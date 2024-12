El desafío de ayudar a construir un proyecto de vida con la muerte rondando cerca

En el trabajo diario que lleva adelante la SeNAF con jóvenes y adolescentes infractores de la ley penal que tiene bajo su cuidado, la muerte es un tema cercano y presente. Aparece como una realidad y la cuestión se integra con coraje y sin medias tintas en el abordaje que desarrollamos para ayudarlos a construir un proyecto de vida.



Un muchacho me supo decir un día que, ante la posibilidad real de morir, en su corta edad había aprendido a no temerle a la muerte inminente. Desde pequeño, atormentado por el hambre, la enfermedad, su vida era una aventura diaria por subsistir y la droga, un remedio liberador de esa miseria. “Qué me importa la muerte, si desde que nací me anda rondado”, resumió.

Entre educadores, muchas veces nos planteamos cómo ayudarlos a construir un proyecto de vida. Pero al afrontar esta labor, nos topamos con un asunto superior y primario: ¿Cómo construir un proyecto de vida con adolescentes que no hallan una razón por la que vivir?

El sentido de la vida, quizá el asunto más serio de nuestra labor como educadores, nos mueve a entreabrir una puerta para que entre un pequeño rayo de luz, de modo que cada joven pueda encontrar el propio significado de su vida. Frente a ello, aprender a pensar con la propia cabeza es EL trabajo pedagógico irrenunciable. Con la pregunta como herramienta sustancial, resulta central cuestionar a fondo la vida y, en ese camino, todo lo que parece dado, lo naturalizado, lo “normal”, los mandatos recibidos, para horadar los mitos que sostienen costumbres y hábitos aprendidos sin reflexión.

En las Mesas de Diálogo con adolescentes se habla abiertamente sobre la familia, las adicciones y el delito. ¿De dónde venimos? ¿Qué elecciones tomamos? ¿Tiene sentido esta existencia? Paralelamente se trabaja muy fuertemente la cuestión de la responsabilidad personal y la co-responsabilidad social. Contribuir a que descubran y desarrollen esa conciencia de responsabilidad es un elemento esencial para la vida comunitaria, y el objetivo central de nuestra tarea como educadores.

Sintetizando, en el trabajo socioeducativo de SeNAF abordamos con coraje y sin medias tintas el esquivo tema de la muerte personal que cada tanto golpea a los y las adolescentes, para, desde allí, ayudarlos a asumir la vida con sus desafíos, cuestionar profundamente las decisiones y, con esa libertad, elegir. En suma, somos los únicos seres de la naturaleza con la inteligencia para poder elegir cómo vivir.

(*) Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación

Responsable del área de Jóvenes infractores de la Ley Penal de la SeNAF