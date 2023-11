El día después de Santos y Vegetti

“Gol del equipo rival”. El posteo es el más repetido de las últimas semanas en la cuenta de Fútbol Club Juárez en la plataforma X, y habla por sí solo. No da pie con bola el equipo de ‘Los Bravos’, la franquicia mejicana que tiene como presidente deportivo a Andrés Fassi, el presidente de Talleres.

Cinco derrotas consecutivas (1-3 vs. Monterrey, 0-1 vs. Pachuca, 1-5 vs. Santos Laguna, 0-2 vs. Cruz Azul y 0-3 vs. Querétaro) han dejado al conjunto fronterizo al borde de la eliminación en el Torneo Apertura de la Liga MX, donde llegó a coquetear con el liderazgo apenas tres meses atrás.

El elenco dirigido por el español Diego Mejía afronta el último fin de semana de competencia en la fase regular sin margen de error. Sólo un combo milagroso -un triunfo de visitante ante el León y varios resultados ajenos- podría depositarlo en un repechaje para entrar a los cuartos de final.

“No creo que estemos tan mal. El máximo de puntos que se ha hecho en este club son 19, y tenemos 18. Nos faltan dos para lograr el récord y hacer historia”, señaló Michael Santos en una reciente conferencia de prensa.

El delantero uruguayo -siete partidos, cuatro como titular, 411 minutos en cancha, tres tarjetas amarillas y un gol- es uno de los más apuntados en los espacios virtuales donde se comenta la campaña de ‘Los Bravos’. En el ranking de los cuestionamientos, Fassi y Mejía completan el podio.

"Fassi hizo toda una maña para que venga a México, porque no me dejó ir a Arabia” (Michael Santos).

“Llegó lesionado y recién pudo debutar a mitad de campeonato, y la verdad es que se lo nota muy falto de forma”, afirma sobre Santos el periodista juarense Armando Isáis Hernández.

“La adaptación no es un tema menor para los extranjeros que vienen a jugar a la frontera. Ciudad Juárez es una ciudad industrial, que no está preparada para el turismo, y las temperaturas son extremas, tanto en verano como en invierno”, añade el comunicador.

“El descontento de los hinchas tiene que ver con el rendimiento de algunos jugadores y por lo que le costaron al club”, precisa Isáis Hernández.

En el último mercado de pases, FC Juárez le pagó a Talleres US$ 10.700.000 por la mitad de las fichas de Santos y de Diego Valoyes, quien a fines de octubre fue operado en Nueva York de una lesión de los músculos isquiotibiales y recién podrá volver a las canchas en abril del año próximo. El colombiano alcanzó a jugar cuatro encuentros y a convertir un tanto.

Dos cordobeses con pasado albiazul, Frank Darío Kudelka y Juan Pablo Vojvoda, suenan entre los nombres que baraja Fassi como próximo DT de ‘Los Bravos’ de Santos y Valoyes. Mientras tanto, los seis delanteros que el dirigente cordobés sumó a Talleres -Molina, Vallejo, Barticciotto, Pozzo, Angulo y Ovando- no han podido celebrar goles hasta este fin de semana.

“¿Fassi no podía haber esperado hasta diciembre? Y bueno, pasaron cosas. Hizo toda una maña para que venga para acá, porque no me dejó ir a Arabia”, manifestó Santos, la semana pasada, en un vivo de Instagram.

DE BARRIO JARDÍN A MÉXICO. El uruguayo Michael Santos llegó lesionado al FC Juárez, jugó pocos partidos y convirtió un solo gol. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Lado B

“El Club Atlético Belgrano hace oficial la transferencia de Pablo Vegetti al Vasco Da Gama por la suma de 1.100.000 dólares. La operación se concretó por pedido expreso del futbolista”.

A través de este comunicado, el club de barrio Alberdi dio cuenta de la partida de su máximo goleador el pasado 3 de agosto. Tres días más tarde, el delantero santafesino tuvo su debut soñado en el fútbol brasileño, marcando el gol del triunfo 1-0 ante Gremio, que le permitió a su equipo cortar una racha de cinco partidos sin victorias. Al mes siguiente, Vegetti fue elegido como el mejor jugador del Brasileirao.

“Me han dado mucha confianza desde el primer día”, señala el excapitán belgranense, quien suma 14 partidos, dos amonestaciones, una expulsión y ocho tantos en Vasco Da Gama, con un promedio de eficacia (0,57) que supera su registro del primer semestre de 2023 con la ‘B’ (0,48; 13 festejos en 27 juegos). Con Vegetti en cancha (una vez desde el banco y 13 partidos como titular), los dirigidos por Ramón Díaz sumaron seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. A tres semanas del epílogo del certamen, al elenco carioca le quedan por disputar seis ‘finales’ para tratar de evitar el descenso.

“En Vasco Da Gama, me han dado mucha confianza desde el primer día” (Pablo Vegetti).

Lucas Passerini llegó a Belgrano desde Unión La Calera de Chile para heredar la camiseta ‘9’ y la chapa de goleador de Vegetti. Los siete goles que anotó en 12 partidos de Copa de la Liga le dan un coeficiente de 0,58, superior al que registró ‘el Tanque’ en el Torneo de la Liga Profesional.

Vegetti (13), Passerini (7) y Jara (1) fueron los únicos atacantes del Pirata que celebraron goles en 2023. No convirtieron Susvielles, Hesar, Bordagaray, Barrea, Brito, Pastrán, Schiappacasse y Chavarría. Mientras el santafesino marcó el 65% de los tantos de su equipo en el torneo anterior, el formoseño suma el 46% de los goles de la ‘B’ en el presente campeonato.

DE ALBERDI A BRASIL. Pablo Vegetti se ganó la titularidad y el cariño de los hinchas del Vasco Da Gama, que pelea por mantener la categoría. /// FOTO: CEDOC PERFIL

¿Cuánto cotiza un gol en Argentina?

El éxodo de goleadores del fútbol argentino, en el último mercado de pases, trascendió las ventas de Santos y Vegetti, respectivos delanteros de Talleres y Belgrano y máximos anotadores del Torneo de la Liga Profesional 2023.

Lucas Beltrán (River/Fiorentina), Mateo Retegui (Tigre/Genoa), Alejo Véliz (Rosario Central/Tottenham)), Matías Rojas (Racing/Corinthians) y Andrés Vombergar (San Lorenzo/Al-Ittihad Kalba) son otros jugadores que emigraron tras ser los artilleros de sus equipos en el primer certamen del año.

Sumando las salidas de Diego Valoyes (Talleres/FC Juárez) y de Martín Payero (Boca/Udinese) se marcharon 79 goles, por un monto global de US$ 70.800.000, lo que marca un ingreso de US$ 896.202 por cada anotación.

En sus nuevos equipos, los mencionados futbolistas acumulan 19 goles, según el siguiente detalle: Vegetti, 8; Retegui, 5; Beltrán y Vombergar, 2; Santos y Valoyes, 1; Veliz, Rojas y Payero, 0. Esta cosecha representa una cotización de US$ 3.726.315 por gol para el tipo comprador.