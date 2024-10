El impacto de arancelar a los extranjeros en universidades: ¿Un cambio relevante para el presupuesto?

En medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y las universidades por la cuestión del presupuesto, surgió la noticia de que la administración de Javier Milei presentará un proyecto de ley que propone imponer aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes en las universidades públicas.

Esta iniciativa, previamente planteada en el capítulo de Educación de la Ley Bases, fue elaborada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, quienes tienen a su cargo la Secretaría de Educación.

El proyecto plantea que los estudiantes extranjeros no residentes, en Argentina, deban abonar una tarifa para poder estudiar en las universidades públicas.

"En este momento Argentina tiene que cuidar cada peso. Creo que si no rinden los fondos que reciben (las universidades) está bien no seguir entregado porque eso sale de los bolsillos del trabajo de los trabajadores de todo el país", indicó la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

El impacto presupuestario: ¿significativo o insignificante?

A pesar del debate que se generó en torno a la medida, los datos demuestran que el impacto presupuestario de arancelar a los estudiantes extranjeros no residentes sería mínimo.

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por ejemplo, de sus 160.000 estudiantes, solo 3.050 son de origen extranjero, lo que representa un 1,9% del total. Esto, según datos del último Anuario Estadístico (2022).

La mayoría de extranjeros provienen de países como Bolivia, Brasil, Perú y Chile, donde no reciben educación superior gratuita o deben rendir exámenes de ingreso para acceder a sus sistemas universitarios. Medicina es la carrera que más atrae a estos estudiantes, seguida por Cine, dentro de las carreras que ofrece la institución.

En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el impacto de los estudiantes extranjeros es aún más reducido. Héctor Macaño, decano de la Facultad Regional Córdoba, explicó que de los aproximadamente 20 mil alumnos activos y seis mil preinscriptos por año, solo hay cerca de 25 estudiantes extranjeros, y ninguno con actividad significativa.

Sin embargo, la situación es distinta en otras sedes de la UTN, como la Facultad Regional Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde la proporción de estudiantes uruguayos es considerablemente mayor, según informó La Voz.

La implementación del arancelamiento

A pesar de que el Gobierno nacional impulsa esta ley, algunas universidades ya poseen sistemas de arancelamiento para extranjeros no residentes. En la UNC, por ejemplo, durante el rectorado de Carolina Scotto (2007-2013), se empezó a implementar una tasa por servicios no educativos que los estudiantes no residentes deben pagar si provienen de universidades extranjeras sin convenio de reciprocidad. La tarifa actual es de 350 dólares para estudiantes latinoamericanos y 500 dólares para los provenientes de otras partes del mundo.

No obstante, este universo de estudiantes sigue siendo pequeño y no tiene un impacto relevante en el presupuesto universitario. Además, con el tipo de cambio actual, el atractivo de estudiar en Argentina para los extranjeros ya no es el mismo.