El arzobispo Rossi criticó fuerte al juego online y a quienes lo impulsaron

El Arzobispo de Córdoba se mostró muy crítico con el auge del juego online y el descontrol que se ha originado en cuanto a la participación de menores. Ángel Rossi sostuvo que “el juego es gravísimo, porque es lucrar con la debilidad de la persona, es cuando a la persona en vez de ayudarla la usás, porque usás su debilidad”.



En declaraciones realizadas al ciclo “La Argentina, hoy” que emite Cadena 3, Rossi puntualizó que “Córdoba es una especie de paradoja. Sin meterme en las decisiones, Córdoba no tiene casinos, tiene prohibido los casinos dentro de la ciudad, pero le ha puesto un casino a cada pibe o cada persona en su celular, ¿me explico?”.



En ese sentido, añadió que “vos mantenés la ley de que no hay casinos y yo te regalo un casino... Así que es muy grave”. El prelado cargó duro contra quienes presentaron y aprobaron la ley. “A nivel de ley, yo me acuerdo, se valieron para presentarla de un perejil, le darán alguna ayudita, y pone la cara…”, sostuvo, en clara referencia a los impulsores de la iniciativa, Orlando Arduh y Darío Capitani (hoy presidente de la Agencia Córdoba Turismo), quienes presentaron el proyecto de ley, junto a otros dirigentes del PRO, para aprobar el juego online en el ámbito provincial. Luego, la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría ya que por ese entonces Hacemos Unidos por Córdoba contaba con más de 50 legisladores.

Más necesidades

En otro tramo de la entrevista relacionado a la situación social que atraviesa el país, Rossi precisó que “hay una necesidad de la gente que me parece que se ha agudizado. Estábamos en tiempos difíciles, mal, y yo creo que en algunos aspectos estamos peor. La cantidad de gente que pide o que necesita comida, sin techo, ha aumentado de más, se ha agudizado. Del otro lado, de los que podemos ayudar, siempre hay un nivel de solidaridad de parte de la gente, en eso todavía el argentino responde”.



Siguiendo esa línea, el cardenal precisó que “ha aumentado la necesidad y por lo tanto el pedir. Como decía uno: antes nos pedían, ahora te lo arrancan. Dos verbos que pueden estar expresando una especie de necesidad más crucial”.



Rossi también se refirió a que “a veces se habla de la macroeconomía, pero para mí la medida tiene que ser el plato comida o el medicamento de los abuelos. Lo que te sirve finalmente de termómetro es la comida del mediodía y de la noche y el medicamento del abuelo. Hoy tenés abuelos que o comen o compran el medicamento, no hay opción”. Y cerró: “Espero el día que nuestra gente pueda comer tranquila al mediodía y la noche, el día que nuestros abuelos puedan comprar medicamentos y a la vez alimentarse”.