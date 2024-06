Día de la Bandera: Llaryora y Passerini conmemoraron el legado de Belgrano en actos simultáneos

En la localidad de Río Segundo, el gobernador Martín Llaryora lideró el desfile cívico militar en honor al Día de la Bandera, un evento que congregó a numerosas instituciones y figuras destacadas de la comunidad.

El acto contó con la participación del Liceo Militar General Paz, veteranos de Malvinas, diversas instituciones escolares, fuerzas de seguridad, cadetes de la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios, agrupaciones gauchas y Boy Scouts, entre otros.

"Celebramos este día para enaltecer los colores que representan nuestra soberanía, identidad y unidad", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue la jura de lealtad a la bandera por parte de más de 400 cadetes del Liceo Militar, quienes reafirmaron su compromiso con los valores y la identidad nacional.

Durante su discurso, el gobernador Llaryora enfatizó la importancia de la unidad y el progreso del país, recordando el simbolismo y la relevancia de la bandera creada por Manuel Belgrano.

"La bandera, cuando se crea, es un acto de rebeldía, porque lo que hace Belgrano cuando crea la bandera es identificar un pueblo", señaló Llaryora.

"La bandera, cuando se crea, es un acto de rebeldía, porque lo que hace Belgrano cuando crea la bandera es identificar un pueblo", señaló Llaryora.

"Por eso cuando uno viaja por el mundo o cuando ve a alguien con los colores celeste y blanco, se identifica enseguida. Fue un acto de rebeldía porque no teníamos bandera y si no teníamos bandera no teníamos identificación como nación, como patria, como pueblo", continuó.

A su momento, el intendente Darío Chesta, rememoró la figura de Manuel Belgrano, valorando no solo la creación de un símbolo patrio, sino también los ideales de un hombre comprometido con una Nación justa y soberana. "Recordamos no solo la creación de un símbolo patrio, sino también los ideales de un hombre que dejó su vida por la construcción de una Nación justa y soberana", expresó.

El acto de Passerini en Ciudad de Córdoba

Por su parte, el intendente capitalino presidió el tradicional izamiento de la bandera argentina, en la plaza San Martín, en el casco histórico de la ciudad.

En su caso, Passerini estuvo acompañado por el gabinete municipal, concejales, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, representantes de diferentes credos, cónsules y representantes de la sociedad civil.

En el día que se conmemora el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, se lo homenajeó con una corona de laureles en su monumento, localizado en el Parque Sarmiento.