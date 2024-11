El fiscal Hairabedian sobre el caso de la mujer trans acusada de abuso: "No hay pabellones especiales para personas trans"

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian consideró que "hay un problema en la situación carcelaria con las personas trans porque sólo hay cárceles de hombres y de mujeres".

"No hay pabellones especiales para personas trans. Al menos la experiencia que hemos tenido en las causas federales. Por lo tanto alguien que nació biológicamente de un sexo y se autopercibe de otro género tiene que ir algunos de los módulos o pabellones o cárceles habilitadas para el sexo masculino o femenino", explicó el funcionario judicial.

"Es problemático porque los que son biológicamente hombres y se autoperciben mujer en la cárcel de mujeres a veces son rechazados por las propias internas. Entonces los que hemos tenido Justicia federal alojados en las cárceles de Córdoba son hombres de nacimiento biológico que se autoperciben mujer y han estado alojados en pabellones de hombres", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Cárcel de Bouwer: un preso se autopercibe mujer, fue trasladada a un pabellón de mujeres y ahora embarazó a una compañera de prisión

Identidad de género

"De todas formas por la ley de identidad de género que obliga al Estado a tratar a las personas conforme al género autopercibido, si una persona que está privada de la libertad dice que se autopercibe mujer y sobre todo si tiene DNI de mujer conforme a la ley de identidad de género y pide ir a una cárcel de mujeres, se venía considerando hasta ahora que tiene que ser trasladado a una cárcel de mujer", aclaró.

De esta forma el fiscal federal se refirió al caso de una mujer transgénero acusada de abusar y embarazar a una interna en la cárcel de Bouwer.

“Está tranquilo, esperando declarar”, el abogado del cura de Schoenstatt detenido por abuso

El caso

"No conozco las particularidades del caso porque yo no he tenido intervención. He leído el fallo. Sin embargo, es difícil también para los operadores judiciales que intervienen porque si la persona pide ser alojada en la cárcel de mujeres porque se autopercibe mujer y les rechazan ese pedido, corren el riesgo las autoridades judiciales de contravenir la ley de identidad de género. Entonces los pone también en un brete complicado de ser denunciados, cuestionados por discriminación", sostuvo Hairabedian.

Además señaló en diálogo con los periodistas Cruz Gómez Paz y Gerardo López que "por lo leyó" en este caso "la defensa pública acusó a la Fiscalía de actitudes discriminatorias por haber producido pruebas tendientes a determinar si al momento de los hechos se autopercibía mujer o no".



Finalmente el fiscal calificó al fallo como "muy novedoso" ya que resuelve que las personas trans "no pueden ser alojadas ni con hombres ni con mujeres". "Dice que tienen que ser alojados en lugares especiales. El problema es que tenemos las cárceles superpobladas. No hay pabellones disponibles para alojar a una nueva categoría como serían las personas trans. Para el Servicio Penitenciario provincial realmente es complejo", concluyó.

Defensa oficial

La defensora oficial de la mujer trans, Alfonsina Muñiz, argumentó que "no hay pruebas científicas porque no hay denuncia formal del hecho".

"En 2018 ella se planteó el cambio, yo no era su defensora. El Servicio Penitenciario aplicó la perspectiva de género para este caso. Y en este caso ,el cambio no impacta en la calificación legal”, precisó a Cadena 3 Rosario.

“No digo que no haya conductas violentas, no es que ella no hizo nada, se está investigando. Pero las conductas violentas ocurren con personas de mismo o diferente género y sexo”, expresó la letrada oficial.