Deuda: Municipalidad arregló con el principal acreedor y confía en avanzar con el resto

El pasado 30 de octubre venció el plazo extendido que tenía la Municipalidad de Córdoba para pagar un cupón de intereses de US$ 5,9 millones como parte de la devolución de la deuda que asumió el mestrismo al sacar un crédito por US$ 150 millones en 2016. Esos intereses no se pagaron y el municipio entró en un default “técnico”. Sin embargo, la gestión del intendente Martín Llaryora confía en llegar a un acuerdo con los acreedores que tienen bonos de la ciudad con los que está gestionando una reestructuración de la deuda municipal.

Cabe aclarar que no se trata de un canje de bonos por otro, sino de una reestructuración de las condiciones del bono actual. La gestión de Mestre se comprometió a devolver haciendo tres desembolsos de capital por US$ 50 millones cada uno en 2022, 2023 y 2024, además de pagos semestrales de US$ 5,9 millones a una tasa del 7,875%. Según confirmó el Secretario de Finanzas de la Municipalidad, Guillermo Acosta, a PERFIL CORDOBA, la propuesta que elevaron a los acreedores contempla estirar los plazos y bajar sustancialmente la tasa de interés para los cupones durante los primeros años.

Así, el lugar de 3 pagos de anuales de US$ 50 millones desde 2022 se pagarían 8 desembolsos semestrales durante 4 años y desde 2024, 2025, 2026 y 2027. El otro punto crítico es que se negocia una baja fuerte del interés. El primer cupón de intereses se abonaría, según este esquema, en septiembre de 2021 con un costo de 2,125%. Luego esos intereses van subiendo, según destacaron desde Finanzas, redondeando un promedio del 6%. Para concretar la reestructuración de la deuda municipal en dólares y bajo jurisdicción extranjera se debe alcanzar una adhesión del 75% de los bonistas. Lo que no se conocía hasta ahora y Acosta adelantó a este medio, es que ya hay un acuerdo con el principal fondo acreedor y quienes tenían capacidad de “voltear” el acuerdo. Se trata del fondo extranjero “Moneda”, radicado en Chile.

“El esquema de vencimientos que teníamos era impagable, vencimientos de US$ 50 millones en 2022, según la estructura original del título, es imposible de pagar. Había que cambiar esas condiciones. Algo clave que propusimos es tener 8 amortizaciones para aplanar la curva de esos pagos, pasamos de 3 cuotas a 8 cuotas para no concentrar enormes vencimientos en un momento del año y que se genere mucho estrés en las cuentas municipales”, explicó Acosta.

-¿Cómo se recibió esa propuesta hasta ahora?

-Bueno, eso muy importante. Tenemos el acuerdo del principal tenedor de nuestros bonos que es el fondo Moneda chileno y que era el único fondo que podía bloquear el acuerdo por su importancia. Pero esto no cierra el proceso, ahora tenemos que llegar a los demás y completar el 75%.

-La tasa original era de 7,875%, ¿Qué tasa propusieron y bajo qué estrategia?

-Con respecto al cupón lo diseñado tuvo que ver con una recomendación que hizo la Mesa de Coordinación que armó el ministerio de Finanzas de la Provincia para las jurisdicciones subnacionales. La sugerencia era que evitemos, dada la situación del mercado de divisas de Argentina, fuertes pagos durante 2020 y 2021. Entonces lo que armamos fue una tasa baja en 2021 que empieza en 2,125% y luego va subiendo. Y bajamos la tasa de interés promedio del cupón un 24%, va a rondar un 6%.

-¿La negociación con el resto de los bonistas es complicada porque hay mucha atomización?

-Sí, y esa es tarea del Banco Santander que es el banco que contratamos para que nos acompañe en todo el proceso. Según el libro original, los que entraron en 2016 eran más de 90 los tenedores, y obviamente hubo movimientos. El Santander tiene que ubicar al resto de los administradores de cartera y hacerles la propuesta. Para eso tenemos hasta el 10 de noviembre al mediodía.

-Ese plazo se puede ir corriendo hasta 28 de diciembre.

-Sí, si el 10 de noviembre no alcanzamos el acuerdo que necesitamos podemos pedir prorrogarlo por 10 días más. Si el 28 de diciembre no alcanzamos un acuerdo se cae esta oferta y hay que volver a esa una nueva.

-¿Qué análisis hacen de esta deuda que tomó la gestión Mestre?

-El análisis de la deuda al 10 de diciembre lo presentó el intendente, hay varios tipos de deuda, judicial, con proveedores, por redeterminaciones que no se habían otorgado y la deuda financiera que se componía de dos capítulos, letras de Tesorería en pesos y una deuda en dólares bajo legislación extranjera. Eso no es menor, otros municipios tienen deuda en dólares, pero bajo legislación argentina y cualquier discusión se dirime en un tribunal argentino, pero la ciudad de Córdoba tendría que ir a resolver una discusión en un tribunal en Nueva York. ¿En qué se aplicó la deuda? Dos tercios se destinó a distintas obras, pero US$ 52 millones, un tercio de los dólares tomados, se aplicaron a pagar deuda en pesos, se usó deuda en dólares para pagar deuda en pesos. Cancelaron deuda en pesos con deuda en dólares y la recaudación del municipio no está en dólares, está en pesos. Por eso hay un apoyo a la renegociación, porque es impagable en estas condiciones.