Dengue: ¿se pudo evitar el brote mediante vacunación masiva?

La situación respecto al dengue ya alcanzó cifras históricas y crece la preocupación de especialistas. Sólo en la ciudad de Córdoba, desde agosto hasta la fecha el número de infectados alcanza los 10.400 y se cuentan siete fallecimientos, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

En torno al dengue existen cuatro variantes o serotipos clasificadas del 1 al 4. De los casos locales, el 59% corresponde al serotipo DEN-2 y el 40% al DEN-1. ¿Por qué es importante tratar de clasificar a qué serotipo pertenece la enfermedad? Porque la probabilidad de desarrollar una enfermedad grave crece considerablemente cuando la persona se infecta por segunda vez con un serotipo distinto al primero.

Frente a este panorama, que se especula podría llegar hasta abril y la llegada del frío, surgen algunos interrogantes, principalmente ligados a la vacuna: ¿es efectiva? ¿Se pudo haber evitado el actual brote mediante su utilización masiva? Florencia Cahn, médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, brindó a PERFIL CÓRDOBA definiciones generales sobre la vacuna: “Argentina está atravesando uno de los peores brotes de dengue de su historia, con un récord en el número de casos e incluso con casos notificados en provincias que habitualmente no los reporta. El dengue es una enfermedad viral que no se transmite de persona a persona sino que se transmite a través del mosquito que pica a una persona que tiene dengue. Luego de unos días ese mosquito puede picar a otra persona y contagiar la enfermedad. Por eso es muy importante tomar medidas para no tener mosquitos”, graficó.

“A eso se suma la vacuna del laboratorio japonés Takeda, que es una vacuna aprobada desde el año pasado por Anmat. La plataforma es parecida a otras vacunas que se usan de manera muy frecuente en el país. Esta vacuna protege contra los cuatro serotipos de dengue, también las formas graves y requiere de dos dosis para lograr buenos niveles de eficacia. Tiene algunas contraindicaciones, como aplicarlas en personas embarazadas, en etapa de lactancia, o inmunosuprimidas”, señaló. Y agregó: “Para las personas mayores de 60 años se están llevando a cabo los estudios para determinar el nivel de inmunidad que alcanzaron. Es una vacuna que está aprobada desde los 4 años y sin límite de edad. Por el momento hay que pagarla porque no está incluida en el calendario, son dos dosis espaciada por tres meses y se puede colocar junto con la vacuna de Covid”, puntualizó.

Panorama grave. El infectólogo Hugo Pizzi calificó a la vacuna contra el dengue como “una herramienta más”. “La llegada de la vacuna ja ponesa es una gran novedad para nosotros los que trabajamos con la vacuna francesa que dejó de usarse, la cual tenía 10 años más que la actual. Sin embargo, no creo que habiéndola tenido antes hubiéramos podido evitar esta epidemia”, aseguró.

Pizzi, quien es director del Centro de Enfermedades Tropicales de la UNC, sostuvo que la actual “es una epidemia muy dinámica, muy importante con 124.000 casos, con un 30% de subregistro, ya que hay muchos más porque son asintomáticos. Es la cifra más grande desde que entró el brote de Tartagal por la inundación en Salta”, recordó.

“Después de cada brote las hembras han dejado los huevos contaminados que quedan en latencia. El efecto invernadero cambió todo y ante el primer golpe de calor salen nuevas hembras contaminadas con el virus. El huevo contaminado entra en latencia cuando hay frío”, precisó. “Creo que va a ser muy difícil sacarlo. Nuestros libros tienen 25 años. El paralelo 42 era una barrera infranqueable para la vinchuca y los mosquitos y hoy tenemos casos en Bariloche y Tierra del Fuego, algo impensable para cualquier epidemiólogo. El país se ha tropicalizado, la epidemia actual es muy grave y la cúspide de la curva no ha llegado y nos va a tocar en abril”, vaticinó.

Desde el Centro de Enfermedades Tropicales tienen definido el público que se debe cuidar de manera prioritaria. “Consideramos que si pudiéramos conseguir vacunas la prioridad absoluta sería para quienes padecieron la enfermedad: son 420.000 personas en total si agregamos los 123.000 de esta epidemia. Además, consideramos que es clave la propaganda, la información del Consejo Sanitario para prevenir o combatir un brote”.

Pizzi aseguró además la importancia de la fumigación, pero sólo si se hace de una manera continua y no de manera esporádica. “La fumigación es exitosa cuando es continua, cuando vos pasás la primera vez y le decís a la gente que abra puertas y ventanas matás a los mosquitos adultos. Si pasás a los ocho días matás a los adolescentes y ocho días después al huevo. Con tres pasadas se rompe el ciclo biológico del mosquito”, sostuvo el profesional. Y añadió: “La vacuna es una herramienta más y protegería de enfermedades graves, pero el dengue no es una enfermedad más, es una enfermedad rara, traidora, exótica y deberíamos tomar medidas para enfrentarla. Noto en la calle que el habitante común está en un estado de indolencia e indiferencia, muy similar a lo que ocurría con el Covid. Entienden que esto les pasa a otros, pero no es así. Pongan en las cunas y camas mosquiteros de la época de los abuelos, corten el pasto, descacharreen porque esto es algo que se combate entre todos.