El dolor de la tía de la chica que murió atacada por dos perros dogos

Noelia Ballesteros, la tía de la chica que murió luego de ser mordida por dos perros dogos en barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba, dijo sentir “bronca” al afirmar que ya existía una denuncia por los ataques de esos animales.

“Tuve que pasar esto. La que perdí fui yo. A mí nadie me la va a devolver a Trini”, contó entre lágrimas al programa “Arriba Córdoba” de El Doce.

“Quiero que sepan realmente la verdad de lo que pasó. Trini sacó a pasear a mis perros. Pero ella no volvió, los perros sí. Después de hora, hora y media, salgo a buscarla, no la encontraba por ningún lado. Voy a hacer la denuncia. Me dicen que habían encontrado una persona cerca de la zona que no pudieron identificar, que estaba en el Urgencias”, agregó al canal local.

La mujer relató que cuando llegó al hospital “la estaban operando” y que había sufrido “dos paros cardíacos”. “Los perros le mordieron dos arterias. Esto hizo que perdiera mucha sangre. Tuvieron que reconstruirle la oreja, la cara, la cabeza. Dijeron que su estado era muy grave porque había perdido mucha sangre. Que todo lo que le ponían su cuerpo rechazaba. Se le subía la tensión”, añadió.

“Me da bronca, me da tanta bronca porque esta gente ya tenían una denuncia hecha porque los perros ya salían y atacaban a las personas, y no hicieron nada”, sostuvo Ballesteros.

“Tenía mucha luz, le daba amor a mucha gente. Todos la amaban. Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma. No puedo hacer nada para que me la den de nuevo”, concluyó.