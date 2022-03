El Comité Capital aún tiene en carpeta crear un bloque UCR puro

La creación de la figura de ‘interbloque’ en el Concejo Deliberante capitalino significó el primer gran movimiento político en el recinto legislativo de la ciudad mirando al 2023. Pero la unión de casi todos los cambiemitas en el Concejo no fue la única que surgió como forma de ‘mostrar unidad’ puertas afuera.

El Comité Capital de la UCR impulsó la posibilidad de juntar a todos los radicales en un único bloque, imitando lo ocurrido en la Legislatura y aprovechando la conformación del bloque PRO por fuera de Córdoba Cambia, pero dejando en soledad a los dos ediles juecistas. Aunque hay concejales que lo descartan, desde el partido confirmaron que siguen las conversaciones.

“Es algo que se discutió, se debatió y se acordó en el ámbito del Comité Capital. En ese sentido se buscó la unidad del bloque y la unidad partidaria, invitando a todos los concejales para hablar del tema. Seguimos conversando del tema, pero en el interbloque están incluidos todos los radicales”, aseveró a PERFIL CÓRDOBA Diego Mestre, presidente del Comité Capital de la UCR.

Asimismo, tal como anticipó este medio, Lucas Balian (Vamos) no está incluido en el armado. Al ser consultado al respecto, Mestre sostuvo: “Sé que en la foto no estuvo y al día de la fecha no sé si va a formar parte del interbloque o no. Me parece que estando la UCR como partido pidiendo la unidad y habiendo logrado el interbloque, sería positivo que lo integre. Si no lo hace deberá hacerse cargo de esta decisión”.

Justamente en el entorno de Vamos destacaron que, a pesar del impulso por parte del Comité, no hubo una articulación concreta para tejer la unidad radical y se trató solamente de conversaciones. “Fueron ideas individuales y nosotros preferimos fortalecer JxC. Es donde uno estuvo y donde a uno lo eligieron”, agregó Juan Negri (Córdoba Cambia) la semana pasada a este medio. Completó también Cecilia Aro, representante del bloque UCR: “Hubo esfuerzos, pero el paso que damos es esto: que el radicalismo se fortalezca dentro de JxC”.

Otro de los motivos por los que se desinfla la idea es la virtual expulsión de Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández hacia un bloque del Frente Cívico, algo que los concejales rechazaron en pos de la “unidad”.

“La posibilidad es cero”, sentenció otro edil del centenario partido.

