El descongelamiento trajo foto

Los que siguen el minuto a minuto de las relaciones dentro del PJ capitalino no tardaron en destacar que, después de la reunión de la semana pasada en el quincho del Palacio 6 de Julio entre el intendente Martín Llaryora y Paulo Cassinerio, Leonardo Limia y Diego Hak, tres dirigentes que responden a la diputada nacional Alejandra Vigo, empezó una nueva etapa en la relación los dos dirigentes con más peso en la ciudad: el intendente y la parlamentaria. Bueno, el descongelamiento vino con foto y es la que se produjo el jueves en El Panal en el lanzamiento del acompañamiento telefónico de los “Mayores en Red”, el programa que dentro de la problemática de la pandemia encabeza Vigo. “Dos cosas: la primera, el gesto de ella de invitarlo y reaparecer cuando un día antes no fue a la sesión virtual desde la Unicameral; y la segunda, la rapidez de él por cerrar filas. Sabe que el tema con el Suoem viene para largo, que es probable que pierda soldados o los tenga que cambiar de lugar y no sabe hasta cuándo puede estirar el blindaje en la Muni con el aislamiento. Apenas vuelvan los muchachos las cosas se van a poner más difíciles”, señaló un viguista.



Una “chica del tiempo” en la Municipalidad…

Las tensiones entre el Municipio y el Suoem escriben las primeras páginas de una disputa que, como repiten de un lado y del otro, “se sabe cuando empiezan, pero no cuando terminan”. Lo cierto es que esta semana, en medio de las manifestaciones y algunas acusaciones cruzadas, los críticos de la ordenanza que sancionada hace más de una semana en el Concejo Deliberante cruzaron a los funcionarios del oficialismo en la Ciudad por algunas cuestiones que están relacionadas con los nombramientos. Entre ellos, lo que ocurrió con el grupo de servidores deportivos comunitarios que tiene varios nombres conocidos; algunos vienen de gestiones anteriores y otros se sumaron en los últimos meses. Y de estos últimos, la que se destaca es Cynthia Rachid, la ex “chica del tiempo” de Canal 10, que se encuentra dentro del grupo que trabaja en la Subdirección de Deportes que encabeza el extitular de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria. “El Lomo” tiene en el grupo también a otro viejo conocido del básquet, Luis Emilio “Mili” Villar, el exjugador de Atenas; en tanto, entre los que vienen de gestiones anteriores, el que se mantiene es el exjugador de Talleres e Instituto, Cristian Pino. Sin embargo, volviendo a la blonda del pronóstico, más de uno dijo en el Palacio 6 de Julio esta semana: “con lo que se viene… ¡va a ser fundamental alguien que nos hable del clima en la Muni!”, tiró una persona con despacho en el edificio municipal.

Los radicales, cada uno en la suya

En la Unión Cívica Radical las diferencias, persisten. Después de jornadas agitadas por los disparos cruzados entre el sector que conduce el exintendente Ramón Mestre y el bloque de los rivales del ex jefe comunal compuesto por Rodrigo de Loredo, Juan Negri, Orlando Arduh, Javier Bee Sellares y algunos intendentes esta semana se vivió una tensa calma. Mestre se siguió recluyendo en el Zoom y fue parte de una disertación junto al exintendente de Santa Fe, el también radical José Corral; y el intendente de Godoy Cruz (Mendoza), Tadeo García Zalazar. Al tiempo que sigue el interrogante sobre qué pasará con las internas que el Comité Provincial convocó para agosto, y que empezará a definir el panorama 2021 en el armado de las listas. “Renuevan tres mestristas el año que viene, ¿hay alguna duda que van por esos lugares? Un ejemplo, están los que tienen diferencias con Brenda (Austin) hace años, porque ella viene de Franja y los otros son de la Juventud Radical, entonces ellos creen que van por la que les toca”, dijo un radical en la semana.

¿Se va otro funcionario de Provincia a Nación?

Al parecer, en los próximos días se podría concretar la salida de otro integrante del gabinete schiarettista para aterrizar en uno de los despachos del Ejecutivo nacional. Lo curioso es que la movida es seguida desde varios sectores, entre ellos desde el Municipio. El funcionario en cuestión es José Luis Ferrero, actual secretario de Arquitectura dentro de la órbita del ministerio de Obras Públicas que conduce Ricardo Sosa. Ferrero es un hombre que responde al Secretario de Urbanización del Municipio, Daniel Rey, con quien ya trabajó en la ciudad en tiempos de Daniel Giacomino, cuando ambos abandonaron el Palacio 6 de Julio. Ferrero podría ocupar un cargo en el ministerio de Obras Públicas nacional que tiene al cordobés Martín Gill y conduce Gabriel Katopodis. Sobre el villamariense y el resto de los cordobeses en Nación, un peronista dijo en estos días: “hay que empezar a ver cómo juegan. Cuánto pueden destinar de presupuesto a la provincia y cuánto queda allá en Buenos Aires”.