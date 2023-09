"El liderazgo personalista de Milei perpetúa el modelo de Cristina"

El filósofo, pensador y escritor Santiago Kovaldoff fue uno de los platos fuertes del seminario anual “El Comercio y el contexto político-económico” que organizaron en nuestra ciudad la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Cámara de Comercio de Córdoba.

En diálogo con este medio la primera reflexión que dejó Kovadloff, a la hora de pensar el momento político de Argentina, fue que “las tres fuerzas que se van a enfrentar representan distintas concepciones de la organización política que pide la Argentina. Esto es original. Si las fuerzas que se van a enfrentar no representan un mismo sistema la primera evidencia es que estamos en crisis dentro de estos 40 años de vida democrática”.

Y amplíó: “hemos alcanzado un nivel tal de opacidad de la república que tenemos estas tres concepciones. Por un lado a una fuerza como la de Bullrich que reivindica la necesidad de reconstruir la república de la mano de la Constitución, una fuerza como la de Massa que está persuadida que la Constitución y la ley son instrumentos de poder y no a la inversa y tenemos la fuerza de Milei que representa la idea de romper con el sistema, organizar el país sobre la base de un liderazgo personalista que perpetúa el modelo de Cristina Kirchner en esto de la hegemonía de una sola figura que lo ordene todo, pero no representa una fuerza política ni del sistema ni fuera del sistema, no tiene estructura nacional”.

Para Kovadloff, la paradoja de Milei es que cuando va en busca de una estructura recurre a la casta de la que quiere prescindir. Y plantea que su propuesta es, aunque la más exitosa de las tres, sumamente difusa.

“Es el que mejor capitalizó el desencanto con la democracia en estos 40 años, 20 años con la labor terminal que sobre la democracia hizo el kirchnerismo. Hoy tenemos una ausencia de criterio organizativo del país en el que la violencia y los delitos siguen estando impunes”.

Con todo, remarca que la gente no lo votó en su mayoría a Milei: “las fuerzas de Patricia Bullrich y de Massa representan un porcentaje altísimo y aunque no coinciden entre sí, estarían mucho más volcadas a no respaldar un liderazgo como ese. Tengo la impresión de que se avecinan dos meses que son muy interesantes, estamos viendo a tres competidores que mientras luchan entre sí intentan configurar su propia identidad. No es que la tienen construida, sino que están en construcción, mientras simultáneamente intentan derrotar al adversario. Es una situación de cultura política muy dramática. Creo que la mayoría del electorado que se apartó de Juntos o prescindió de ir a una votación está atemorizado por el desmadre que significa el desenfreno de Milei. Pero una cosa es votar reactivamente y otra por convicción”.

-¿Se puede gobernar un país como Argentina dándole la espalda al establishment político o a la casta como dice Milei?

-Todavía no. La nuestra es una democracia de corporaciones, no es una democracia de partidos, no hay partidos, hay corporaciones y entre ellos las empresarias. Entonces tenemos esas corporaciones, las sindicales, gente del campo de la política. Para gobernar hay que hacer una jugada radical, sostener los ideales de la república de la mano de la Constitución y avanzar sobre el delito para que exista la Justicia. Sin ley no hay democracia, puede haber otra cosa, pero democracia republicana no.

-¿Es un síntoma que debería preocupar la aparición de una figura política con rasgos mesiánicos como la de Milei?

-Ya venimos, ya venimos… ¿recuerdan cuando Cristina Fernández dijo “yo soy la madre de 40 millones de argentinos”?, el mesianismo estuvo presente en la Argentina siempre que los liderazgos fueron personalistas y excluyentes, esa línea populista la tiene Milei también, es un liderazgo único, hegemónico, intolerante hacia cualquier divergencia. El populismo tiene garantizado en Milei su continuidad, en Massa, el establishment tiene garantizado su continuidad. Porque Massa va a negociar con quien sea para sostenerse en el poder, no tiene ideales, tiene intereses. Y Patricia representa un ideal de república no del todo persuasivo para un país que esta defraudado con la democracia si lo sigue a Milei, tiene intereses corporativos muy poderosos si lo sigue a Massa y en un ballotage entre Milei y Massa lo vota a Massa.

-¿Si Bullrich no logra meterse en segunda vuelta, es el fin de JxC?

-Me temo que sí, pero no el fin de su fuerza política. Creo que ella va a reunir, aún perdiendo, un caudal de votos que le van a dar entidad política en la oposición.