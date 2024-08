Diego Concha, el hombre fuerte en el combate de los incendios, fue condenado a perpetua

Nadie podía imaginar hace tres años que un funcionario de la talla y trascendencia pública de Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de la Provincia, a las 14,30 de este martes 27 de agosto se levantaría del banquillo de acusados, le colocaran las esposas yregresaría al Complejo Penitenciario de Bouwer con una sentencia condenatoria a prisión perpetua con inhabilitación especial también perpetua.

La Cámara 3a del Crimen le impuso la pena máxima por declararlo culpable de homicidio con motivo de abuso sexual por medio de actos análogos introduciendo partes del cuerpo vía vaginal de la joven Luana Ludeña. La decisión respecto a este delito fue adoptada por los jurados. Fue por mayoría, seis votos a cuatro.

La pena incluye, además, la declaración de responsabilidad penal por lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal con lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, amenazas calificadas, en concurso real y coacción en perjuicio de quien fue su pareja durante casi dos décadas. Sobre estos reproches sólo se pronunció el tribunal técnico.

Por el estrecho margen en la votación de los jurados los abogados defensores de Concha, Carlos Hairabedián y Sebastián Becerra Ferrer confirmaron que irán en casación al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ). Quedarán habilitados luego de que la Cámara publique los fundamentos del veredicto, el 17 de septiembre venidero.

El fiscal había pedido que se declarase inconstitucional la pena máxima para este caso y que Concha fuera sancionado a 20 años de cárcel. El tribunal no hizo lugar y rechazó el planteo.

También ordenó restricción de acercamiento y la prohibición de tomar contacto por cualquier vía con su expareja, su familia y la de Luana, la bombero fallecida.

Declaró que Luana y sus padres son víctimas de violencia institucional.

Ordenó que Concha, en forma solidaria con la Provincia, pague una indemnización de $54,3 millones por daños y pérdida de chance de ayuda futura, a los padres de Luana, Cristina Caminos y Sergio Iván Ludueña.

La actitud del exfuncionario, ahora condenado, fue rechazar todas y cada una de las acusaciones en su contra. Cada vez que habló en el juicio ponderó su desempeño, capacidad y destreza para combatir catástrofes. A la par de eso, negó sistemáticamente haber actuado con violencia contra su expareja, de haber abusado de Luana -”fue un encuentro consentido”, señaló- y reprochó a la Justicia adjudicarle la decisión de la joven de quitarse la vida.

OTRAS ÉPOCAS. Diego Concha fue referente en la lucha contra incendios.

A la luz de la sentencia, la mayoría del tribunal no le creyó. Lo consideró culpable de la violación y del derrumbe emocional y psicológico de su víctima quien, según la familia, amigos, el exnovio, nunca logró reponerse de la marca indeleble que le dejó el ultraje sexual. Intentó suicidarse dos veces, en la tercera no falló y preparó en detalle la despedida con cada uno de sus seres queridos. Les dejó carta para pedir perdón por su decisión y los instó a no abandonar la lucha para conseguir justicia.

Las psicólogas que declararon fueron contundentes: los indicadores de abuso sexual eran inocultables.

El debate ahondó sobre si la decisión fatal fue consecuencia sólo de la experiencia traumática vivida con Diego Concha. El fiscal Fernando López Villagra en su alegato fue contundente: ese momento marcó un antes y un después en la vida de Luana, impactando de lleno en su estructura psíquica.

LUANA LUDUEÑA. Soñaba con ingresar al Equipo Táctico contra catástrofes junto a su perro adiestrado.

El 27 de noviembre del 2021 causaba estrépito un posteo en la red X donde el gobierno provincial anunciaba el apartamiento de Diego Concha de la Dirección de Defensa Civil. Horas antes había sido detenido por la denuncia de su expareja. Cuando la noticia tomó notoriedad, Luana que había padecido el abuso sexual el 14 de noviembre, 13 días antes, sufrió un shock. Fue internada en un establecimiento psiquiátrico. Su madre fue al Polo de la Mujer y denunció el abuso. Así comenzó este largo proceso judicial que hoy cumple un hito con un fallo ejemplificador.