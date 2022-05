El Club Burlesque cumple cuatro años en Córdoba

Nacido en el siglo 19, el burlesque es un arte escénico que combina baile, teatro, música, performance y streaptease de una manera sensual, cómica e incluso política.

Si bien su base es el streaptease, los shows adquieren tonos teatrales de comedia que artistas de diversas disciplinas –actores, músicos, acróbatas, cantantes y bailarines– van hilando sobre el escenario, dando paso a la parodia y la exageración de situaciones.

En Córdoba, este género está representado por el Club Burlesque, que nació el 1 de junio de 2018 de la mano de Julia Erbuzzi (Madame Pipí en el escenario) y que se asienta en la celebración de los cuerpos. “Al principio era un poco complicado porque el burlesque trata el destape del cuerpo, entonces se veía como algo vulgar, se marginalizaba demasiado”, dice Erbuzzi, que pisó un escenario por primera vez para hacer justamente Burlesque.

Ella tiene 29 años y una hija, Victoria, de casi tres años. Proviene de una familia de artistas –su madre es Alicia Beltramino, restauradora de más de 70 templos en nuestro país– y estudió Diseño y Producción de Moda. “Me recibí y no sabía qué hacer. Hasta que conocí el burlesque a través de una artista rosarina que daba talleres acá y me dije: esto es lo mío. Me puse a ver más teatro, más shows, empecé a conocer artistas y armar el grupo. Llegamos a ser hasta 28 artistas en escena, con una banda en vivo. Una locura hermosa”, rememora.

Entendido como una suerte de liberación de estructuras, el género fue sumando adeptos de a poco y hoy se consolida en la escena local. “El público sale fascinado de nuestros shows, aunque también hay algunas personas que no nos aceptan a la primera. Hay mucho prejuicio todavía, nuestro público son más mujeres que varones con edades que van desde los 18 hasta los 75 años”, relata.

Tras el parate por la pandemia, el Club Burlesque volvió a escena con un megashow en Studio Theater y después de obtener el plan Impulsar (de la Nación) salieron de gira por el interior, actuando en localidades como Capilla del Monte y Carlos Paz.

Festivales. En abril pasado participaron del Festival Internacional de Teatro Breve, pero también estuvieron en el emblemático Festival de Burlesque Hall of Fame en Las Vegas. “Fue un orgullo participar. Hicimos una obra online y como la condición era que fuera lo más representativa posible de nuestro país, enviamos algunos videos que habíamos grabado en pandemia celebrando un partido de fútbol de forma burlesque: comiendo choripán con boas, plumas y tomando fernet”, cuenta.

Guiones y temáticas. Siempre acomodándose a los espacios en los que actúan, las propuestas son variadas.

“Para Teatro Breve tuvimos que adaptar un show de dos horas a 15 minutos de espectáculo y para La cita Dorada, que fue nuestra primera gira, nos íbamos adaptando a los teatros en los que nos presentábamos”, señala Erbuzzi. Las ideas generales están a cargo de Julia y de dos coproductoras: Luciana Mealla (Pony Von Taylor, la primera draglesque argentina) y Carita Lonka (Bebé Fernet en el escenario). “Luego nos reunimos con el resto de artistas y ellos hacen sus aportes”, agrega.

Funciones. Con shows de dos horas de duración –intervalo de por medio– y un elenco estable que suma 14 artistas en escena, mayo será el mes de ‘Mujeres icónicas’. “No puedo adelantar mucho pero la tendremos a Bettie Page (modelo icónica de los ‘50) y habrá un número de Eva; pero esta vez Eva se comerá la manzana con placer”, advierte entre risas la productora.

Próximos shows

- Mayo:

Sábado 21 a las 21 en Casa Babylon (Las Heras 48).

Sábado 28 a las 22 en Chilli Cóctail Bar (Fructuoso Rivera 272).

- Junio:

8, 9 y 10 –de 18 a 22– en la Casona Municipal: exposición fotográfica, muestra de vestuarios, conversatorios y mini shows.

Sábado 11 a las 20 en Studio Theater (con invitados nacionales e internacionales).

Contrataciones

A fines del año pasado el Club Burlesque empezó a hacer contrataciones para diferentes espacios. “En febrero nos contrató la gente de Goulú, pero como en el restaurante no hay un escenario lo que hicimos fue más bien presencia con el público a partir de una temática específica que nos propuso el lugar. En ese caso fue Máscaras Venecianas”, relata Erbuzzi.

Una provocación a uno mismo

Además de shows, Club Burlesque dicta talleres para quienes quieren aprender más de este arte. “Lo que tienen de bueno estas capacitaciones es que todo se hace a la manera de cada uno. Enfatizamos en el descubrimiento de nuestra propia sensualidad, que siempre es diferente a la del otro. Es como yo me siento sexy, no como vos me querés ver sexy. Es una provocación a uno mismo, que obviamente despierta muchos cuestionamientos al otro”.