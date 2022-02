El año del 'Luifa'

“Sé que hoy no puedo embocar la pelotita en el arco, pero a la cancha siempre salgo a ganar”, afirma Luis Fabián Artime al responder “la pregunta del millón”: ¿en Belgrano es más complicado ser delantero o presidente? “Conduzco al club con la misma pasión con la que jugaba”, planta bandera “el Luifa”, quien cumple su primer año de gestión en el club de barrio Alberdi.

-¿Cómo ha sido este primer año?

-Intenso. De mucho trabajo y con una pandemia de por medio. Conduciendo a uno de los clubes más importantes del interior del país; yo digo que el más importante. Y tratando de plasmar los objetivos que nos hemos fijado en cada uno de los tres pilares de nuestra gestión: el deportivo, el económico y el socio-institucional.

-Vamos por parte, ¿cuál es la situación en lo futbolístico?

-Después de 11 meses hemos logrado sostener un cuerpo técnico, algo que es fundamental, y con un ídolo del club como Guillermo (Farré), que sabe lo que es Belgrano. Mantuvimos la base de jugadores e hicimos un libro de pases bastante interesante. Consensuamos las incorporaciones necesarias para jerarquizar al plantel y poder afrontar un torneo dificilísimo, con 37 equipos y sólo dos ascensos. Llegamos más armaditos que el año pasado, cuando tuvimos muy poco tiempo entre las elecciones y el inicio del torneo. Además, hemos potenciado las bases con la llegada de Enrique Borrelli, una persona que tiene más de 35 años de experiencia con juveniles. Y también hemos jerarquizado el fútbol femenino.

-Ese fue un golazo, ¿no?

-Siempre dije que el fútbol femenino era lo que venía y que había que apostar por él. Logramos instalarlo en el club, llevarlo a la AFA y ponerlo en el tapete. Hicimos una inversión importante y movimos el avispero. Hoy otros clubes buscan seguir el camino de Belgrano.

-¿Y la cuestión económica?

-El club está al día. Cobramos el 50% del pase del pase de Nahuel Luján y hay acreencias pendientes, pero no necesitamos vender. Hicimos un nuevo acuerdo por la ropa, mejoramos contratos con sponsors y potenciamos el patrimonio con futbolistas propios. Hoy podemos negociar como ganadores, no como perdedores. Hicimos obras en la cancha y en el predio. Se administra bien y nuestra gestión es trasparente, el socio sabe qué se hace con la plata.

-¿Cuál fue el papel de los socios en este último año?

-Fundamental. Belgrano fue el único club del país que acrecentó su padrón en la pandemia y ya tenemos casi lleno el aforo del Gigante. Los socios estuvieron, están y estarán siempre, y lo agradeceremos eternamente. Ese compromiso de ellos nos exige esforzarnos más.

EL GUERRERO NO REPOSA. “Estoy las 24 horas de los siete días de la semana donde Belgrano me necesite”, afirma el exdelantero. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

-No se dio en tu primer año de gestión, pero supongo que el ascenso a Primera sigue siendo una especie de “idea fija”.

-No sería yo si digo que estamos bien en la Primera Nacional. Siempre entré a la cancha para ganar. No soy un tibio, el que me conoce lo sabe. En nuestro horizonte esta ascender cuanto antes y vamos a dar todo por ese objetivo. Me metí en esto para tratar de darle al club un salto de calidad, arriesgando muchas cosas, sobre todo mi nombre y el cariño que me tiene la gente. Siempre fui así. Vivo a lo Belgrano, y vivir a lo Belgrano es darlo todo.

-En tu equipo hay jugadores de distintos ámbitos y hasta con diferentes ideas políticas. ¿Cómo te llevás con eso?

-No todos pensamos igual, y eso es bueno. Hay gente de diferentes colores políticos e ideologías, pero acá jugamos en equipo. El asunto pasa por no quedarse en ‘el chiquitaje’ y tener en claro que Belgrano está por encima de todo.

-Le diste continuidad al trabajo social del club, que era un sello de la gestión anterior.

-Belgrano tiene un compromiso social e institucional muy grande con la sociedad cordobesa. Eso forma parte de la identidad de nuestro club y trasciende cualquier gestión de gobierno. Otro trabajo importante es con las filiales, que hemos duplicado en cantidad.

-¿Cómo se ve la jugada desde tu nuevo puesto?

-Con la misma responsabilidad y siempre pensando en ganar. Me he rodeado de un gran equipo para afrontar este partido y vamos aprendiendo todos los días. Cuando nos equivocamos, pedimos disculpas y tratamos de corregir. Hay cosas para mejorar, pero tenemos buena leche. Somos hinchas y socios, antes que dirigentes.

Bragarnik, Talleres y AFA

Artime reconoce como el momento más difícil de su primer año de gestión presidencial el alejamiento de Alejandro Orfila, el DT que anunció apenas consumado su triunfo ante Armando Pérez en las elecciones del 6 de febrero de 2021. “Nadie quiere un reemplazo de entrenador y los cambios siempre desubican un poco”, sostiene.

Orfila había llegado de la mano de Christian Bragarnik, igual que el director deportivo Mauro Óbolo y varios futbolistas. Sobre el vínculo entre el representante y Belgrano, que hoy parece más difuso, “el Luifa” señala: “A fines del año pasado tuve la suerte de conocer personalmente a Christian y me parece una persona de bien y muy capaz. Estamos abiertos a todos los representantes y convivimos con ellos, pero no necesitamos de nadie de afuera que aporte o dirija”.

BUENA ONDA. Artime y Fassi, en vísperas del clásico. “Somos diferentes”, afirmó “el Luifa” al comparar Belgrano y Talleres. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

-¿Hay cosas de Talleres que tratás de replicar en Belgrano?

-Tratamos de sacar cosas buenas de Talleres, Instituto, River o Boca, pero Belgrano tiene su propia impronta. Tenemos en claro que el fútbol es la prioridad pero también que somos un club social y deportivo. Pensamos, funcionamos y actuamos diferente. Tenemos básquet, vóley, hockey, futsal, ajedrez, escuelas de fútbol, y queremos seguir creando oportunidades para los socios.

-¿Al fútbol cordobés le falta presencia en la AFA?

-En nuestro caso hemos creado lazos que estaban rotos. Le dimos la mano a todos y en algunos casos hasta pedimos perdón. Había un desgaste muy grande con la casa madre y con algunas instituciones.