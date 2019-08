El DT de ‘La Agustina’

por Marcos Villalobo

César Zabala no es un técnico típico. Se sale del molde. Llama la atención, ya que proviene de las divisiones inferiores. No es habitual en Córdoba ver un DT con esas características en un plantel profesional. Y, por ende, algunos lo subestiman demasiado y otros lo resaltan con esperanzas de que pegue el gran golpe.

El sábado próximo inicia la temporada 2019-2020 de la Primera Nacional y allí, con su versión de Instituto, el entrenador se expondrá, realmente, ante el gran público.

Previo al comienzo del torneo, Zabala habló con PERFIL Córdoba sobre sus gustos futbolísticos y sus pretensiones.

- ¿Cuándo se dio cuenta que quería ser DT?

- Cuando era jugador de Ben Hur de Rafaela, el que me marcó el camino fue Sergio Giovagnoli, el primo de Dalcio. Siempre tenía algo nuevo para aprender y yo quería aprender, y entendí que eso era lo que me gustaba. Estaba en el proceso final de mi carrera.

- ¿Sus gustos futbolísticos variaron con respecto a aquella época?

- Cuando jugaba al fútbol yo era un gran cinco y terminé siendo un mediocre delantero, y siempre el gusto fue pasar la pelota. Me daba más satisfacción dar un pase de gol, aportar cosas tácticas, que hacer un gol. Ahí descubrí que mi gusto futbolístico era jugar en equipo.

- ¿Tiene en Instituto ese tipo de jugadores que pretende?

- Hay variantes, hay jugadores diferentes técnicamente, pero creo que todos tienen una cosa importante para eso, que es parar y pasar la pelota. Tenemos ese tipo de jugadores, y el que esté más lejos de esa idea, intentaremos que se acerque.

- Se dice que en Segunda es difícil jugar con esa idea, pero en Instituto están de ejemplo los equipos de Martino y Franco. ¿Usted podrá?

- El equipo que se fue la temporada pasada de Instituto, el último partido en Alta Córdoba, se fue aplaudido. Cómo se explica si fue el mismo equipo que en su competencia en el torneo fue malísima. El hincha aplaudió a un equipo que en su competencia no fue buena, por eso pienso que se puede jugar.

- A propósito de esos aplausos, ¿cómo puede ser que sin haber debutado en el torneo haya tantas críticas? ¿Se adaptó a ese cambio?

- Personalmente decidí no leer nada, no escuchar radio. Lo hago porque me hace mal. Uno pretende que la mayoría de la gente te quiera. Somos personas y necesitamos ser queridas. Entonces, si pretendo ser del gusto de todos los hinchas, la voy a pasa muy mal. Me estoy tratando de enfocar de que aparezca el equipo. Por los puntos empieza el 17 de agosto y tengo plena confianza que el equipo va a aparecer.

- ¿De acuerdo a lo visto en los amistosos, su equipo podrá competir arriba, hay plantel para eso?

- Tenemos un plantel con mayoría de jugadores de la casa, que muchos tienen muchos minutos jugados en esta división. Trajimos jugadores de otros torneos, la mayoría jóvenes, salvo Facundo Erpen, que es un líder positivo. Estimo, entonces, que las ganas de ser protagonistas no van a faltar. Puedo asegurar que vamos a competir a un buen fútbol en un torneo sumamente difícil, como todos los años... Nosotros confiamos que lo haremos en buen nivel.

