Delta: Provincia confía en controlar brote en Deán Funes

Los casos de variante Delta hallados en la ciudad de Deán Funes, en el norte cordobés, generaron un fuerte impacto en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia. En momentos en que el brote generado en la ciudad de Córdoba por el viajero procedente de Perú comenzaba a considerarse controlado, surgió un nuevo foco –en un estudio de rutina–, del que aún no se conoce cuál es la línea de contagios que lo generó.

Sin embargo, desde el Área de Epidemiología consideran que es posible controlar este brote a pesar de no haber localizado aún el denominado ‘caso cero’. ¿Cómo es esto? Son varios los motivos, pero los expertos destacan el avance de la vacunación, los trabajos de concientización del municipio para lograr que la gente se aísle ante los síntomas y las propias características geográficas de las localidades en cuestión, que no permiten que se produzcan hechos de hacinamientos importantes de gente.

Hasta el momento son seis las personas que dieron positivo de Delta en Deán Funes. Cuatro pertenecen a un mismo grupo familiar, entre ellas la médica del Hospital Romagosa de esa ciudad, que dio positivo de Covid y al ser analizada su muestra permitió la identificación de la variante en cuestión. Los otros dos positivos son una empleada de la familia, quien tuvo contacto estrecho, y una persona de otro grupo familiar donde esta mujer también trabajaba. En toda la provincia, hay un total de 59 personas que se identificaron con la variante Delta.

En la jornada de ayer, todas las muestras analizadas en el turno del mediodía del Laboratorio Central habían dado resultado negativo para esta variante específica.

En primera persona. Laura López, jefa de Epidemiología de la Provincia, se hizo presente en Deán Funes para coordinar los trabajos de campo que se realizaron y entrevistar a contactos. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, López contó que un equipo continuará trabajando allí durante la próxima semana haciendo tareas de rastreo y profundizando algunas líneas de investigación.

La profesional consideró que hay indicios para pensar que el brote de Delta surgido en Deán Funes puede ser controlado. “Todas las muestras ingresadas hasta ayer, y que dieron positivo, son de otras variantes, no de Delta. De las personas que encontramos positivas, muchas ya atravesaron la enfermedad y tanto ellos como sus contactos han estado aislados. Eso muestra el gran trabajo realizado por el municipio. Aunque tal vez no podamos detectar el caso cero, quizás este brote se controle y quede ahí. Hicimos muestras en el barrio en cuestión y son todas negativas; todas las muestras que dan positivo en la localidad se analizaron y no se detecta Delta”, precisó la epidemióloga.

“La investigación se retrotrae desde el 20 de julio hasta los primeros días de agosto y de ahí la complejidad de este caso, que es retrospectivo. A diferencia del caso del viajero de Perú, por ejemplo, que era un caso en el que uno iba para adelante en el tiempo, aquí tenemos que ir retrocediendo y basarnos en la memoria de las personas. Al pasar tanto tiempo muchas PCR van ne gativizando y le agrega más complejidad al asunto”, comentó López, quien brindó otras razones para pensar que el brote se podría controlar. “Dentro de la vigilancia que estamos haciendo no se ven aumentos de casos masivos. Se cumplieron muy bien los aislamientos. Es una familia muy conocida en la zona, estuvieron todo el tiempo a disposición, conozco a la médica y toda su vida estuvo vinculada a la Salud”, resaltó López.

Por su parte, Raúl Figueroa, intendente de Deán Funes, también destacó el trabajo realizado en su ciudad: “Se actuó rápido, se hizo un trabajo inmediato con el departamento de Epidemiología de Córdoba con el objetivo de aislar e hisopar a todo sospechoso de haber tenido contacto”.

Detección de variantes en tiempo real. Para la detección de variantes, la Provincia utiliza una novedosa técnica, detallada por este medio en su edición del pasado 25 de julio, la cual se realiza por PCR (hisopados) que permiten una masificación de la búsqueda. Entre los casos que se analizan están aquellos casos particulares. En el caso de Deán Funes, se decidió ver qué tipo de variante era el de la médica infectada, ya que ya había cursado la enfermedad y además tenía completo su esquema de vacunación con dos dosis. Por tal motivo se apeló a identificar la variante, dando como resultado Delta. El esposo de la médica en cuestión fue internado en los últimos días, debido a que presentó una neumonía.