El footgolf espera por su regreso

Desde hace unos diez años en la provincia de Córdoba se practica el footgolf, un deporte individual que tiene similitudes con el golf, aunque se juega con una pelota de fútbol.

Cuando días atrás la Agencia Córdoba Deporte y el COE autorizaron el retorno de distintas disciplinas deportivas, entre ellas el golf, quienes practican el footgolf se ilusionaron y comenzaron a preparar su retorno. El protocolo ya había sido presentado hace un mes en paralelo con el protocolo que presentó la Asociación argentina de golf. Pero no fueron habilitados.

Por estas horas los “footgolfistas”, que en Córdoba no tienen una asociación que lo respalde, salvo la Asociación Argentina, esperan que les den el visto bueno.

En la ciudad de Córdoba hay una sola cancha que es el Quorum y son seis los socios activos, aunque hay más gente que práctica el deporte de manera regular. En tanto, a nivel provincial hay más de 30 federados compitiendo a nivel nacional, aunque son más de 120 los habituales jugadores.

El circuito del footgolf cordobés tiene cuatro espacios: Río Tercero, Marcos Juárez, Corral de Bustos y Córdoba Capital.

La gente de Río Tercero lo practica en el Barrancas Golf, en Almafuerte. A ellos los habían autorizado y tenían todo listo para el retorno; pero a último momento, sin saber las razones, les comunicaron que debían esperar. “No sabemos el motivo. Nos habían dado el visto bueno el miércoles de la semana pasada y le dimos para adelante porque la Municipalidad de Almafuerte nos había autorizado, que estaba todo bien junto con el protocolo del golf. Y después nos dijeron que no, porque había un par de grises... Tuvimos que enviar de nuevo el protocolo al del COE, estamos esperando, pero no sabíamos qué cambiar porque no nos dijeron qué estaba mal. Esperamos que nos digan qué pasos seguir”, le dijo a PERFIL Córdoba Mariano Marconi, uno de los organizadores de eventos de esta disciplina en la provincia.

Interesados. En tanto, por estas horas hubo varias consultas de gente que no lo practica, pero que son futboleros y les una forma de acercarse a algo parecido.

A propósito, Marcelo Pullarello, socio y coordinador del Footgolf del Quorum Golf Club, contó: “Hemos tenido algunas consultas más que lo habitual y calculo que debe ser un factor por el cual nos dejan en lista de espera. Pero hay que tener bien en claro que esto no es fútbol y que cuando se habilite solo podrán ingresar al predio los socios que estén al día, por lo tanto no creo que haya ninguna posibilidad que se genere algo masivo a la actividad. Son deportes totalmente diferentes con un elemento en común que es la pelota”.

Más allá de eso, según pudo saber este medio, futbolistas profesionales estuvieron consultando por este deporte, ya que lo ven como una salida para entrenar la pegada.

Protocolo Algunos ítems: El jugador deberá llegar a la cancha cambiado; las salidas se realizarán con un máximo de 2 jugadores por turno; los turnos entre línea deberán ser con un mínimo de 12 minutos; mantener un mínimo de 2 metros de distancia con cualquier persona; no compartir ningún elemento con el otro jugador.

Presencia mundial

La Asociación Argentina de FootGolf fue creada en enero de 2010 y tiene más de 350 jugadores federados. En el mundo es un deporte que está en constante crecimiento en el mundo, con ligas de relevancia y un mundial de la categoría. En el 2018 de la cita ecuménica que se llevó a cabo en Marruecos participó el cordobés Mario Barrón, y se consagró campeón un argentino: Matías Perrone. La particularidad de ese certamen para Argentina es que el ex capitán de la Selección de fútbol Roberto Ayala salió tercero. El ‘Ratón’ es un habitué de esta disciplina, al igual que el jugador de Belgrano Martín Garnerone.

Las ganas de patear

El cordobés Mario Barrón es uno de los jugadores de Footgolf más reconocidos de la provincia. En diálogo con PERFIL Córdoba expresó sus ganas de volver a la actividad: “No veo la hora de empezar a patear”. En tanto, contó: “Queremos que el deporte crezca y de esa forma poder tener nuestra propia asociación. Debido a que el fútbol está parado más gente se va a sumar. Tengo un amigo que es técnico en Talleres y me dijo que le avise cuando empecemos a entrenar en Córdoba así lleva jugadores a patear. Creo que, como es seguro que el footgolf volverá antes que el fútbol, mucha gente se va a sumar a esta actividad... Es un deporte apasionante y mucho más difícil de lo que parece”.