El dólar en Córdoba cerró la semana a $ 808, pegó un salto de más de 55 pesos en 4 días

Para el economista Salvador Di Stéfano pasamos de un dólar ganga a un dólar blue en oferta. Justifica este juego de palabras comparando los valores de la moneda norteamericana de esta semana, comenzó el lunes en $750 y terminó en $808, en Córdoba con picos de $814 durante la tarde del mismo viernes.

“Miren, el dólar ‘ganga’ estaba a 730-740 pesos. Hoy el dólar a $ 800 ya ‘es oferta’, a $850 ‘es barato’ y a $ 900 está en precio”, sentenció el conferencista.

Para Di Stéfano el valor del dólar de este viernes se debe, básicamente “porque tenemos un plan económico que sigue incrementando el gasto, tenemos un candidato Papá Noel que regala plata y no tenemos respaldo. Si unimos todos los instrumentos monetarios, esos que tienen nombre de remedio nos da un dólar de mil pesos”, explicó.

Consultado por los mercados a futuro, de cara a las elecciones, se estima que habrá segunda vuelta en el país viendo solo los valores que se esperan de la moneda. “El mercado lee que a fin de octubre el dólar puede estar a $ 388. Que lee, que no habrá ganador en primera vuelta. Que puede haber un ganador en balotaje. El dólar a noviembre estará en $ 504 y para diciembre en $ 660”, demostró y aclaró que es valor oficial, en caso del blue hay que multiplicarlo por dos.

Los motivos que impulsan esas subas, según Salvador Di Stéfano, el próximo gobierno en diciembre tendrá un cambio de precios relativos. “El que asuma de los tres, tendrá que ajustar las tarifas públicas, el precio de gas, de la energía, todo se deberá acomodar. Si vas a congelar el dólar hasta después de las elecciones, estás acuñando un efecto resorte. Después de las elecciones vas a tener un salto “

Un país descapitalizado y generador de pobreza

En el diálogo con los periodistas de la Nación Mas, Di Stéfano cuestionó el dólar soja y alertó que solo restan 6 millones de toneladas para vender. “Si yo hoy te doy un premio para que liquides la soja, la vendo. Pero esto es hipoteca para mañana. Si sacas las retenciones a la lecha, los llamas a los petroleros y les decis, muchachos liquiden el 25% afuera. Todo está mal estructurado. Es un plan que no puede ir lejos, es como un auto con dos ruedas de Renault doce y dos de tractor no puede ir a ningún lado”, remarcó.

Lo fundamental de la charla fue el futuro de la producción del país, no solo los índices de pobreza. Argentina no recibirá los dólares que el gobierno estima para el año que viene, por varios motivos, entre ellos el clima que continúa sin acompañar y los precios internacionales que bajan.

“Hay solo 6 millones de toneladas de soja sin vender, mucho más no hay. Acá hay un problema, los stocks en estados Unidos dicen que mucha soja en Estados Unidos. El frío no permite sembrar. No hay para insumos y encima no llueve. En Córdoba se desarman las granjas con cerdo, con tanto dólar soja no hay comida para los chanchos. Nosotros estamos teniendo una crisis en la cadena de valor que están descapitalizando a la Argentina.

Solo se sembró el 17% de maíz porque no llovió. Estamos en un proceso de descapitalización que es peor que la pobreza. Quien se ocupa de hacer que los empresarios ganen más plata. Nadie, solo se ocupan del conurbano y no del interior del país”, concluyó.