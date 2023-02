El ‘factor Macri’ convulsiona la interna de Juntos en Córdoba

A esta altura del partido, la interna en la coalición opositora se asemeja a un ‘juego de la oca’ turbulento –se avanza dos casilleros y luego se retroceden tres, con el riesgo de volver a foja cero– que desencadena estados alterados en los propios e inquietud en el peronismo. La dupla Luis Juez – Rodrigo de Loredo cada semana que pasa reafirma su mensaje de unidad, pero no se avanza en el plano de las definiciones de cara al escenario electoral que, sin dar a conocer la fecha de los comicios, activó el PJ en su propósito de retener el poder.

En los respectivos núcleos internos de los aspirantes opositores al principal sillón del Centro Cívico se desconfían mutuamente a la hora de fijar las reglas de juego en los papeles. Hay un principio de acuerdo por la encuesta vinculante para definir el candidato a gobernador del espacio, pero en las últimas horas la decisión de haber encargado un sondeo preliminar desencadenó la queja deloredista.

Desde el radicalismo acusan a Juez de no firmar la alianza y el reglamento, pese a que se contemplaron sus demandas. En el juecismo y en el PRO cuestionan a De Loredo por volver a “correr el arco” y seguir en el terreno de la indefinición. El término ‘interna’ en los papeles sigue siendo el factor de la división.

“El radicalismo ya aprobó el reglamento” con esa estrategia, afirmó un dirigente boina blanca que tiene buen diálogo con ambos referentes que encabezan el armado electoral de Juntos por el Cambio (JxC).

En el PRO, en su rol de árbitro, advierten que el evolucionista “ni siquiera acepta la encuesta que ordenaron hacer los partidos de la alianza”. “Hagamos dos si es necesario”, contrarrestó un dirigente amarillo de peso para saldar las diferencias.

¿Cuál es el fondo de la cuestión? Juez mide más en las encuestas y se impone sobre De Loredo, pero algunos advierten que el líder del Frente Cívico tiene un techo y el radical evolucionista tiene potencial para crecer y es fuerte en Capital. Además, De Loredo tiene poder de fuego con el aparato radical en caso de la interna, pero no es el dueño de la lapicera partidaria.

De todos modos, propios y extraños reconocen que resulta “impracticable” una especie de primaria a esta altura. Si no hay acuerdo, la encuesta vinculante es el mecanismo que se deberá aplicar, pero en los papeles figura la interna, lo que espanta a Juez, más allá de que le prometen que solo se aplicará para distritos del interior donde hay puja entre dirigentes, caso testigo La Falda.

Por su parte, la Coalición Cívica oficializó su apuesta por el senador. En una decisión local con aval de Elisa Carrió, sus espadas cordobesas expresaron su apoyo explícito a la candidatura de Juez. El fuerte gesto implicó un mensaje a la interna: poner fin a la indefinición para no seguir dándole ventaja el peronismo. Pero, a su vez, también fue una señal de Carrió en su avanzada contra Mauricio Macri.

Macri juega. Para colmo, el ‘factor Macri’ siempre está presente en la interna de Juntos en Córdoba. El líder del PRO no quiere saber nada con que Juez sea el candidato a gobernador de la coalición opositora. “Quiere algo superador”, apuntó un amarillo local que conoce el pensamiento del expresidente.

En su apuesta, el exmandatario fogonea a De Loredo para que juegue en una interna, algo que rechaza tajantemente el senador nacional. Hasta, incluso lo saben todos, Macri ve en Martín Llaryora una especie de ‘aliado’: basta con remitirse a la reunión de ambos de noviembre del año pasado que, al filtrarse, sumó alta tensión en JxC Córdoba.

“Macri juega a la posibilidad de cómo puede meter la candidatura de Rodrigo”, razonó la misma fuente amarilla. Por otro lado, el macrista Gustavo Santos retornó de sus viajes por el exterior y desde su círculo íntimo aclararon que nunca se bajó de la carrera en busca de la candidatura a gobernador. También se dijo que retomará su agenda, en modo campaña, por el territorio provincial.

En su reciente visita, Juez tuvo una fricción subterránea con María Eugenia Vidal al considerarla un brazo ejecutante de la jugada de Macri para embarrar la cancha local. Luego, con la foto de ambos junto a De Loredo, se dijo sobre la superficie que fue “una demostración de unidad”.

No obstante, Juez no pierde pisada de los movimientos de Macri. De hecho, en las últimas horas, en vidriera porteña, aseguró que lo tiene “absolutamente sin cuidado” no ser el favorito del líder del PRO para competir por la gobernación. Fiel a su estilo, el senador declaró que los cordobeses “no le dan bola a los que no votan” en la Provincia, y enfatizó: “Mirá si con 59 años de edad y 40 de militancia voy a andar dudando con actitudes de titubeo para ver qué piensan y opinan”.

Larreta en Córdoba. El jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volverá a pisar suelo cordobés en el marco de su armado nacional por los principales destinos turísticos del país. Al igual que lo hizo Vidal, el aspirante a la presidencia expresará su apoyo al legislador Darío Capitani, quien será la espada del PRO en la competencia por la intendencia de Villa María. Rodríguez Larreta desembarcará en la tarde de este domingo en territorio villamariense para participar del Festival Costa Explota, junto a Capitani, quien mantiene un distanciamiento insalvable con Luis Juez. En esa agenda pura del PRO se sumará Santos. Horas antes, el alcalde porteño volverá a visitar la ciudad de Carlos Paz. En la villa serrana tiene previsto recorrer la costanera y compartir un almuerzo con los principales dirigentes de la coalición opositora local. Se espera una nueva foto de unidad junto a Juez, De Loredo y Mario Negri, a la que se incorporará el macrista Pedro Dellarossa, entre otros.