Denuncia por pedido de coimas y simulacro de fusilamiento a la policía Caminera de Córdoba

Presentaron una denuncia contra dos agentes de la policía de Caminera de Córdoba privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad. Según el denunciante, los uniformados le pidieron una coima de 300 mil pesos y le simularon gatillar. Todo ocurrió a pocos kilómetros de la localidad de La Carlota, cuando la víctima regresaba de unos días de vacaciones en San Luis.

Daniel Lujan es un empresario bonaerense de 52 años que regresaba de pasar unos días con sus hijos aprovechando el receso invernal. En la ruta 8, durante la siesta del domingo 28, fue detenido por un control caminero. Los policías, uno de ellos identificado como Patricio Guevara y el otro como solo por Francisco, su nombre de pila, le piden la documentación de registro de conducir y datos del vehículo. Lujan les ofrece todo desde el teléfono, en formato digital. Los agentes se niegan a recibirlas demandando “los plásticos” y le pide que detenga el motor del auto en la banquina para despejar el camino. Ahí comenzó la pesadilla.

Coimas, torturas y amenazas en el medio del camino

“Yo volvía luego de finalizar las vacaciones de invierno de los chicos. Veníamos con mi hijo en ruta 8, en el kilómetro 484, en la Carlota, no venía nadie en la ruta. Me para un operativo. Me piden la documentación del auto. Les alerto que le es la digital y me piden que detenga en el auto en la banquina. Paro y me dice que venía conduciendo a exceso de velocidad. ‘Puede ser le dije’, porque la verdad no venía nadie en la ruta”, relato Daniel a PERFIL CORDOBA.

Luis Juez sobre Alberto Fernández: “Tuvimos un golpeador serial como presidente de los argentinos”

Según conta en la declaración del demandante, luego que los agentes le solicitaran la documentación y le alertaran que estaba circulando con exceso de velocidad (lo cual Luján aceptó) “el personal policial me pide que corra mi auto a la banquina y que descienda. Al descender, observan que había dinero en el vehículo y me exigen que les entregue la suma de $300.000 como extorsión para poder continuar”, describió el conductor.

Ante la negativa a pagarles a los agentes de la Caminera, las acusaciones continuaron con un supuesto contrabando de droga. “Bajá del auto, me ordena. Me pide revisar el auto. Me acusó de tener marihuana. Pero es la yerba del mate, le dijo. Aparte tenía azúcar”, describió el empresario.

El relato, ampliado en la presentación judicial, continúa con el pedido de uno de los agentes a su compañero para que lo esposen. En la maniobra, tira a Lujan al piso al costado del rodado. Su hijo Nicolás, que venía de acompañante comenzó también a los gritos para que dejen de golpear a su padre y preguntarles a los agentes “porqué le pegan a mi viejo”. Allí es cuando uno de los policías “extrae su arma de fuego y le apunta y entre ellos se dicen ‘matalo’”.

“Todo fue un instante. Se metieron al auto, me comenzaron a cagar a palos. Me ponen las esposas. Estábamos con mi hijo desesperados. Comenzamos a pelear. Te juro por mis hijos que me hacen el simulacro de fusilamiento tres veces. ‘Hijo de pu.., tenés plata, no nos mientas’. Y otro me pegaba con las esposas”, expresó de manera desconsolada.

Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba: así quedaron los nuevos montos

Los minutos pasaban. Y pocos vehículos fueron testigos ocasionales. Nicolas, de 19 años, logra subirse al auto y regresar 12 kilómetros hasta La Calota, a una estación de servicio a buscar ayuda. Desde allí llaman al 911, a la comisaría local.

"Estos dos haciendo cagadas"

“Le grito a mi hijo que suba al vehículo y en la desesperación logre sacarme en una de las manos las esposas. Temí por la vida de mi hijo, dado que estos dos animales se mostraban dispuestos a cualquier cosa, y logré interponerme entre ellos y mi hijo, mientras que le indicaba a éste que se fuera en el auto. Mi hijo logra huir en el auto mientras los policías me pegan y yo empiezo a defenderme”, dijo Luján

Al llegar al negocio, Nicolás agregó que “me consultaron que había pasado y uno de los presentes dijo: ‘que raro esos dos haciendo cagadas”.

Ya detenido y esposado en medio de la ruta, al empresario lo suben al patrullero y terminó detenido en el calabozo de La Carlota. “Destaco, eso sí la calidad humana de los policías de la comisaría, que me atendieron muy bien aunque me comí una noche en cana”, expresó el denunciante.

Ya pasado algunos días, Luján considera que los policías se “calentaron” porque les dije que me hagan la multa y que no les iba a pagar nada a ellos. “Yo tenía plata en efectivo, y como no se las daba, se calentaron, me acusaron de tener marihuana y me detuvieron”.

“Son dos coimeros de mierda, corruptos que no se merecen estar en la policía de Córdoba. Nunca tuve un problema en Córdoba”, destacó.

“Soy una persona normal, humilde. Tengo una empresa de recolección de residuos que comencé laburando en la calle y en los trenes. Yo trato a las personas como me gustan que me traten a mí”, concluyó Lujan.