El Ceo de Re/Max califica la Ley de Alquileres como una “atrocidad” y “le da pena recibir pesos”

Unos 500 socios Re/Max continúa construyendo su red federal. Sólo restan cinco provincias para estar en todo el país. Actualmente son unas 7000 personas que trabajan en 180 oficinas. En marco de la reunión anual de la compañía, Punto a Punto dialogó con el presidente de la compañía para Argentina y Uruguay, Sebastián Sosa

“Nosotros en Re/Max estamos por cerrar uno de nuestros mejores años, vamos a superar el año de los préstamos hipotecarios que fue la primavera de Macri. La gente no lo creería. Lo medimos en operaciones, en facturación y en aperturas de oficinas. No hay lógica”, remarcó.

Al mismo tiempo, Sosa consideró que el valor del metro cuadrado en Argentina debería estar un 35% arriba, acercándose a los valores de la región. “Argentina no puede estar en el fondo del océano. Para nosotros, que cobramos en pesos es carísimo, pero te vas afuera, a la región, y cuando vienen te compran la manzana. Argentina tiene que levantar”, sostuvo.

-¿Este es el piso de los precios?

-Yo creo que este es el piso. Hoy en Buenos Aires por 2300 dólares te compras un m2 en las mejores zonas de Buenos Aires y tendría que estar 35% arriba. Y si lo comparas a nivel mundial estamos 5 veces abajo. Nuestro país explotaría si le diéramos confianza a la gente.

El contexto esta devaluado. Creo que también Argentina está sin rumbo. Cuando vamos a votar votamos sin ganas y creo que las ganas hoy son peores que hace 4 años y 8 años. No tenemos líderes, no hay convicciones, no hay nadie que te convenza. Entonces nosotros buscamos generar otro contexto para que las cosas buenas ocurran, ese es mi rol como líder, generar un mejor contexto. Es lo que deberían hacer nuestros líderes políticos en lugar de estar peleándose.

-A tono con las ideas que se están escuchando, ¿Están de acuerdo con una desregulación amplia del mercado?

-Si, dejá a la oferta y la demanda que jueguen. Lo que se hizo con la Ley de Alquileres debería estar en un ranking de atrocidad mundial. Están dañando a la gente. Los dinosaurios que nos persiguen a nosotros, los inmobiliarios, nadie salió a decir que se iba a hacer un daño a la gente. Miraron la ley, la ley no tocaba un peso de lo que les entraba al bolsillo y se callaron la boca. Es atroz lo que han hecho. Por eso decimos que hay que competir y colaborar y ganar legítimamente. Creo que el Estado tiene que intervenir cuando hay cuestiones de abuso.

-¿Les preocupa el estado judicial de Córdoba?

-Nosotros seguimos peleándola, los tiempos de la Justicia son absurdos.

-¿Te entusiasma la idea de la dolarización?

-Me es indiferente, pero me da pena agarrar un billete nuestro. Pero si nuestros líderes esconden la plata afuera qué confianza le damos al país, nuestra moneda no vale nada hasta que no generemos esa confianza. No va a haber crédito hipotecario si la plata está afuera de los circuitos. Hoy ya estamos escuchando más la dolarización para los alquileres.

-Con esta oferta tan limitada de inmuebles, ¿vamos a un mercado de alquileres para privilegiados?

-Quiero creer que no vamos a llegar a eso, que va a haber un poco de responsabilidad para arreglar este desastre.

“Mi mensaje hoy a nuestra gente es que cuidemos y no arruinemos lo que tenemos, porque nos enseñan todos los días a la chicana, a pasar por la banquina. Yo hablo de cultura y valores. No hay que salir a la calle a copiar nada en Argentina. El empresario argentino no te muestra sus cartas. Pero creo que los jóvenes ya están pensando distinto. Y yo trabajo independientemente de quien esté en la Casa Rosada”, concluyó.