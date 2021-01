"El cambio somos nosotros"

Son días agitados en la vida política de Belgrano y eso implica una rutina de agenda llena y decisiones constantes para un candidato. “Es una campaña, no me quejo. El que quiere pescado tiene que mojarse”, afirma Armando Pérez, quien fue la máxima autoridad del club de Alberdi entre 2005 y 2017, primero como gerenciador y luego como presidente.

“Son chicanas, no hay que darles bolilla”, apunta sobre quienes sostienen que su tiempo ya pasó. Se ríe ante la observación de que es un año menor que Joe Biden (78), el flamante mandatario estadounidense. Y proclama a su lista, “Siempre Belgrano”, como “el cambio” que la institución necesita.

-¿Cómo vislumbra la elección del 6 de febrero?

-Mi percepción es positiva. Nosotros no mandamos a fabricar encuestas, pero la estamos peleando. El socio sabe quién es quién. Y entiende que una cosa son los hechos y otra cosa son las palabras.

-Obras, no palabras…

-No sólo obras, también hubo gestión. El club hoy se mantiene por las ventas que hicimos.

-¿Le costó armar la lista?

-Para nada. Empezamos a definir cosas cuando hubo fecha de elecciones. La gente tiene otros problemas con esta pandemia que llegó para quedarse. Hay inseguridades en todos los aspectos y somos conscientes de que no se va a parar el país para ver quién es el nuevo presidente de Belgrano.

ANUNCIOS. En los últimos días Pérez confirmó su lista y anunció al uruguayo Alejandro Lembo como eventual secretario técnico de Belgrano.

-¿Le conviene que se vote con un padrón más chico?

-No entro en esa discusión. Hay un estatuto y hay una junta electoral. Así de simple. Por mí que voten también los hinchas de Talleres.

-¿La dupla técnica González-Olave está descartada?

-Así es. Propuse que se hicieran cargo del plantel el 21 de enero y dije que yo les pagaba. Pero salieron con que necesitaban el okey de Artime y crearon una incertidumbre total. Terminaron perjudicando al club. El torneo empieza el 20 de febrero y la ventaja que estamos dando es total. Se perdió un tiempo valioso. En lo futbolístico nos mandaron a un quilombo.

-Si usted gana, ¿habrá equipo el día después?

-Sí, claro. Pero acá no se trata sólo de armar un buen equipo para ascender. Hay que mantener un club y para eso necesitamos a los socios. Estamos viendo cómo ayudarlos para que sigan haciendo el esfuerzo de pagar una cuota. Belgrano tiene un presupuesto mensual de $ 40 millones.

-¿Tiene el apoyo de “Chiqui” Tapia? Hay quienes dicen que en la AFA a usted no lo quieren ver ni en figuritas.

-Me reuní con Tapia hace 20 días y él habló maravillas de Belgrano. Acá no hay nada raro. Ni AFA, ni árbitros, ni caballo del comisario. Estuvimos a un gol de dejar eliminado a Barracas Central. Pero si no metés la pelota adentro del arco contrario, y encima tenés a un técnico que dice pelotudeces permanentemente, no hay con qué darle.

-¿A qué se refiere cuando habla de volver a las fuentes?

-Hay que recuperar una tradición y manejar el club con seriedad, responsabilidad, criterio e imaginación. En los últimos años no sólo nos fuimos a la mierda en lo deportivo sino que se desmembró todo. Faltó coordinación y conducción e hicieron un mal muy grande. Yo bendije a (Jorge) Franceschi, pero después no puse ni un vocal. Quizá el máximo cargo lo haya dejado expuesto en su incompetencia, pero sus acompañantes no lo ayudaron. Más bien lo enterraron. No me sentí cómodo y me aparté.

-¿Por qué el socio debe votar a “Siempre Belgrano”?

-Porque lo que digo lo hago. Porque he demostrado mi amor por el club y he puesto mi esfuerzo personal en pos de su bienestar. Porque tenemos una lista con gente que quiere servir a Belgrano. Porque ofrecemos ideas concretas y no sólo palabras. Más allá de las declaraciones, ¿qué vas a hacer?, ¿cómo lo vas a hacer? Esto es Belgrano, no es chiste. Acá no estamos hablando de Sacachispas. El verdadero cambio somos nosotros.

La lista de "Siempre Belgrano"

Presidente: Armando Valentín Pérez.

Vicepresidentes: Jorge Oscar Orgaz, Miguel Ángel Oyhanarte y Miguel Ángel Laciar.

Vocales titulares: Hernán Pérez Scolari, José Romero Vázquez, Oscar Bustos, Melisa Arce Sammartino, Mariano Méndez, Paola Pucheta, Dante Martínez, María Constanza Cabello, Jonás Veronesse Vélez, Néstor Zubillaga, Diego Panosian y Facundo López Fernández.

Vocales suplentes: Candelaria Sturniolo Marchisio, Bernardo Tocalli, José María Bernal, Agustín Aguirre y Ramiro Navarro Nieto.

Comisión fiscalizadora: Claudio Moyano Barrionuevo, Lucas Colantonio y Tomás Bustos Fierro (titulares); Valentina D`Alessandro y César Orgaz (suplentes).