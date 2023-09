Ley de Alquileres: cuáles son cambios que propone la oposición

En el Congreso la oposición busca modificar la Ley de Alquileres sancionada en 2020. Desde duración del contrato al ajuste del valor, estos son algunos de los cambios que proponen. En caso de vivienda habitacional, no puede exigirse al inquilino o locatario el pago de alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes.

El plazo mínimo del contrato será de dos años. El contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, pero no antes de los primeros 6 meses de contrato.

Transcurrido ese plazo, puede hacerlo, pero notificando al propietario con al menos un mes de anticipación y pagando en concepto de indemnización, el equivalente a un mes y medio de medio de alquiler.

Los ajustes al valor del alquiler podrán realizarse con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre tres y doce meses.

En cuanto a las reparaciones de la unidad en alquiler, se establece que el propietario deberá hacerse cargo de las reparaciones urgentes en no más de 24 horas desde la notificación del inquilino o locatario y en no más de 10 días corridos en caso de reparaciones no urgentes.

Por otro lado, para estimular el mercado, el proyecto incluye incentivos impositivos para que los propietarios pongan más unidades en el mercado. Uno de los incentivos es la exención del pago de monotributo para aquellos propietarios que no realicen más de tres actividades simultáneas o no posean más de tres unidades de explotación.

También, se incluye la exención del pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ofrecidos en locación para casa-habitación, con contratos debidamente registrados.