El Instituto República de Larreta

Hace algunas semanas el PRO cordobés tuvo que entregar la sede céntrica de calle Deán Funes a sus dueños: el Partido Demócrata. Y fue el presidente del PRO local, Javier Pretto, los propietarios de la sede céntrica frente a la Iglesia Santo Domingo. Y mucho se habló en el último tiempo de la condición de homeless de los socios cordobeses de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo cierto es que esa búsqueda de hogar podría paliarse próximamente, más concretamente después del 9 de julio, la fecha indicada por Larreta para poner en marcha en todo el país el Instituto República, el nuevo think thank del alcalde porteño para la campaña 2023. Hace un tiempo vinieron dirigentes del entorno de Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño y hubo un contacto con la diputada Soher El Sukaría. Luego, el ala orgánica del PRO se hizo eco de este contacto y hubo un vuelo a Baires para hacer saber cómo era la estructura del partido en Córdoba. A partir de ahí, los orgánicos se aseguraron la filial local del Instituto República que se lanzará en algunas semanas y así… tendrán sede.

Scioli al territorio bonarense y la carrera por esa embajada

La charla se produjo a mediados de semana. Dos personas, una de ellas, un integrante del FdT cordobés que se prepara para darle batalla al schiarettismo en las Legislativas 2021. Viendo números y respaldados por la bendición del binomio que componen el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los alfiles del Gobierno nacional repasan encuestas y tratan de juntar los nombres y convencer dirigentes para integrar las listas. En esa charla, el experimentado dirigente lanzó su teoría acerca de lo que puede venir y le apuntó a la posible candidatura de Daniel Scioli, hoy embajador en Brasil y con chances de integrar las listas del peronismo en territorio bonaerense. “Hay que ver qué puede pasar con esa embajada y lo que significa para Córdoba”, soltó el hombre con cierto misterio. No solo eso, además agregó que puede haber novedades en Transporte de Nación después del fallido intento de Rodrigo Rufeil por asumir en la subsecretaría.



El cupo laboral trans, la pelea que se viene en la Unicameral

Hace casi diez días en el Senado se sancionó la ley de cupo laboral trans que prevé destinar el 1% de las vacantes en la administración pública nacional a personas travestis, trans o tránsgenero. Y lo que viene ahora, a partir de la sanción de la ley nacional, es el impacto hacia las provincias y municipios. En el Concejo está dando vueltas el proyecto y hubo una discusión acalorada en el 2019, en el último tramo de la administración de Ramón Mestre, que tenía concejales que acompañaban la medida y otros que no. En tanto, en la Unicameral también hubo reuniones de comisión y están viendo cuál es el proyecto que llega al recinto, teniendo en cuenta que hay iniciativas del radical Dante Rossi y también de la izquierda. Sin embargo, no son pocos los que posan la mirada en el accionar de la legisladora del PJ, la viguista Nadia Fernández. Algunos radicales memoriosos, recuerdan que la legisladora volvió a comisión su propio proyecto en sus tiempos de concejala y cuando era oposición a Mestre. Ocasión que le sirvió a parte del radicalismo y a los distintos colectivos que se manifestaron en el Concejo en aquella ocasión para hablar de “la mezquindad política” de la viguista.

Baldassi espera que se acomoden las fichas

Sigue raro el panorama del armado en Juntos por el Cambio. Se sabe que Luis Juez y Gustavo Santos se mueven ya como fórmula, que Mario Negri no declina su candidatura al Senado y que Rodrigo de Loredo, después del anuncio de ayer, también está en carrera para la Cámara alta. Sin embargo, aún son muchos los casilleros que quedan por llenarse y está la expectativa de aquellos que cumplen mandato en el Congreso este año. Dentro del PRO, y en la Cámara Baja, son Héctor Baldassi y Gabriel Frizza, aquellos que todavía no saben qué será de ellos a partir de diciembre. Y en el caso del éx árbitro, algunos aseguran que ya hubo un contacto con la cúpula del partido a nivel nacional y podría continuar su estadía dentro de la jefatura de Gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, aunque cerca del diputado no descarten un acercamiento a Negri. Esta última teoría, que deslizaron en el entorno del diputado del PRO, no termina de cerrar en el resto del partido y es por ello que un hombre, conocedor de la dinámica del partido amarillo, remató cerca del fin de semana: “¿ir en contra de la decisión de Macri? Difícil. Ninguna chance. No va a hacer nada que se oponga a la decisión del tipo que lo metió en esto”.

Vigo y un pie en territorio estratégico

La campaña para el peronismo ya está en marcha en Córdoba. Los albertistas son anfitriones de funcionarios nacionales, arman Zoom y hay diálogo de cara a lo que se viene. Y en el caso del peronismo que lidera el gobernador Juan Schiaretti, sucede lo mismo. Por ello es que esta semana, y mientras el viernes la cúpula de la campaña se mostraba con los sindicatos, Alejandra Vigo, la diputada nacional que encabezará el tramo al Senado, hacía un balance de la reunión virtual que había mantenido con el Gabinete Social en la semana. Actividad que Vigo ya hacía en la Secretaría de Equidad y que replicará en modo campaña en el interior. La de esta semana fue acompañada por la Universidad Católica disertó frente a alumnos del interior sobre la problemática de la pandemia y el impacto, pero no pasó desapercibido el escenario de esas conversaciones: los departamentos Río Primero, Colón y Punilla. Sobre todo en el caso de los dos últimos, que tienen presencia de dirigentes del albertismo de cara a las próximas elecciones.