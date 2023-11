"El debate se va a definir por quien genere menos rechazo"

Este domingo a partir de las 21, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, se vivirá uno de los hechos políticos más trascendentes de los últimos años. Los candidatos Sergio Tomas Massa (Unión por la Patria) y Javier Gerardo Milei (La Libertad Avanza) se verán las caras para protagonizar el segundo debate presidencial, en la antesala de lo que será el balotaje del próximo 19 de diciembre cuando se defina al nuevo presidente de todos los argentinos.

Para analizar el impacto que puede tener el debate de esta noche, PERFIL CORDOBA dialogó con el politólogo Augusto Reina, director de Pulsar, el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

—¿Cuáles son las diferencias principales entre este debate y el que se dio previo a la primera vuelta?

—Hay fuertes diferencias entre los debates. En el debate se horizontaliza la oferta política. Le da a las fuerzas políticas que tienen menor visibilidad, una audiencia muy importante y un espacio de posicionamiento. Eso se dio en el debate de primera vuelta con Schiaretti y Bregman quienes nunca se podrían haber encontrado con una audiencia de 40 puntos de rating y supieron aprovecharlo, principalmente Schiaretti. Lo que sucede ahora, el contexto es distinto. Los dos tienen un alto nivel de exposición por lo cual hablamos de un escenario distinto.

—¿Cuál será el eje que cree que guiará el debate?

—El eje central de lo que ocurra tiene que ver con apuntar a un tercio de los electores que quedan huérfanos, libres, buscando segundas opciones porque sus primeras elecciones quedaron retiradas de la carrera y ahora deben elegir un nuevo candidato. Esa es la expectativa principal de la campaña. Los debates presidenciales en segunda vuelta se dan en un contexto en el que un tercio está desregulado y los estímulos comunicacionales tienen mayor impacto. Es algo que lo tienen claro las dos campañas y es lo que se pone en juego el domingo. Esto es bastante único. No son muchos los países que tengan debates presidenciales en segunda vuelta. Los más conocidos son Brasil, Argentina, Francia, Colombia. Todos los conceptos y teorías que tenemos sobre los debates, los tenemos con un foco muy norteamericano y en función de eso sacamos conclusiones. Aquí tenemos una situación distinta en donde un tercio de los electores está buscando alguna pista, una contraseña para definir su voto.

—El votante de Juntos por el Cambio usted lo incluye en este tercio. ¿Cree que un alto porcentaje de este segmento se inclinará por Milei o el debate puede modificar algunas proyecciones?

—Sí, lo incluyo en ese tercio porque entiendo que el votante de Juntos por el Cambio no es un votante monolítico. Sino en la mayoría de los estudios de opinión pública estaría en el orden del 52 por ciento y está claro que no lo está. El segundo tema que me parece que es relevante y tiene que ver con los votantes marginales. Desde siempre entendemos que los debates le modificaban la opinión a un grupo marginal y es cierto, inciden de forma marginal. Ahora, definamos marginal, un 3 o 4 por ciento de intención de voto no es marginal. Nosotros ahora hemos estudiado que el 85 – 86 por ciento no modificó su intención de voto tras el primer debate, pero el 14 o 15 por ciento sí lo modificó. Hoy ese porcentaje en un escenario tan cerrado es decisivo, por eso la expectativa es tan grande.

—¿Qué pondrá en juego el electorado, donde estarán centradas las miradas?

—En el primer debate lo que primó fue la búsqueda de la simpatía, el posicionamiento positivo. Ahora lo que va a primar es el rechazo. La pregunta ya no es quien obtendrá mayor aceptación, sino quien va a generar mayor rechazo. Una elección de segunda vuelta está cargada de negatividad. El debate es interesante para ver cual genera más rechazo y más miedo, cual va incrementar su imagen negativa. En esta elección no se elige al candidato que más me gusta, esto se trata de elegir cuál es el que más me gusta en este contexto. Un tercio de votantes deberá elegir entre Frankenstein y Drácula. En un contexto de tanta negatividad lo más importante es quien genera mayor rechazo.

—¿Desde Pulsar, qué conclusiones obtuvieron del primer debate que pueda aplicarse al debate que veremos hoy?

—En el debate encontramos dos frases de alto rechazo que tuvo Javier Milei en todos los votantes y ambas estuvieron vinculadas a cuando él habló sobre el cambio climático. Por eso seguiría con atención más que los aciertos de los candidatos, los yerros. Vamos a ser más gráficos: Si Sergio Massa va a defender el estado económico del país, será un primer punto negativo; si Javier Milei centra su exposición en la donación de órganos, el cambio climático o las relaciones exteriores, será una equivocación. Ahí está la clave, quién comete más errores, yo seguiría eso. El debate se va a definir por quien tenga menos yerros. También hay que tener en cuenta que en el debate va a haber información racional y estética.

—¿Cómo es eso?

—Son los atributos y el carácter de los candidatos. Una de las grandes preguntas que está dando vuelta es qué pasa si alguno se quiebra emocionalmente o si es demasiado agresivo o demasiado incisivo con su ataque, algo que le pasó a Patricia Bullrich en el debate de las generales . Hay un candidato que busca ser el rostro de la moderación como Massa. En el caso de Milei él va a buscar transmitir cierta estabilidad y mostrar capacidad de gobernabilidad. Milei en tanto va a buscar enfatizar que Massa es el kirchnerismo; y Massa va a intentar mostrar que Milei es una aventura individual, no colectiva.