, AFA y los clubes resistieron. Ahora, va por lo mismo”.

El pasado 24 de mayo, Cavagliatto fue uno de los firmantes del manifiesto en apoyo a las sociedades sin fines de lucro como modelo de gestión deportiva, en el marco de un acto que organizó la Liga Cordobesa de Fútbol, en el que evitó hacer declaraciones públicas. “No estoy de acuerdo con el debate, pero si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer como club y defenderlo”, expresó, respecto de las SAD, semanas después.

En sus redes sociales, Instituto replicó el comunicado que la entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia emitió el pasado 19 de julio, en el cual reiteró que “continúa siendo requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser asociación civil sin fines de lucro”. En simultáneo, la Subcomisión del Socio Hincha de la institución de Alta Córdoba, que tiene una activa participación en las movidas contra la privatización del fútbol, expresó: “Instituto nació siendo un club de trabajadores y trabajadoras del Ferrocarril y seguirá siendo un club para toda su comunidad”.

Cabe destacar que el último balance del club albirrojo, aprobado en la asamblea de socios del pasado 30 de octubre, arrojó un superávit de 315 millones de pesos.