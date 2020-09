El Frankestein del establishment que sacudió a los socios en Córdoba

Los que lo conocen hace mucho le valoran un admirable sentido de ubicuidad, heredado probablemente de su mentor, Rubén Américo Martí. Otros, lo definen como “un hombre de Estado, más allá de los partidos”; y están también los que le reconocen la facilidad para oficiar de anfitrión en una visita del rey Felipe VI de España, entablar un diálogo fluido con el hombre fuerte de la monarquía ibérica, y días más tarde estar en fiestas populares en el a veces olvidado interior del interior.

Gustavo Santos, de él se trata, el hombre que, tal como lo adelantó PERFIL CORDOBA la semana pasada, se lanzó con el respaldo de la Fundación Pensar, el think thank macrista. Lanzamiento cuyo Zoom contó con la presencia en simultáneo de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. Todos en un mismo cuadro, todos juntos y con Santos sumando bendiciones de los top del PRO a nivel nacional; situación, elogios y contexto que incomodó a los socios cordobeses de JxC que hace rato no se ponen de acuerdo.

“Es el que garantiza unidad. El que tiene un poco de todos: de schiarettismo, radicalismo, PRO, Fundación Mediterránea, Bolsa de Comercio y muy buena relación con los medios. Una especie de Frankestein del establishment”, lanzó a PERFIL CORDOBA un armador que sabía con anticipación la jugada.

En la misma sintonía se expresa un radical que lo conoce de la época de correligionario y recuerda que en sus momentos de ladero de Martí, era “el hombre de la agenda abierta”. “El que abría todas las puertas”, cuenta.

En tanto, acerca de aquellos a los que les anticipó su lanzamiento del pasado martes figura un protagonista clave: el gobernador Juan Schiaretti. El titular del Panal, aquel que lo sumó en su primer gobierno para que diera el salto -una vez más- de la UCR al PJ y fuera el titular de la Agencia Córdoba Turismo en 2007 supo de primera mano que Santos se iba a lanzar. “Siempre avisa”, dicen sobre la buena relación entre el exfuncionario macrista y el gobernador.

Esperando el tsunami. Aquellos que estuvieron en los últimos días con él aseguran que muestra orgulloso el video que le envió Macri para el Zoom. Allí, el expresidente le dijo que se sentía orgulloso de que el cordobés lo hubiese acompañado en su gestión; y cuentan que eso a Santos le infla el pecho y al mismo tiempo lo coloca en una incómoda modestia.

También en el entorno del exfuncionario schiarettista sostienen que le preocupa el país “porque se viene un tsunami. Desde lo político, lo económico, lo social y lo institucional”. Sin siquiera las reglas de las disputas de un bipartidismo clásico, como aquel que le tocó surfear sin problemas desde el regreso de la democracia entre la UCR y el PJ.

“Esto es distinto, es una disputa de modelos”, aseguran que repite y que eso hará que toda la oposición se una. Más allá de las diferencias entre los pesos pesados del PRO, esos que no estaban todos juntos públicamente hasta el encuentro virtual con el cordobés.

También aseguran que tiene un diferencial con respecto a otros. “No me van a encontrar nada, tengo el mismo auto modelo 2013. Podría haberme instalado en Madrid y decidí quedarme acá”, le dijo a una persona hace poco. Casi como mandando un mensaje.

Multipartidario. Sin aparato, sin ataduras partidarias, como le gustaba a Martí, Santos construye y dialoga hace rato. Con todos. De buena relación con el PJ cordobés, en estos días también se asomó a la interna radical y habló con los dos sectores. “Cree que no habrá interna. Ni ahí, ni en el PRO en Córdoba”, confían cerca de él.

Militante de la JP en la primera parte de los ’70, radical en los ’80 y ’90, radical transversal en 2006, schiarettista y delasotista en 2007, y macrista incluso desde antes del 2015. Cuando la lupa del expresidente se posó en Mario Pereyra, el poderoso conductor de Cadena 3 para una candidatura y el hombre recomendó a su amigo, el de la exitosa gestión en Turismo. Declinada su candidatura a la intendencia, en noviembre del 2015 se confirmó su cargo de ministro de Turismo de la Nación.

Lo de 2006 tiene un vínculo con quien actualmente es el presidente, Alberto Fernández. Cuentan que Néstor Kirchner estaba obsesionado con la visión de Martí y le propuso encabezar una transversalidad en la UCR. Allí nació el Morafe (Movimiento Radical Federal) que lo tuvo a Santos encabezando ese espacio en Córdoba.

Vínculo que cultivó con otro poderoso funcionario de esa gestión.

La propuesta de Kirchner a Martí fue por más y también se fijó en el exintendente para que fuese el compañero de fórmula de CFK en 2007. Ante la negativa del cordobés, el mendocino Alfredo Cornejo, por esos años operador entre el partido de su provincia y Casa Rosada, acercó el nombre de Julio Cobos.

Todo esto es Santos. El hombre que es el candidato de Macri para el Senado en 2021, la planta que ya empezó a regar el establishment para el 2023 y el caballero de la permanente agenda abierta.