El centro de exposiciones que no fue, estará listo en agosto

“Es un elefante blanco”; “no hicieron estudios de suelo antes de empezar la obra”; “tiene rasgaduras por todos lados y adentro se llueve torrencialmente”; “no sirve para exponer obras de arte”, son algunas de las frases que se vienen escuchando desde que la gestión de Ramón Mestre anunciara con bombos y platillos la inminente inauguración de un nuevo espacio de arte en plaza España, en 2018.

Sin embargo, lo cierto es que tras varios intentos fallidos de corte de cintas (el último fue cuando en 2019 intentó hacer el cambio de mando en la explanada vidriada) quedaron en evidencia las razones por las que este centro de exposiciones jamás podría ser inaugurado.

Sucede que el desafortunado proyecto del arquitecto Miguel Ángel Roca tuvo fallas en la construcción desde el inicio. Esto, sin contar que la arquitectura del lugar no era apta para que allí funcionara un espacio de exposiciones: las paredes, hechas de hormigón y forradas en madera, imposibilitan la exhibición de cuadros, la iluminación no es la adecuada, no hay por dónde ingresar las obras de arte y tampoco montacargas para moverlas, por nombrar solo algunas cuestiones técnicas.

Inversión. Hay que recordar que el proyecto inicial incluía dos túneles: uno que bajara desde la zona sur hacia Bv. Chacabuco y el otro en sentido inverso. Pero “cuando la Universidad Nacional nos mandó el informe que habíamos solicitado sobre el tránsito nos dimos con que recién en 20 años íbamos a necesitar el segundo túnel y dejamos todo previsto para que el otro túnel pase por el costado. Pero para poder hacer el túnel ‘reventamos’ la plaza y como estaba previsto dentro del presupuesto hacer dos túneles pensamos en hacer una intervención. Ahí es donde surge este proyecto, una obra muy moderna”, dijo en su momento Ramón Mestre a este medio.

Finalmente, el proyecto incluyó dos obras: una vial y otra arquitectónica, que le demandó a la Municipalidad de Córdoba una inversión total –a valores de 2018– de $ 431.922.871 ($ 223.707.588 el túnel y $ 208.215.283 para el centro de exposiciones).

Si bien la obra del túnel fue llevada a término, el proyecto de la plaza quedó estancado en un 75% de avance de obra. “Cuando nosotros entramos a la gestión nos encontramos con que lo que estaba ejecutado tenía patologías serias de obra; había cedido el terreno en el frente norte de la plaza. Quince días más tarde cedió el este y al mes, el oeste también. Se había fisurado una cisterna producto de la mala compactación”, empieza explicando Ana Mendoza, de la Dirección de Arquitectura del Municipio.

En efecto, para hacer el edificio –que cuenta con tres niveles hacia abajo– hubo que hacer una excavación en forma de talud alrededor de la estructura, rellenarla y seguir un proceso que demandaba un tiempo que no le dieron.

Así, con las primeras lluvias de diciembre se fisuró una cisterna, lo que provocó el asentamiento generalizado de todo el talud de excavación. Y este colapso se llevó también todas las instalaciones de alrededor de la plaza.

“Le reclamamos a la empresa constructora (una UTE conformada por Afema SA y AMG Obras Civiles) que se hiciera cargo de los daños, sin costo para nosotros por supuesto, hasta que finalmente accedió y se proyectó una remediación que implicó una nueva obra. Ha sido una tarea muy compleja porque hubo que fundar todo el perímetro alrededor del edificio. Se ejecutaron unos 28 pozos de fundación y toda la losa perimetral para independizarse del suelo, que se va a seguir compactando por un par de años más, producto de este problema”, detalla la arquitecta.

Además, asegura que tuvieron que levantar el 100% de las cubiertas transitables para volver a ejecutar las membranas que estaban pinchadas, porque en el apuro de inaugurar la obra transitaba todo el mundo por allí arriba y la dañó por completo.

Si bien el edificio en sí nunca estuvo en riesgo, sí lo estuvo todo el perímetro de la plaza. Por caso, los tótems llegaron a perder toda su verticalidad: “Hubo que volver a enderezarlos con gatos hidráulicos y a algunos los tuvimos que rehacer por completo. Esta es la obra que se ha estado ejecutando durante estos dos últimos años y ha demorado el porcentaje faltante efectivo: los revestimientos, el aire acondicionado, el ascensor y demás. No lo podíamos hacer hasta no solucionar lo anterior”.

Finalmente, desde la Dirección de Arquitectura indican que la fecha prevista de finalización de obra es para agosto de este año.

EXCAVACIÓN. El edificio tiene tres niveles hacia abajo, por lo que hubo que fundar todo el perímetro.

Funcionalidad. Las características de exhibición e iluminación para que allí funcione un centro de arte no son las que el edificio tenía proyectadas. “Las superficies tienen que ser neutras y acá tenemos revestimientos de madera, no debe haber iluminación que arroje sombras y toda la cubierta vidriada arroja sombras sobre la superficie. También hay problemas de accesibilidad de obras de arte: no hay por dónde entrarlas, ni un montacargas de dimensiones para poder moverlas. Era inviable desde el punto de vista de la técnica montar allí un museo de arte contemporáneo como había sido bautizado”, señala Mendoza.

Ahora, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba tendrá cinco meses para diseñar un nuevo proyecto que se ajuste al edificio y que ofrezca alternativas que se complementen con los monstruos que lo rodean, ya que la oferta museística de la zona está muy bien consolidada.