El cordobés que le puso su voz a la serie de Michael Jordan

Gabriel Saint Genez es una de las voces más reconocidas de la radiofonía cordobesa. Desde 1991 trabaja en el Multimedio SRT, donde es uno de los locutores de referencia en la FM 102.3.

Su pasión por los micrófonos y su trayectoria trascienden a la emisora universitaria, ya que desde hace más de dos décadas tiene un estudio de grabación propio en su casa de barrio Alto Verde. Desde allí salieron muchas de las voces que hoy pueden escucharse en “The Last Dance”, la serie de ESPN y Netflix que cuenta en 10 capítulos la última temporada del mítico basquetbolista estadounidense Michael Jordan en el equipo Chicago Bulls.



“A mediados de marzo un estudio de Estados Unidos me convocó para un casting, envié algunas grabaciones que incluían relatos deportivos en español y en portugués y a los pocos días me llamaron de IDC, una productora con sede en Nueva York. Para mí fue una sorpresa que me eligieran porque, si bien ya lo había hecho, el doblaje no es mi trabajo habitual”, señala Saint Genez.

En la carta de presentación del profesional cordobés figuraba el material que en 2017 le permitió ganar el premio Voice Arts Award (el Oscar de los locutores y los autores de voz) en el rubro “Mejor demo comercial en castellano”.



“Para mí es como jugar en la NBA del doblaje”, afirma el locutor egresado del Colegio Universitario de Periodismo (CUP) sobre su primera experiencia en una producción televisiva internacional. “En este tipo de trabajos se maneja un estándar de calidad muy alto y se hace todo con un nivel súper profesional. La verdad es que me tocó compartir esta tarea con gente muy grosa”, enfatiza.



Entre Córdoba y Seattle

“Mi labor no fue tanto componer los personajes o compenetrarme en sus inflexiones, ya que la técnica que se utilizó tiene que ver con una suerte de diálogo o relato que se hace mientras la escena transita, inclusive con un sonido bajo de fondo”, explica el profesional de los SRT. Y cuenta los pormenores de su participación en “The Last Dance”: “Cada semana me enviaban los videos, el guión, los códigos de tiempo y la lista de personajes en los que iba a participar. Primero los pasaba a mi editor de audio y después había dos encuentros semanales en tiempo real”.

Esta última parte del proceso, que incluyó las grabaciones y la edición definitiva, se llevó a cabo en una especie de “punto a punto” entre Córdoba y Seattle, la ciudad estadounidense donde reside la actriz mejicana Rebeca Rambal, directora de doblaje de IDC. “Realmente se laburó fantástico”, destaca Saint Genez.



“Hay un nuevo paradigma de trabajo a partir de la cuarentena”, reflexiona Saint Genez. “Quedó demostrado que la tecnología abre muchas puertas y achica distancias, y que está llamada a cumplir un rol clave en esa ‘nueva normalidad` que se anuncia para los tiempos que vendrán después de la pandemia. Ahora la cancha está abierta para que juguemos todos”, puntualiza.

Los basquetbolistas Earvin “Magic” Johnson, Scottie Pippen,

Charles Barckley, James Worthy, Horace Grant, Jud Buechler y Charley Rosen, James Jordan (el padre de Michael) y el luchador Hulk Hogan fueron algunos de los personajes a los que el cordobés les puso su voz. La tarea de doblar al protagonista principal de la historia fue responsabilidad del mejicano Javier Pontón. “Un As del doblaje”, según el comunicador de la 102.3.



Diego Dement, un intérprete radicado en Los Ángeles, fue el otro argentino que integró el equipo de 25 personas que hace dos semanas completó la grabación de la versión en español.

Caption

El Último Baile

-El documental narra en 10 capítulos la participación de Chicago Bulls en la temporada 1997/1998, en la que el equipo que lideraba Michael Jordan obtuvo su sexto anillo en la NBA.

-Cerca de 24 millones de personas han visto en la plataforma de Netflix la serie que se estrenó el pasado 19 de abril. No se computa la audiencia de Estados Unidos, ya que en ese país la difusión se llevó a cabo a través de la cadena ESPN.

-La historia incluye la participación de la franquicia de Illinois en el Open McDonald`s 1997 de Paris. En ese torneo Jordan y su equipo se consagraron campeones ante Olympiakos de Grecia, que había clasificado a la final venciendo a Atenas de Córdoba.

-El furor que provocó “The Last Dance” se reflejó la semana pasada en la subasta de un par de zapatillas que Jordan utilizó en su primera temporada en Chicago Bulls en 560 mil dólares.