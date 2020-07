El chef cordobés que pintó la “10”de Maradona en la fachada de su restaurante de Londres

Adrián Cocco es un chef cordobés que vive en Londres desde hace 11 años y su restaurante, “La Patagonia”, no pasó inadvertido en la reapertura de la actividad gastronómica en la capital británica. ¿El motivo? La fachada del local apareció pintada como una gran camiseta del seleccionado argentino con el número “10” que identifica a Diego Maradona, el futbolista que amargó a Inglaterra en el Mundial de México ‘86.

“Acá los medios hicieron bastante revuelo, por la famosa ‘Mano de Dios’ y todo esa historia, pero no es algo hecho con maldad. Siempre estoy tratando de inventar cosas nuevas. Había visto en Francia algunas librerías que tenían en sus frentes las caras de escritores, y de ahí surgió un poco la idea”, explica.

“Me llevó casi dos años buscar quién lo hiciera y gestionar los permisos, y por suerte lo pudimos concretar ahora. Era el toque que le faltaba a nuestro restaurante”, sostiene Adrián, radicado en Europa junto a su esposa Lili (manager del negocio) y sus hijos Alan y Victoria. “La idea fue acentuar la identidad del lugar y me pareció una buena idea el tema de la camiseta. Para los fanáticos del fútbol, la ‘10’ de Argentina es un ícono, ya que no sólo la lució Diego sino también Riquelme, Messi y Kempes”, puntualiza.

DE DIEZ. LA NUEVA FACHADA DE "LA PATAGONIA" DIO QUE HABLAR EN LONDRES.

Aplauso para el asador

“Ser cocinero es complicado. Es un trabajo muy esclavo pero al mismo tiempo una pasión”, comenta Cocco (50), que hizo su primera experiencia en el rubro siendo adolescente en Villa Carlos Paz y acredita en su legajo labores en hoteles y restaurantes de Córdoba, Mar del Plata y España.

“Mi vieja me inculcó el gusto por la cocina y aprendí mucho en Las Higueras, donde hice el servicio militar. Un día nos pusieron en fila y preguntaron quién sabía hacer asado, y ninguno daba un paso al frente. ¡Nos cagaban a palos por nada, imagínate si nos salía mal una comida! Al final me animé, hice el asado y un comodoro me dijo ‘de acá no te vas más’ y me hizo entrar al Casino de la Fuerza Aérea. Allí estuve un año y medio y después me fui. No la pasé mal, pero no era lo mío”, refiere.

“Decidí probar suerte, jugármela y seguir al corazón”, explica sobre todo lo que vino después. “Estoy lejos de mi país, de mi familia y de mis amigos, pero la verdad es que en Londres me siento como en mi casa. Siempre tuve esa actitud de vivir donde estoy”, señala Adrián.

Sobre los cuatro meses de inactividad laboral a causa de la pandemia, cuenta: “Más allá de la situación los tomé como un descanso, porque la verdad es que trabajo mucho. Acá el Estado ayudó a pagar los sueldos y con el negocio funcionando creo que este mes no voy a perder”. Y añade: “Los argentinos sabemos bastante de estas cosas. Viví la crisis de 2001y luego me tocó en España, donde perdí dos negocios y una casa. Afortunadamente esta vez me agarró con resto, mejor parado que otras veces”.

Visitantes ilustres

Entre los comensales famosos de “La Patagonia” Adrián señala a Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa, integrantes del seleccionado argentino campeón mundial en 1978, y también a varios futbolistas de nuestro país. De ese “palo” menciona a Juan Foyth y Erik Lamela, jugadores del Totenham Hotspur, y a Emiliano Martínez, arquero del Arsenal. “Otro que sabe venir seguido es (Daniel) Angelici, el que era presidente de Boca. Él fue quien lo trajo a Carlitos Tevez”, puntualiza.



En una de sus visitas “el Apache” dejó como recuerdo una camiseta, que junto a la comida criolla es uno de los grandes atractivos del lugar. También acompaña a los comensales un cuadro con las imágenes de Messi y de Maradona. “Me faltan los banderines de mis dos equipos”, sostiene en referencia a Belgrano de Córdoba y a San Carlos de Noetinger, la ciudad la que cada tanto vuelve a visitar a sus padres y a dos hermanas.

“Me gusta el fútbol, aunque no era muy bueno para jugarlo. Tampoco soy de ir a la cancha a ver los partidos. Los cocineros tenemos horarios complicados y cuando dispongo de tiempo libre prefiero estar en casa o salir a pasear en familia”, afirma el cordobés.