El Colo del que todos hablan

por Marcos Villalobo

Estudiantes de Río Cuarto ha pisado fuerte en la Primera Nacional, siendo el elenco cordobés de mejor presente en el certamen. Ha sumado 17 unidades en los ocho partidos jugados y se mantiene en los puestos de vanguardia. Y fundamental en este presente es la destacada actuación de Alejandro Cabrera.

El “Colo” es pieza clave del equipo en el mediocampo del “León”, y su producción no ha pasado desapercibida. Tan es así que el presidente del club del “Imperio del sur”, Alicio Dagatti, admitió que han existido contactos de diversos representantes interesados en ofrecerlo a clubes de la Superliga, aunque aclaró que no ha sido nada concreto. En caso de que se produzca este salto, como la tendencia indica, estaría debutando en la Primera división del fútbol argentino con 27 años.

¿Pero quién es este futbolista del que todos hablan? Es un jugador que hasta hace tres años jugaba en ligas regionales e incluso peleaba por no descender en esos torneos. Ojo, siempre se destacó.

El desarraigo. Cabrera es oriundo de la localidad de Los Cóndores. Pero comenzó a jugar a la pelota, a los 4 años, en Atlético Almafuerte. Fueron algunos años, debido a que en su pueblo no había infantiles para esa edad. Ya más tarde se sumó a Argentino Colonial, en su localidad. Tempranamente se destacó, y a los 12 años se sumó a las inferiores de Talleres. “Estuve en Talleres y en Atalaya. Fue cuando estaba Granero. Al poco tiempo él se fue. Era un lio bárbaro y me volví al pueblo porque no la pasaba muy bien. No quise volver más. Siempre soñé con jugar al fútbol, pero cuando me volví, me salieron oportunidades para probarme y yo no quería saber más nada. El fútbol para mí se había terminado”, recuerda, en diálogo con PERFIL Córdoba, Cabrera. Uno de los clubes a los que le propusieron ir fue Instituto, pero estaba desilusionado con el fútbol y no aceptó. Damián Maltagliatti fue el que lo tentó, y el propio ex arquero de la “Gloria”, que en ese momento era el DT del club del pueblo, lo llevó a entrenar al primer equipo de Colonial, y lo hizo debutar en la Primera de la liga regional riotercerense a los 15 años.

En el elenco albiceleste jugó tres años. En el 2009 logró el ascenso con su papá Osvaldo como técnico. “Fue una experiencia que no se me va a olvidar nunca. Lo mejor que me pasó en el fútbol, nada se compara. Será siempre lo máximo, además hacía 15 años que no ascendía el club”, rememora.

A los 18 años se fue a jugar a Roncedo de Alcira Gigena, en la Liga regional de Río Cuarto. La rompió. Salió campeón en el 2012. Pero también peleó el descenso en el 2015.

“El último partido de ese torneo lo jugamos ante San Martín de Vicuña Mackena. Esa noche el Colo deslumbró. Nos contagiaba en cada jugada. Lo vivía de una manera apasionante. Esa noche fue la figura como siempre, pero más de lo normal. Nos salvamos del descenso y me acuerdo que le decíamos gracias hermano, y llorábamos. Los hinchas de Mackena lo felicitaban”, recuerda Lucas Bovo, que era compañero de Cabrera en Roncedo. “Tengo un recuerdo hermoso de Roncedo, gente muy buena e hice muchos amigos. También salimos campeones después de 18 años. Era como mi casa”.

El presente. Ese nivel superlativo lo llevó a Estudiantes de Río Cuarto, donde logró un campeonato regional y dos ascensos. “El fútbol me dio cosas muy lindas. Disfruto mucho todo lo que está pasando. Me pongo a pensar y hace tres años y medio estaba jugando en la liga y hoy estoy en Segunda división. Quiero seguir mejorando. Se me dio de grande y ahora estoy viviendo un presente muy lindo, y estoy tratando de disfrutarlo con responsabilidad. Y está bueno que hablen bien de uno, pero no tengo que desenfocarme de lo que vengo haciendo, tengo que trabajar para que sigan viniendo cosas buenas”, afirma el “Colo”, que ha renovado sus metas en el fútbol. “Mi sueño es jugar en Primera”, sentencia. Pero no sólo sueña, trabaja para que se cumplan.

El “León” en Mar del Plata

En la búsqueda de seguir por la senda de los buenos resultados, Estudiantes de Río Cuarto se medirá hoy, desde las 17.30, ante Alvarado en la ciudad de Mar del Plata. El elenco local al igual que el “León” es un recién ascendido desde el Federal A, sin embargo su andar no es bueno. A tal punto que sólo ganó un partido en el torneo y está último en la tabla de posiciones.