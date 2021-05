El Frente de Todos presiona por el armado de lista propia en Córdoba

En medio de un armado electoral particularmente solapado por la pandemia y la crisis sanitaria que atraviesa el país, el Frente de Todos de Córdoba (FdT) busca tener precisiones que le permitan delinear una estrategia con lista propia para no perder terreno en la carrera electoral ante el peronismo provincial de Hacemos por Córdoba (HpC), que lidera el gobernador Juan Schiaretti.

Con ese objetivo, cuatro legisladores del espacio se reunirán esta semana con el presidente Alberto Fernández en busca de definiciones para Córdoba.

Aunque hay quienes consideran como una opción posible el armado de una lista conjunta entre el albertismo y el schiarettismo, las señales políticas que muestra Schiaretti y las definiciones que plantean de manera pública y privada algunos dirigentes de ambos espacios, indican que cada vez es más remota esa posibilidad, pese la intención “unificadora” que impulsan algunos ministros del gabinete nacional.

Zoom, coincidencias y plan de acción

La semana pasada, el senador Carlos Caserio y los diputados, Pablo Carro, Gabriela Estévez y Eduardo Fernández, se volvieron a reunir después de mucho tiempo. El extenso encuentro virtual, permitió que los cuatro legisladores cordobeses pudieran evaluar la situación política de la provincia y el contexto nacional.

A nivel electoral, hubo una coincidencia unánime en la necesidad de definir una pronta estrategia en la provincia con el lanzamiento, no necesariamente formal, de una lista del Frente de Todos.

“Necesitamos avanzar en el lanzamiento del espacio. Si existe la posibilidad de que haya un acuerdo, se verá más adelante, pero cada día que pasa perdemos terreno en una carrera electoral en la que Schiaretti no ha demostrado tener vocación de acuerdo”, razonó un dirigente del espacio.

Bajo esa premisa, se gestó luego de la reunión, un encuentro con Alberto Fernández para pedir “luz verde” de largada electoral para el Frente de Todos local y de este modo dar una señal política hacia los militantes y hacia el electorado, pese a que la definición de las candidaturas todavía sea lejana.

Cara a cara con Alberto

El encuentro presencial entre los legisladores nacionales cordobeses y el Presidente se realizará a mediados de esta semana en Buenos Aires y permitirá poner blanco sobre negro algunas decisiones de estrategia electoral para hacer más competitivo el espacio propio de cara a las elecciones..

“Se intentará convencer al presidente de la necesidad de dar un mensaje claro para no seguir dilatando algunas definiciones que inquietan a los dirigentes de base del partido y generan cuestionamientos por parte de los sectores más reacios a unificar listas con el schiarettismo, que no son minoritarios dentro de nuestras bases”, explicó una fuente que sigue de cerca el avance de las negociaciones.

Bancas propias

Otra línea argumentativa para sostener la necesidad de una lista propia, tiene que ver con mantener las actuales bancas que responden al modelo nacional sin reparos y que se pondrán en juego en las elecciones de este año; Carlos Caserio en el Senado y Pablo Carro en Diputados.

En ese sentido, se plantea la necesidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández pueda mantener una mayoría cómoda en el Senado y que en la Cámara baja tampoco se pierdan lugares.

“El bloque oficialista no se puede dar el lujo de tener una mayoría muy ajustada en la Cámara Alta porque eso podría terminar dividiendo el bloque. Esto es algo que no lo garantizará un senador que responda a Schiaretti. Algo similar ocurre con el bloque de diputados donde Córdoba Federal ha dejado en claro que no tiene voluntad de aparecer cercano al gobierno nacional, aún en iniciativas que fueron modificadas por pedido de ellos como la ley de biocombustibles”, indicó un alto dirigente del FdT.

Lectura de encuestas

Según el análisis que realizan algunos dirigentes del albertismo, desde el punto de vista estrictamente electoral, una lista de unidad no le conviene ni a Hacemos por Córdoba ni al Frente de Todos.

“Schiaretti comparte con Juntos por el Cambio una visión política que capta una parte del electorado cordobés que ha demostrado ser mayoritariamente anti-kirchnerista. Si HpC compite separado del FdT puede disputarle parte de esos votos al macrismo, pero si compite en una lista unificada con nosotros, esos votos migran hacia Juntos por el Cambio”, razonó un referente del Frente de Todos.

En el mismo sentido, en el FdT consideran que el peronismo cordobés mantiene un caudal cercano a los 40 puntos en las últimas elecciones legislativas nacionales y, según encuestas previas al lanzamiento de la campaña, el FdT no está lejos del schiaretismo en esa disputa.

“Las encuestas muestran que la principal candidata de HpC para el Senado, Alejandra Vigo, no despega en la intención de voto y nosotros no estamos lejos en los sondeos. Creemos que es momento de demostrar que hay un apoyo al gobierno nacional que tiene un volumen importante en Córdoba”, explicó la fuente replicando alguno de los argumentos que probablemente se le planteen al presidente Fernández el próximo miércoles.

