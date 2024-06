Desarrollo con impronta ambiental: la urbanización Manantiales en Córdoba obtuvo la histórica certificación LEED

En un hito para la ciudad de Córdoba, este martes el intendente Daniel Passerini encabezó la ceremonia de colocación de una placa conmemorativa en la urbanización Manantiales, ubicada al suroeste de la capital. Este desarrollo, de Grupo Edisur, obtuvo recientemente la prestigiosa certificación LEED for Cities and Communities del Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).

Legislatura de Córdoba: cuáles son las cartas del PJ para aprobar los gastos del último año de la gestión Schiaretti

"Esta distinción tiene que ser un punto de partida para que Córdoba tenga más emprendimientos que cumplan y superen todos los estándares de calidad en materia ambiental y urbanística, integrando la ciudad", destacó el intendente.

La certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) es un reconocimiento internacional que promueve prácticas sustentables en la industria de la construcción.

Manantiales se convierte así en la primera y única comunidad LEED de Argentina y una de las pioneras en Latinoamérica, que alberga a aproximadamente 15.000 residentes en sus 1.150 hectáreas.

"Queremos agradecerle a Edisur porque eleva los parámetros para la ciudad. Queremos que Córdoba sea receptiva para las inversiones, pero fundamentalmente que tengan sentido de darle a La Docta un mejor valor", indicó el primero del Ejecutivo.

Tracestory logra ser invertido por el fondo de Agtech más importante del país: U$S 300 mil en ronda “pre semilla”

María Alexandra Cardona, Jefa de Desarrollo de Negocios para Colombia del Green Business Certification Inc. Latinoamérica, quien participó en la ceremonia, enfatizó que este ejemplo busca guiar a otras ciudades hacia la descarbonización y mitigación de los efectos del cambio climático, garantizando una calidad de vida próspera y saludable para sus habitantes.

Por su parte, el CEO del Grupo Edisur, Horacio Parga, resaltó que: "pudimos transmitir este sueño a las autoridades municipales, a sus distintos entes, y a inversores para que esta idea sea realidad. Esto es un paso más, uno muy importante, que nos distingue de muchos otros emprendimientos. Esperamos que pueda ser norte y ejemplo a seguir".

La certificación LEED evaluó diversos aspectos clave de Manantiales, incluyendo la densificación de la comunidad, la integración de una red vial eficiente con el tejido urbano, y medidas para reducir la Huella de Carbono. Esto abarca desde la generación de energía limpia y eficiente hasta la gestión óptima de recursos naturales y la promoción de transportes alternativos. Además, se destaca el compromiso con la forestación y el cuidado de áreas verdes con especies nativas, en línea con el Plan de Ordenamiento Municipal.