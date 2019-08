"El Gobierno está de duelo y la sensación del productor es que vienen por nosotros"

por José Busaniche

Ante unos 400 empresarios y productores agropecuarios el consultor y asesor Teo Zorraquín, de la firma Zorraquín + Meneses y Asociados habló en Córdoba sobre los escenarios postpaso y cómo pueden configurarse los negocios del agro en el nuevo contexto. En ese sentido, dejó un par de conceptos directos y contundentes: “El Gobierno hoy está de duelo y la sensación de los productores es que vienen por nosotros”. En diálogo con PERFIL CORDOBA, añadió que será “desde lo fiscal”.

“Es casi inevitable. Las personas y los gobiernos nos desesperamos cuando no tenemos caja. A veces somos más pobres, tu departamento vale menos, pero tu vida continúa porque no podés cambiar el auto pero seguís con uno. Ahora cuando no llegas a fin de mes, o cuando el Gobierno no llega a pagar los planes sociales o a pagar la deuda se desesperan, dejan de pensar en el largo plazo y piensan en el corto. Cuando pensás en el corto, ponés retenciones por la caja y no te importa destruir, como se hizo antes, el mercado del trigo o el mercado de la carne. Total, eso es mediano plazo. Entonces, para una Argentina que tiene serios problemas de financiamiento es difícil pensar que no van a ir sobre los lugares de la economía que brillan un poco. Y el agro brilla un poco”.

-¿Cómo imagina un eventual gobierno de Fernández?

-Nadie vuelve igual. Macri no volvería igual. Mi duda principal, si gana la fórmula Fernández-Fernández es sobre sus propias disidencias internas potenciales. Una cosa es Fernández, otra La Cámpora. Creo que van a iniciar con cosas racionales y si se complica, la irracionalidad es el plan B.