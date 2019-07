El debate por la continuidad de Decara

La sesión del pasado miércoles en la Unicameral estuvo enfocada en el debate por la continuidad de Mario Decara al frente de la Defensoría del Pueblo. Sobre la hora, y antes del receso de invierno, hubo acuerdo entre el peronismo, la UCR y el PRO para llevar al recinto la discusión acerca de la continuidad. Rápido de reflejos, el exlegislador Juan Pablo Quinteros propuso para el cargo a quien fuera su aliado en tiempos legislativos, Aurelio García Elorrio. Los que recorren los pasillos de la Legislatura que, a pesar de que el pacto no ponía en riesgo la continuidad de Decara, la propuesta de Quinteros le jugó un poco en contra a García Elorrio porque en el debate no se sabía si hablaba como legislador o como candidato al cargo. Sin embargo, pese a esto, lo que llamó la atención de varios en el recinto fue quién tomó la palabra para defender la renovación de mandato de Decara: Hugo Capdevila. “Huguito”, quien fuera funcionario del Defensor cuando éste era intendente en Punilla, dijo en pleno debate: “García Elorrio tampoco orina agua bendita” y estalló la polémica en el recinto con cruces que incluyeron a legisladores de todas las bancadas.



Empiezan a venir…

Se sabe que los precandidatos presidenciales comenzarán a marcar a Córdoba con un gran asterisco de cara a la campaña de las Primarias del 11 de agosto. Y con ese objetivo no se encuentran únicamente Mauricio Macri, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, sino que también se especula para las próximas semanas con el arribo de José Luis Espert y del candidato del FIT, Nicolás Del Caño. De hecho, el actual diputado nacional de la izquierda estará el próximo jueves en Córdoba junto a los trabajadores de Minetti que comenzaron con las protestas. Se espera que Del Caño mantenga una agenda cargada en compañía de las candidatas a legisladoras del FIT en Córdoba, Liliana Olivero y Laura Vilches.

La polémica que se viene

Después del debate en la Unicameral por la continuidad de Mario Decara como Defensor del Pueblo de la provincia, la polémica que se viene es por la vacante en el fuero anticorrupción. Y allí, el nombre que surgió en la semana es el de Franco Mondino, un hombre del peronismo y con un pasado vinculado a una empresa denunciada por presuntas estafas en planes de ahorro para la venta de autos 0km. Uno de los que se opuso públicamente es el exlegislador provincial Dante Rossi, quien ayer volvió a publicar en su cuenta de Twitter: “Le pido al gobernador Schiaretti que no designe un Fiscal Anticorrupción peronista o adicto. Que garantice la calidad institucional de la Provincia y no genere impunidad. Así nos ha ido en estos años. Que el triunfo no lo impulse a la búsqueda del poder absoluto”.



González en modo candidato 'todoterreno'

El eclipse del martes pasado fue aprovechado por varios dirigentes de la política cordobesa y nacional para tratar de manifestarse en sus redes y así buscar repercusión con un tema “amigable”. Córdoba, uno de los destinos elegidos por los expertos para visualizar el fenómeno, tuvo a uno de los candidatos del PJ en modo “todoterreno”. Se trata de Oscar González, el presidente provisorio de la Unicameral que es tercero en la boleta corta del oficialismo provincial para los comicios nacionales. En el peronismo algunos hablan del protagonismo que tuvo González en la semana con lo del eclipse, pero además con motivo de los festejos por el aniversario de la fundación de la ciudad. El viernes por la noche en el Teatro del Libertador y en ocasión de la entrega de los Premios Jerónimo, desde el palco oficial, el representante del gobierno provincial aplaudió solo sobre el final -y de manera tibia- el discurso del intendente Ramón Mestre, el último del titular del Palacio 6 de Julio.