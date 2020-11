“El despido de un municipal es un precedente para preservar el orden”

Soledad Romero García y Diego Caniglia

—¿Qué lo llevó a tomar estas medidas sancionatorias, suspensiones y el despido de un agente municipal que participaron de los disturbios?

—Creemos que la violencia no puede ser permitida. La persona del mortero no tuvo respeto por la vida ni cuidado por la vida ajena, por los bienes. Se agrava por el hecho de que es un agente público, que no entiende que los sueldos se pagan gracias a la colaboración y el esfuerzo de los vecinos. Cuando uno ve personas agrediendo a un papá y a su hijo que están atendiendo un mercadito, que están defendiendo ese emprendimiento, tratando de salir adelante, trabajando... No puedo permitir a los violentos, que se creen los dueños de la ciudad y los dueños de la ciudad son los cordobeses; y es mi responsabilidad que así sea. Frente a esos hechos de violencia, no tuve otra alternativa que utilizar todas las ordenanzas,los artículos de la Carta Orgánica, para tomar la más drástica decisión con un agente público que no tiene el más mínimo cuidado por el vecino que le paga su sueldo.

—¿Cómo espera que esto sea tratado en el Concejo Deliberante?

—Espero que esto sea acompañado por todas las fuerzas, porque la violencia no puede ser permitida, tiene que ser castigada. Necesitamos que haya orden y paz, para que haya progreso. No puede haber orden con los violentos. Entonces la única manera es que actuemos con toda nuestra fuerza y el apoyo de la sociedad. También es necesario un repudio de todas las fuerzas políticas, un acompañamiento a esta decisión. Porque una cosa es expresarse y otra es como es claramente lo que tenemos que hacer. Creo que la sociedad en su conjunto opina que no puede seguir haciendo un esfuerzo para pagarle el sueldo a un agente que vaya y golpee y que le puede pasar a cualquiera.

—¿Hay antecedentes de este tipo de medidas?

—No, justamente estuvimos buscando antecedentes y no los encontramos. Este es un precedente importante para reponer el orden y la paz y castigar los hechos violentos que no pueden ser permitidos, por eso espero el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Porque los gobiernos pasan pero lo que tiene que quedar es, justamente, la institucionalidad. L a s m a n i f e s t a c i o n e s tienen que ser pacíficas, dentro del orden de la democracia, respetando los derechos de los demá s. Como intendente no puedo permitir un hecho de estas características, de un agente público que está bajo mi responsabilidad. Con un mortero, con un arma impropia, se dice técnica mente, un mortero casero. Y a los que detuvo la policía por estos hechos violentos les hemos dado 30 días de suspensión sin goce de haberes.



—¿Cómo ve a corto plazo la relación del Suoem, que anunció que va a continuar con su plan de lucha?

—Nosotros no vamos a permitir que reine la violencia. Acá tienen a un intendente que va a aplicar los estatutos, las ordenanzas que estén vigentes con todo el vigor frente a la violencia. De la misma manera, tienen un intendente abierto al diálogo. Hemos cerrado acuerdos con todos los sindicatos, con los sectores empresariales, principalmente los damnificados por la pandemia. Soy una persona que ha gobernado, que ocupó diferentes cargos y siempre he tenido diálogos y acuerdos, pero no se llega con métodos de violencia, con métodos cuasi extorsivos.

—¿Desde el Poder Ejecutivo tienen en agenda para los próximos días retomar el diálogo con el gremio?

—Por supuesto, nosotros públicamente hemos convocado a una mesa de diálogo. Estamos abiertos si el Suoem así lo quiere. Lo que no vamos a permitir son los hechos de violencia, y punto. En eso, creo que hay un cambio de paradigma con respecto a lo que se permitió en otras gestiones anteriores.



—¿Cuál es el margen de negociación al tener en cuenta la situación económica del municipio para afrontar este reclamo del gremio?

—Hemos firmado acuerdos con otros sectores, por lo que estamos dispuestos a firmar uno que vaya en línea con la inflación. Hace 10 meses que en el municipio no hay aumento salarial, hubo una baja real del salario y estamos convencidos de que tenemos que llegar a un acuerdo y dar un aumento de sueldo, que sea bueno para el municipio, los vecinos y para los empleados. Tenemos que seguir la negociación por ese camino.

—¿Se analiza tomar más crédito, debido a la situación del default técnico?

—Primero creo que el programa económico demostró que se puede salir a l mercado, más a llá de esta difícil situación, e ir renovando nuestro plan de metas. Globalmente, asumimos un municipio fundido en recesión económica y con pandemia, lo cual nos obligó a tomar un montón de decisiones, entre ellas emitir los acuerdos con los acreedores y a seguir con el plan de metas que tenemos vigente, hemos logrado extender el plazo y eso también habla de que el mercado está entendiendo y reconociendo un plan de gobierno consistente entre lo que decimos y lo que hacemos. Estamos cumpliendo con nuestros plazos de la deuda externa, que es el único municipio que tiene deuda externa en dólares, y es un desafío muy grande. Ya pagamos una cuota de los intereses en dólares apenas comenzó el año y la segunda cuota empezamos a renegociar todo el crédito porque no íbamos a poder cumplir con lo que venía hacia futuro, en esa negociación hemos logrado un acuerdo importante con un grupo de acreedores, con el objetivo de llegar a un acuerdo en el que Córdoba pague, reduciendo el déficit fiscal, sin reducir el esquema de obras y servicios.

Más movilizaciones desde el lunes



A pesar de las medidas sancionatorias que tomó el intendente Martín Llaryora, el Suoem anunció que seguirá con su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y por la devolución de las siete horas. Así, ya tienen diagramado un cronograma de manifestaciones que retomarán a partir de mañana a las 10:30 en diferentes sectores de la ciudad.



En cuanto a los episodios de violencia sucedidos en las últimas movilizaciones, Beatriz Biolatto, secretaria General del Suoem, señaló que repudian este tipo de situaciones porque no es el objetivo de las marchas y de las protestas, pero remarcó que hace desde mayo que los trabajadores están en la calle y ya en noviembre no lograron un acuerdo.

Respecto a las sanciones impuestas por el intendente, Biolatto afirmó que se trata de una provocación hacia los trabajadores y que son medidas ilegales. Desde el Suoem se han realizado las presentaciones judiciales correspondientes, con la intención de revertir esta situación del agente Nelson Cuello.

En este sentido, desde el gremio afirman que no han sido convocados para recomponer el diálogo por parte del Poder Ejecutivo municipal, y destacó que no fue el sindicato quien cortó el canal de negociaciones, aunque los ofrecimientos de la patronal no han sido suficientes.