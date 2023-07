El Grupo dueño de Libertad a punto de cambiar de propietario

Asfixiado financieramente por un rojo que hoy superaría los US$7000 millones el Groupe Casino hace varios meses viene analizando diferentes opciones para salir a flote.

A principios de año, en una presentación al equipo de corporativas se planteó la situación de corto y mediano plazo y ya se anticipaba una de las opciones para lograr liquidez: la decisión de poner a la venta todos los activos que el gigante francés tiene en Latinoamérica y Brasil, englobados en dos grandes grupos: Grupo Pan de Azúcar (Brasil) y Éxito, que nuclea las operaciones de Colombia, Uruguay y Argentina. Aquí entraría el Grupo Libertad, nacido en Córdoba y adquirido por los franceses hace dos décadas.

Casino tuvo un par de propuestas concretas para desprenderse del Grupo Éxito, pero que no prosperaron y se entró en un impass. Finalmente, esta semana hubo una nueva oferta por esa cadena.

Qué pasará con la cadena Libertad

Ahora, la novedad de las últimas horas y que comenzaron a reflejas agencias de noticias de Europa es que el Groupe Casino estaría a punto de concretar su venta total a manos de un magnate checo. Quien puede convertirse en nuevo dueño de Casino –y de todas las cadenas y marcas incluidas en el holding, como Libertad- sería Daniel Kretinsky, un magnate checo de 47 años que ya es accionista minoritario de Casino –tiene cerca del 10%- y es conocido por una fuerte presencia en sectores como el retail, la energía, los deportes, además de ser accionistas en canales de televisión y del diario Le Monde, en Francia.

Por lo que se sabe hasta ahora, Kretinsky presentó su oferta con el apoyo del inversor francés Marc Ladreit de Lacharrière y del fondo británico Attestor.

Según datos de la agencia AFP la oferta apuntaría a reducir la deuda a 2.500 millones de euros a fines de año, y a 1.200 millones al terminar 2024 y prevé un aumento de capital de 925 millones de euros reservado para el consorcio proponente, tras el cual este tendría una participación del 53%.

Grupo Libertad busca dueño para sus supermercados

En este punto se comunicó que el consorcio tiene todavía que convencer de la conveniencia de su oferta a los acreedores de Casino, entre ellos grandes bancos europeos y franceses, así como fondos de inversión y actores institucionales.

También trascendió que el consorcio no prevé eliminar empleos y que por el contrario pretende “crear trabajo en tiendas y centros logísticos”.

La situación en Argentina.

Consultados sobre el impacto y alcance que la venta global puede tener en Argentina, donde Libertad tiene presencia en 9 provincias (y se encuentra en medio de un plan de expansión de su nuevo formato, mini mayorista, del cual ya abrió una docena de sucursales), fuentes de Libertad remarcaron que se trata de un movimiento global que no incide en la operación directa en el país y que no se analiza una salida de la compañía en esta plaza. “Se trata de un cambio de control en la estructura societaria de Grupo Casino. No está aprobada todavía por los acreedores. Grupo Casino no se va del país”, remarcaron a Punto a Punto.

En tanto, se esperan novedades por la operación colateral que incluye una propuesta de compra de Éxito, que controla a Libertad en la región, por parte del empresario Jaime Gilinski.

En un reciente comunicado se informó: «Companhia Brasileira de Distribuição («GPA» o la «Compañía») informa a sus accionistas y al mercado en general que el Sr. Jaime Gilinski ha presentado una nueva oferta no solicitada, ni negociada previamente con la administración, para la adquisición parcial de las acciones que GPA posee en Almacenes Éxito S.A. («Éxito»). Esta oferta tiene por objeto adquirir el 51% del capital social de Éxito por un monto de 586.500.000 de dólares («Nueva Oferta»), lo que representaría 1.150.000.000 de dólares para el total del capital social de Éxito…La administración de GPA comunicó inmediatamente a la Junta Directiva el recibimiento de la Nueva Oferta, quien que se reunirá en los próximos días para evaluar el asunto».