El conflicto desde adentro

por Marcos Villalobo

Los estadios a lo largo de todo el territorio chileno están vacíos, en lo que es otra imagen del estallido social que vive el país trasandino desde hace más de 15 días y ha provocado una paralización de todas las actividades. Incluso el presidente Sebastián Piñera canceló la organización del encuentro de líderes del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) y la cumbre mundial del clima de la ONU COP25, que iban a celebrarse en Santiago en pocas semanas.

En ese marco, más allá de la confirmación pública de Conmebol de que la final de la Copa Libertadores que se debe jugar el 23 del corriente en el estadio Nacional, ha sembrado dudas de que se realice en aquella ciudad.

Mientras tanto lo que sí está frenado son todos los torneos de fútbol. Ya lleva tres fechas sin jugarse. Se encuentra suspendido debido a, según indica un comunicado de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP), “la autoridad político – administrativa y Carabineros de Chile manifestó que no están dadas las condiciones de seguridad para velar por el normal desarrollo de eventos deportivos masivos en los próximos días”.

En ese marco en PERFIL Córdoba hablamos con dos futbolistas cordobeses que están jugando en aquel país y explicaron la difícil situación de incertidumbre que viven los planteles deportivos.

“No está para jugar”. El mediocampista Gonzalo Bustamante ya lleva cinco años radicado en Chile y, por tal motivo, lo afecta de manera cercana esta situación. El ex futbolista de Instituto y Talleres relató: “Tengo amigos, conocidos, familia, y vivo de cerca todo lo que está pasando y conozco de las desigualdades que vive la gente. Hace muchos años que estoy viviendo en Chile y conozco historias de gente que la pasa mal y lucha con mucha razón”.

Bustamante está jugando en Curicó Unido, donde está junto a otros cinco argentinos más en el plantel: Franco Bechtholdt, Daniel Franco, Sebastián Jaime, Martín Cortez y Matías Cavalieri. Este club está en la ciudad de Curicó, Región del Maule, a unos 180 kilómetros de Santiago, y este fin de semana debería haber jugado ante Unión La calera en el certamen de Primera división que lidera Universidad Católica. Pero el cordobés explica: “No está la situación como para jugar. No hay seguridad para la familia que se queda en casa o que va a un estadio. La tensión es muy grande. Recién ahora el gobierno se está dando cuenta que es en serio y parar el fútbol, que es un gran movimiento social, es una forma de apoyar”.

“Saqueos cerca de casa”. Por su parte, el delantero Gustavo Gotti, que está jugando en el club Deportes Santa Cruz narra desde la región Metropolitana, a unos 30 kilómetros de Santiago, que “está muy difícil la situación. Hay muchos saqueos. A la mañana se vive vida normal, pero a la tarde noche se pone feo la cosa, cortan las rutas. La semana pasada era todo el día y no podíamos ir a entrenar. La ruta estaba cortada, apedreaban a los colectivos. Se paró el campeonato. Nosotros no podíamos ir a entrenar porque el ambiente es muy tenso”.

El “Tanque”, ex jugador de Instituto y Las Palmas, contó que esta semana hubo saqueos en un supermercado que está cerca de su casa, y narró: “La gente está muy revolucionada. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien de parte del gobierno. Los supermercados de la zona están con policías, no dejan ir en auto a comprar, tenés que ir caminando y solo por la mañana. Hay muros y barricadas en la zona de los supermercados. Nosotros veníamos zafando, pero el lunes ya los cortes de ruta es a la altura de donde vivimos nosotros”.

Chile, con más 150 futbolistas argentinos

En el último archivo de los integrantes de Axem (Argentinos por el Mundo), que se encargan desde hace más de una década de contabilizar cuántos futbolistas argentinos juegan fuera de la frontera, que se registró en mayo pasado, Chile es el cuarto país con mayor cantidad de argentinos jugando en su fútbol (161); y el equipo con mayor cantidad de jugadores nacidos en estas pampas en un plantel es un club chileno: Unión La Calera, con 9 argentinos, entre ellos los ex Belgrano Pablo Heredia y Pablo Alvarado.