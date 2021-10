¿Dónde están Negri y Soher?

Fue la pregunta que se hicieron varios en la semana con el minuto a minuto de la campaña de Juntos por el Cambio en Córdoba. El miércoles, con motivo de la cena para recaudar fondos y donde el foráneo invitado era el economista Martín Tetaz, candidato además a diputado con María Eugenia Vidal en Caba, no estuvieron. Y el viernes, con la recorrida por Córdoba de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, tampoco. ¿Quiénes son? Los diputados y excandidatos a senadores, Mario Negri y Soher El Sukaría. Ninguno de los dos estuvo en la cena del miércoles en el Alto Botánico ni en las recorridas de un viernes largo con uno de los líderes nacionales del PRO y el referente de la UCR. En la cena, el comentario era que habían abonado mesa y habían decidido no asistir. “Pagaron mesa y todo, pero de Negri no vino ninguno. Y Soher decidió irse a Buenos Aires justo hoy”, se quejaron varios en la alianza con un malestar que persistió hasta el viernes a última hora. Negri está de gira por otras provincias y decidió tener una presencia más nacional en la campaña después de lo que fue su derrota en las Primarias a manos de Luis Juez; aunque su hijo, concejal Juan Negri sí tuvo un encuentro con Rodríguez Larreta. En tanto, Sukaría, siguió con algunas fotos de sus enviados en las redes lo que fue la gira de Larreta y Lousteau. A varios hombres –y sobre todo mujeres- del PRO no les gusta la actitud que decidió tomar Sukaría en las últimas semanas y la tildan de ‘inorgánica’.

Schiaretti ya piensa en la noche del 14-N

En los pasillos del Panal advierten cierta incomodidad por lo que están siendo los números de las encuestas. Y es por ello que arrancó el descenso de expectativas: de tres diputados, ya piensan en dos; y, en caso de subir un par de puntos en lo que será el acto de la noche del 14 de noviembre. “Si subimos un par de puntos, prepárense para la foto ‘a lo (José Manuel) De la Sota’ esa noche de Juan (Schiaretti) con Natalia (De la Sota). Ahí se viene el lanzamiento nacional fuerte”, contó un hombre que conoce lo que pasa en la campaña y sigue de cerca cómo el gobernador decidió levantar el tono y ponerle el cuerpo a la agenda proselitista. Y otra persona que recorre varios despachos del poder, el jueves a última hora lanzó: “acá la preocupación es que hay algunos sectores de la oposición en Córdoba con los que se puede dialogar y otros con los que no. No les importa nada. Encima vienen algunos de afuera y le ponen más ‘chimi’” dijo para ponerle la impronta cordobesista. Esta semana estará en Córdoba el expresidente Mauricio Macri y algunos dicen que ese diálogo entre el expresidente y el gobernador no se cortó nunca. “A lo mejor, pueden mantener el buen vínculo pensando para adelante”, soltó un joven dirigente pensando en el 2023.



Más de la cena del miércoles…

Era sabido que un evento como la cena del miércoles iba a generar varios comentarios que se extendieron hasta en los quinchos del fin de semana. En primer lugar, algunos candidatos miraron de reojo el ingreso del exintendente Ramón Mestre para ocupar un lugar en una de las principales mesas del evento. Y lo del radical no terminó ahí: estuvo en la recorrida con Horacio Rodríguez Larreta un par de cuadras hasta que luego desistió de continuar y algunos mostraron alivio. “Se va a lanzar la misma noche del 14 a la gobernación. Es candidato, suplente, pero candidato. ¿Por qué se bajaría de la carrera del 2023?” se preguntó un radical en un viernes que no fue fácil para el mestrismo. Volviendo al miércoles, el otro radical, Rodrigo de Loredo dijo que con Luis Juez eran como “Wanda e Icardi”; y se ve que sí, porque el radical no sigue al diputado en Instagram. Y, por último, para destacar el enojo de un importante empresario que nota tibieza a la reacción cordobesa al congelamiento de precios. “Entiendo que algunos tengan miedo, pero si salimos con un comunicado conjunto y fuerte. No hay por qué temer a nada”, dijo el hombre.



“Menos mal que no diste todo, ‘Guga’”

El acto en el Parque Sarmiento con las juventudes de todos los partidos venía normal. Tranquilo. De hecho, había varias risas y buena camaradería para cerrar la gira de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau por Córdoba hasta que, les tocó hablar a ambos. Primero, el senador radical, diciendo que en las campañas no hay que guardarse nada y “hay que dejarlo todo”. Frase de la que se agarró el alcalde porteño cuando fue su turno. Ahí, el hombre del PRO recordó lo cerca que quedó en la última elección en Caba el radical y le dijo “menos mal que no diste todo, ‘Guga’ (tal es el apodo de Lousteau) en ese momento porque si no, el final era otro” y desató varias sonrisas cómplices. Cuentan que el jefe de Gobierno porteño ve cómo se empiezan a armar ‘las parejitas’ para el 2023, cree que Patricia Bullrich puede cerrar con el ala dura de la UCR si no avanza lo de Luis Juez y mira de reojo si Macri también observa a Córdoba para un compañero de fórmula. Sí, también.

Llaryora en Villa Páez

Sin dudas que lo ocurrido en Villa Páez y Alberdi con las cloacas se ha convertido en uno de los temas de la semana en Córdoba. El daño al nexo cloacal, la presentación en la Justicia, el material que tiene el fiscal Tomás Casas y los idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición ocuparon buena parte de la agenda mediática en los últimos días. Al punto que el viernes, una conferencia de prensa del radicalismo encabezada por el diputado Diego Mestre, terminó mal. Bueno, el sábado por la tarde, quien anduvo por el barrio fue el intendente Martín Llaryora, supervisando los trabajos que se están realizando y en compañía del secretario de Gobierno, Miguel Siciliano. “Visité el barrio para hablar con los vecinos y observar el avance de los trabajos”, publicó en sus redes el intendente.



Mi amigo ‘el Puma’

En la tarde del jueves pasado, Carlos Morete, reconocido goleador de los 70/80, palpitaba el partido entre Talleres y River convocado por el programa “Pelota de trapo”, que se emite por Radio Universidad. “El Puma” recordaba su pasado como jugador del Millonario y de la “T”, hablaba de la definición de la actual Liga Profesional, se animaba a meterse en la disyuntiva Maradona-Messi y declamaba su admiración por el holandés Johan Cruyff, hasta que hizo un inesperado cambio de frente. “¿Saben qué, muchachos? Les voy a decir una cosa: mi ídolo es Luis Juez. Ese sí que la tiene clara y no se calla la boca ante nadie. Soy fanático de él. También me gusta (Mario) Negri, pero Juez es bárbaro. Ojalá llegue a ser presidente. Los argentinos nos merecemos tener en ese cargo a un tipo así”, dijo Morete. “Disculpen que les haya cambiado de tema”, completó.



Código de barras

Hace rato que las aguas bajan turbias por Alberdi, y no precisamente por el desborde de las cloacas. Sucede que el regreso del público a las canchas de fútbol reflotó las internas entre los barrabravas del Club Atlético Belgrano, ávidos de acomodarse a los nuevos tiempos que transcurren y ganar espacios de poder. Hubo amenazas cruzadas por las redes sociales que motivaron la intervención de la Justicia, pero hasta el momento la interna no se manifestó en los partidos que el equipo celeste jugo como local. “Tengo entendido que el tema ya está arreglado”, declaró semanas atrás el ex fiscal general de la provincia Alejandro Moyano, actual secretario de la “B”. No son pocos los que aseguran que detrás del intento de desbancar a la “vieja guardia” de la barra celeste están integrantes de un sindicato cuya cúpula cayó en desgracia y que tiene equipo propio en la Liga Cordobesa.