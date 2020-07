El éxodo albiazul

Cuando vuelva a rodar la pelota, Talleres no tendrá en la cancha a su arquero, a su máximo goleador y a su jugador franquicia. Tampoco pondrá en escena a su futbolista de mejor rendimiento en los últimos meses y a otro que sacó boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección argentina.

Guido Herrera, Nahuel Bustos, Dayro Moreno, Andrés Cubas y Facundo Medina –de ellos se trata- son los integrantes del plantel albiazul que encabezarán un éxodo que asomaba como previsible antes de la pandemia y cuyos tiempos se aceleraron a causa de la paralización del fútbol argentino.

Los adelantados

Medina fue el primero en arreglar su salida. Racing Club de Lens, equipo recientemente ascendido a la Liga 1 de Francia, lo sumó a sus filas a cambio de 4 millones de dólares. De ese monto, 2,6 millones ingresarán a la tesorería de Talleres y el resto será para River Plate.

Cubas es el próximo futbolista que emigrará de barrio Jardín: las negociaciones con otro club galo, el Nimes Olympique, están muy avanzadas y sólo restan detalles para finiquitar una operación que le dejará 2,4 millones de euros a las arcas albiazules.

Estas dos ventas le aseguraran a la entidad cordobesa un ingreso de casi 400 millones de pesos, un monto equivalente a siete presupuestos mensuales.

Segunda fila

También tendrían destino europeo Herrera y Bustos. La conducción de la “T” reconoce que hay “conversaciones” por el cuidapalos y “un par de posibilidades concretas” en el caso del atacante del Sub 23 campeón preolímpico.

“Por Bustos llegó una oferta formal de Atlético Mineiro de Brasil que fue descartada”, reveló el vocero Miguel Cavatorta. El futuro del artillero del elenco del “Cacique” Medina estaría entre Italia y Rusia.

“Guido y Nahuel ya tuvieron la posibilidad de emigrar en el inicio de la temporada. En ese momento les pedí que se quedaran y al mismo tiempo asumí ante ellos el compromiso de que saldrían en el próximo libro de pases”, destaca Andrés Fassi, el titular albiazul.

“Hoy no puedo decirles que se queden ganando 2 mil euros por mes cuando pueden cobrar cifras muchísimo más altas en otros países”, añade el directivo.

Dayro, con D de dólar

En el caso de Moreno, el representante del jugador, Álvaro Muñoz Castro, anticipó desde Colombia que será “muy difícil” la continuidad en Talleres. “El dólar se ha debilitado mucho en Argentina y es complicado seguir manejando eso”, fundamentó.

Dayro, quien barajaría una propuesta para volver a vestir la camiseta de Nacional de Medellín, tiene contrato hasta el 31 de diciembre próximo. “Su vínculo estipula que en este momento tiene la posibilidad de escuchar ofertas”, señalan en barrio Jardín.

“Más que el compromiso en moneda extranjera nos preocupa la incertidumbre sobre el regreso de los torneos y la inactividad de los futbolistas”, advierte Cavatorta.

La prolongación de esta situación, según admite su responsable de Comunicación Institucional, podría decidir al club a negociar el préstamo de algunos futbolistas.

Mercado libre

Lo concreto es que Talleres no se retirará del mercado de pases. “En condiciones normales el presupuesto depende entre un 25 y 30 por ciento de la venta de jugadores, y en la situación actual, sin competencia y con 15 mil socios que no están pagando, no existe otra manera de lograr el equilibrio y la sustentabilidad”, destaca el portavoz.

Entre los jugadores potencialmente transferibles figuran Juan Cruz Komar (a principios de año hubo sondeos de un club de Italia), Tomás Pochettino y Leonardo Godoy. Sobre estos dos últimos se rumoreó una probable cesión temporaria a Pachuca de México, aunque Talleres ratificó que sólo se desprenderá de ellos por una venta y al mercado europeo. El club posee la mitad de la ficha de Pochettino y el 80% del pase de Godoy.

Sin prórroga

El 30 de junio se vencieron los contratos de José Mauri, Jonathan Menéndez, Martín Payero, Mauricio Caranta y Javier Gandolfi.

En el caso del volante central, con pasado en Milan de Italia, Talleres estaba interesado en su continuidad pero él priorizó jugar en el exterior. Por “Jony” no se hizo uso de la opción que puso Independiente: 3 millones de euros por el 90% de la ficha. “Hay interés en que siga, pero en esos términos es imposible”, dicen en la “T”. Payero volvió a Banfield (no se activó la compra del 50% del pase en 1,5 millones de dólares y es difícil que retorne), y con Caranta y Gandolfi hay una charla pendiente con Fassi que terminará de resolver sus situaciones.

Los que regresaron de sus préstamos son Joel Soñora (Arsenal) y Junior Arias (Banfield).

¿Y “Bebelo”?

En Talleres están al tanto de la posibilidad de que Emanuel Reynoso sea transferido por Boca Juniors al Minessota United, que pagaría 4,7 millones de dólares por el 80% del pase. El Xeneize es dueño del 60% del mediocampista, mientras que Talleres mantiene un 20%. Si este último porcentaje entra en la negociación, el Albiazul podría embolsar 940.000 dólares, equivalentes a alrededor de 75 millones de pesos al cambio oficial.

Sin ATP y con TV

Talleres fue uno de los 12 clubes cordobeses beneficiado por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, aunque sólo recibió la ayuda del Gobierno Nacional para completar el pago de los sueldos de abril. En los dos meses posteriores hizo la gestión pero no tuvo respuesta. El club tiene un presupuesto mensual de 55 millones de pesos y, según le informó a este diario, está al día con sus 400 empleados.

En contrapartida, la entidad de barrio Jardín seguirá cobrando el canon de la TV durante los próximos tres meses. La cadena TNT ya garantizó ese pago y resta que lo haga Disney-FOX. Si coinciden los dos propietarios de los derechos televisivos del torneo de Primera División de AFA, la “T” percibirá 42 millones de pesos entre julio y setiembre.