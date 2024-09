El exjuez civil Martín Flores fue condenado a prisión efectiva por violencia de género hacia su exesposa

Este mediodía la Cámara 12a del Crimen aplicó una fuerte condena al exjuez civil, Francisco Martín Flores, por hechos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en perjuicio de su exesposa. Le aplicó la pena de 6 años 2 meses de prisión efectiva y dispuso que la cumpla en su domicilio.

En la resolución, el tribunal explicó que la modalidad de ejecución de la condena se debe al “interés superior de los dos niños menores que actualmente se encuentran bajo el cuidado y sustento económico brindado por el condenado, de acuerdo a lo considerado por el Juzgado de Familia de 8° Nominación”.

Fue el corolario de un debate oral que no fue público por haberse analizado hechos que afectan la integridad sexual.

Los jueces también dispusieron mantener la medida de restricción de contacto con la víctima y, cuando la sentencia quede firme “se remita una copia al Registro de Abusadores Sexuales”

“Siento que se reconocieron los hechos pero tratando que el daño colateral a mis hijos se reduzca lo máximo posible”, expresó la víctima a PERFIL CÓRDOBA.

“Sin el doctor Carlos Nayi ni Estefanía Vespirini que se sumó a la querella, esto no hubiera sido posible”, afirmó después de escuchar la decisión del tribunal.

Y agregó: “Hubo momentos en que me parecía que no daba más porque literalmente perdí todo. Ellos me contuvieron, me ayudaron muchísimo. Reconozco también la tarea de la Fiscalía y el fiscal de Cámara Antuña”.

Consultado el codefensor, Manuel Calderón Meynier, anunció que tras conocer los fundamentos del fallo recurrirán en casación para que el Tribunal Superior revea la sentencia.

En junio del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Flores por posible comisión de delito e incumplimiento de sus deberes como funcionario justamente por haber sido imputado.

Los hechos habían sido denunciados en el 2018, pero referían una larga historia de violencias en la pareja que comenzó en 2012. En realidad él fue quien primero denunció a la víctima. A partir de ahí ella relató lo que padecía y la justicia tomó intervención.

Después de concluido el debate, Flores fue llevado a una sala contigua, Salió de tribunales escoltado por policías que lo condujeron hasta su casa. El tribunal dispuso que le colocaran una tobillera electrónica y que designe la persona que será responsable del cumplimiento de la domiciliaria.