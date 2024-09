El “factor Milei” desató el fogoneo de Mestre y alfonsinistas sobre el rol de la UCR

Desde el alineamiento opositor que encabeza Ramón Mestre y sus aliados advirtieron que el “factor Milei” recargado por el veto a jubilados, que pone al borde de la división al bloque de diputados que conduce Rodrigo de Loredo, adelantó los tiempos en el debate de cómo se debe parar la UCR ante el gobierno libertario. Mestre y dirigentes alfonsinistas fogonean el rol opositor a Milei.

La foto de los cinco radicales conversos –entre ellos, el cordobés Luis Picat– con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, que luego cobró mayor trascendencia a raíz de que sus votos (junto a los de los libertarios y del PRO) permitieron el blindaje al veto presidencial de la ley de movilidad jubilatoria, produjo un cimbronazo en el centenario partido y puso a De Loredo en el ojo de la tormenta. Los más críticos afirman que ha llegado el momento de activar el rol opositor.

En el entorno deloredista le bajan el tono a la discusión puertas adentro por la jugada de los cinco radicales libertarios y adelantan que su líder no los expulsará del bloque, pese al reclamo de Facundo Manes y los evolucionistas. En tanto, la Convención Nacional Radical buscará suspenderlos hasta tanto se expida el Tribunal Nacional de Ética que analizará su conducta. “Ya fueron citados”, reveló una fuente partidaria.

En este contexto, en el mundo radical hay posturas encontradas. Hay voces que manifiestan que “no hay posibilidad que sean sancionados” los diputados de la UCR que apoyaron el veto de Milei. En cambio otros, sostienen que “los tribunales de disciplina partidaria no analizan cuestiones jurídicas, sino políticas”.

Los enrolados en esta última posición cuestionan que en los últimos días “el radicalismo ha estado en la boca de todo el mundo como un partido que se vende por algo”. Una voz radical con tonada cordobesa lanzó un ácido comentario ante lo acontecido en la Cámara Baja. “Hay demasiada liviandad de convicción”, opinó al cargar contra los conversos por “apoyar el veto del proyecto (por la ley de movilidad jubilatoria) que aprobaste anteriormente”.

“Me parece que han dejado de generar confianza a todas las personas que lo votamos y me parece que, de alguna u otra manera, al romper esa confianza, el partido tiene que tomar algunas definiciones”, afirmó Mestre al tiempo que renovó su planteo de que “los jubilados no pueden ser la variable de ajuste del presidente Milei”.

Movilidad jubilatoria: se partió el bloque que preside De Loredo y el gobierno se encamina a vetar la ley

Rol opositor

Mientras el “factor Milei” recargado rompe a las oposiciones, ya absorbió al bloque PRO, y va por afianzar ese núcleo chico de radicales libertarios, que le acercó Patricia Bullrich a Milei, lo cual configura un tercio en Diputados para el blindaje al veto presidencial, los boina blanca que responden a Manes, los evolucionistas de Martín Lousteau y los alfonsinistas (no deloredistas) dan rienda suelta al perfil opositor del radicalismo.

En el plano local, Mestre encabeza el alineamiento opositor interno que desde su génesis planteó un rol crítico al gobierno de Milei. Según el exintendente capitalino y los alfonsinistas Martín Lucas (Identidad Radical) y Dante Rossi (Construyendo Córdoba), la última jugada del poder libertario aceleró los tiempos del debate de cómo se debe para la UCR ante el Gobierno nacional y lo que vendrá en torno a la política de alianzas de cara al 2025. En el círculo de poder deloredista hacen silencio de radio.

“A mí me parece que es central manifestar que no se puede actuar en estos tiempos con ambigüedad, en términos de opiniones, con relación al gobierno o a distintas políticas a llevar adelante. Estar en el radicalismo significa hacer oposición, no una oposición boba, es decir, acompañar en los procesos que nosotros creamos que son correctos, pero no cuando van en contra de las banderas históricas que el radicalismo ha pregonado”, aseveró Mestre.

En rechazo a los movimientos de radicales que se muestran cercanos al poder libertario, el vicepresidente del Comité Provincia de la UCR, Martín Lucas, destacó que “el radicalismo en la historia argentina, con aciertos y con errores, ha representado siempre el reconocimiento y la incorporación de derechos”.

El gobierno de Milei “reivindica la Constitución del 53”, resaltó el boina blanca y acentuó: “Todo lo que vino después, en lo que fue protagonista el radicalismo, lo niega: la justicia social, los derechos previsionales, la salud y la educación pública, y la defensa de los vulnerables. Todo por lo que el radicalismo ha dado su existencia”.

Por su parte, el legislador Rossi, distanciado de De Loredo y más cerca de Lousteau, opinó que “el radicalismo hizo un verdadero papelón con los cinco diputados que terminaron bancando el veto de Milei”. En su crítica apuntó a la cuestión de fondo que pasa por “dónde y qué valores representa el partido”, dijo.

Así, alimentó el debate interno que hay que dar puertas adentro. Al marcar diferencias con el discurso de De Loredo, que coincide con algunas ideas de la gestión Milei, el alfonsinista fue categórico: “El radicalismo no tiene nada que ver con el gobierno y vamos a empezar a chocar con estas cosas”.

Lo que viene

Los opositores internos a De Loredo insistieron en que la UCR debe aportar definiciones sobre el rol que ejercerá el partido y sus brazos legislativos ante el gobierno de Milei. La jugada de los diputados conversos fogoneada por el poder libertario, según entienden, aceleró los tiempos del debate en el centenario partido. Una discusión de fondo que no sólo va más allá de la coyuntura, sino que define un horizonte en el marco de las alianzas en 2025.

“Quienes tengan en el horizonte como posibilidad de que el radicalismo pueda estar con Milei o La Libertad Avanza es negarse así mismos”, desafió Lucas, lo que se interpretó como un tiro por elevación al poder deloredista. “Me parece que se equivoca, porque es la negación del radicalismo”, remarcó el dirigente alfonsinista al dejar en claro la posición que defenderá “en el tiempo que viene” en la UCR de Córdoba bajo la conducción del tándem De Loredo-Marcos Ferrer.

“Como ha quedado conformado el radicalismo de Córdoba, hay algunos que tendrán la tendencia de alguna alquimia electoral (con LLA) y otros vamos a estar para obstruir esa alquimia electoral”, concluyó al marcar el pulso de la discusión interna que vendrá en la UCR rumbo al 2025.