Eduardo Bittar: “En Tribunales algunos creen que el abogado es una carga: eso debe cambiar”

Los carteles ubicados en lugares estratégicos de la ciudad de Córdoba muestran a Eduardo Bittar como candidato a presidir el Colegio de Abogados pero lo que llama la atención es el mensaje que acompaña su imagen: “Hacernos respetar es nuestro derecho”. “En Tribunales, algunos creen que el abogado es una carga”, redobla la apuesta Bittar ante PERFIL CÓRDOBA.

“La gente, inclusive dentro del sistema judicial, cree que todos los abogados tienen un buen pasar económico y eso se da en muy pocos casos”, asegura el profesional, cabeza de la lista Compromiso con la Abogacía, que se presentará en las elecciones del próximo 23 de abril, enfrentando, por ahora, a Mariano Jándula Torres, quien en la semana que pasó lanzó su candidatura.



El primer paso de Bittar fue hace 15 días, cuando realizó una convocatoria por redes sociales para reunirse en las escalinatas del Palacio de Justicia y la convocatoria fue masiva. “Sí, debo reconocer que me sorprendió”, asegura.



Más de 14.000 abogados están en condiciones de votar para elegir al sucesor de Ignacio Segura, y en ese contexto Bittar se encarga de remarcar la compleja situación por la que atraviesan los profesionales que busca representar. “La profesión está empobrecida y atraviesa dificultades laborales y profesionales muy fuertes. Hay muchos colegas que han abandonado la profesión y están trabajando en otras cosas y además muchos jóvenes que no logran insertarse. En todo este contexto post-pandémico y de crisis inflacionaria creciente necesitamos una abogacía que nos represente”, sostiene.



El candidato enfatiza que al abogado “no se lo percibe como un pilar fundamental de la justicia, sino que algunos en Tribunales creen que el abogado es una carga, y no es así. La pandemia trajo la digitalización, que fue muy buena para algunos procesos, pero por otro lado se ha despersonalizado la tarea del abogado: muchas veces no tenemos quién nos represente en Tribunales y terminamos siendo la variable de ajuste”.



-¿Cuánto repercute en la profesión la compleja situación económico/social que se vive?

-Mucho, porque en la profesión cada vez tenemos más normas, más regulaciones y más trabas. Hay una creciente conflictividad social y los abogados reciben menos ingresos, porque, reitero, somos la variable de ajuste del sistema.



-¿Cuáles son las propuestas que tiene su espacio para revertir la situación?

-Para reivindicar la figura del abogado hay que tener una fuerte defensa gremial, una protección concreta del abuso y actos arbitrarios tanto de los organismos públicos como de los particulares, para lo cual hay que generar un cuerpo de acción gremial en el Colegio. Hoy, la estructura legal y estatutaria que existe en el Colegio no responde a los desafíos que tiene la profesión. Es una estructura pensada para otro momento, para otros problemas, hoy cambió todo. El cuerpo de acción gremial va a ser tanto o más importante que el directorio y va a tener un reconocimiento oficial estatutario con representantes activos en todos los fueros y edificios administrativos donde se ejerce la abogacía: van a ser los delegados del Colegio en cada uno de los lugares u oficinas donde se desarrolla la profesión.



-La discusión por los honorarios profesionales ya asomó como uno de los temas de campaña.

-Sí, y vamos a plantar como bandera de nuestra gestión que se defiendan los honorarios profesionales. Por ello, asesoraremos a todos los abogados que lo necesiten, iremos a hablar juzgado por juzgado para interactuar y para explicar que en realidad no hay nada mejor que respetar los honorarios profesionales, que no nos perforen los mínimos y que en la oralidad se respeten los honorarios de los abogados.



-¿Se tiene que aggionar el Colegio a los nuevos tiempos?

-Definitivamente. Vamos a presentar una app para que el colegiado tenga una comunicación directa. Además, vamos a elaborar un plan de metas, para que todos los objetivos que nos planteamos tengan un plazo de ejecución. Y además va a ser importante el apoyo irrestricto que les daremos a los nuevos abogados, a quienes les vamos a garantizar el ejercicio de la profesión y a insertarlos en la profesión. Queremos consensuar con la Federación de Colegios de Abogados una nueva ley arancelaria, que mejore la actual, en defensa de la abogacía.



-¿Por qué evita la “rosca política”, siempre tan presente en las elecciones en el Colegio de Abogados?

-Cualquier propuesta que se aleje del objetivo principal, y para el cual ha sido creado el Colegio desde lo gremial y en defensa de los intereses de la abogacía, creo que es asumir una postura equivocada. Cualquier color partidario va a tener que entender que lo que conviene es tener una entidad fuerte, respetable, y que pueda ser un eje de una interacción con la Justicia y con las distintas instituciones para que las cosas funcionen mejor. No podemos desviarnos del objetivo central, que es defender la abogacía. Que cada uno tenga su simpatía en política, no hay problemas con eso, pero que lo haga de las puertas para afuera, es un compromiso válido. La camiseta que hay que tener puesta es la de la abogacía.