El llaryorismo espera que Schiaretti refuerce sus pretensiones nacionales para oficializar la candidatura

La campaña empezó hace rato. Sin oficializaciones, pero con rosca y movimiento, los aspirantes a suceder a Juan Schiaretti en el Centro Cívico buscan engrosar su imagen antes de calzarse el traje de candidato a gobernador. Es que, en la elección más importante de los últimos 25 años, hay mucho en juego entre una oposición entusiasmada y un oficialismo encolumnado detrás de Martín Llaryora.

El intendente capitalino nunca lo va a afirmar a menos que tenga el ok del “Gringo”, pero es sabido por propios y extraños que será el elegido para intentar retener la Provincia otros cuatro años. Y según comentaron desde su entorno a PERFIL CÓRDOBA, el traje está listo y el momento en el que se lo calce Llaryora depende de “cómo se alineen los planetas en la proyección nacional de Juan”.

En otras palabras, el llaryorismo se ve “remando en una lancha apagada, con motor Fórmula Uno”: “Cuando Juan dé el ok, prendemos y salimos a toda velocidad”. En tanto, remarcaron que el gobernador “está dando pasos a nivel nacional y está generando presencias”, además de recalcar el apoyo recibido, por ejemplo, el martes pasado tras inaugurar el Centro de Encuentro Barrial de Estación Flores.

“El intendente tiene la voluntad de hacer crecer a cada barrio de Córdoba y luchar contra la inseguridad. Llaryora trabaja junto al gobierno provincial porque somos parte de un mismo equipo y eso repercute y redunda en obras y acciones, para mejorar su vida”, dijo Schiaretti.

“Cuando entienda que su proyección nacional tiene algún perfil, ese será el momento”, comentaron a este medio. Sin embargo, los hombres más cercanos al intendente estiman que todo se terminará de aclarar “antes de fin de año”, con la tranquilidad de que, en un mano a mano, la diferencia con Luis Juez sería la suficiente como para ganar.

De hecho, tal es el optimismo que manejan algunos allegados que no ven con recelo la posibilidad de que se vote por la gobernación y la intendencia en un mismo domingo para “ir por todo”. Con la palabra “gestión” como mantra, el llaryorismo en el Palacio 6 de Julio especula con que primará la continuidad, aunque en comicios nacionales siga triunfando la ex Cambiemos. La mesa chica de Llaryora, encuestas en mano, afirma que el futuro candidato tiene un 60% de aceptación, “gana por seis a ocho puntos en la Capital” y tiene números positivos en el este y sur cordobés por lo que “territorialmente no hay lugar para que De Loredo y Juez nos saquen votos”.

Con este panorama, y con el mantra expresado en cortes de cinta, los armadores del intendente no ven la necesidad de acelerar los tiempos. Ni siquiera pensando en el Mundial de Qatar que comienza en noviembre: “Es relativo eso que ‘se para todo’ por la Copa del Mundo. Nos tomaremos dos horas para ver a la Selección y después seguiremos laburando porque Martín va a seguir exteriorizando obras”.

La Militante. Si bien en Hacemos por Córdoba todos afirman que “no tienen articulación con El Panal”, los movimientos de la agrupación delasotista ganan más notoriedad, sobre todo en el interior provincial. Tras el primer acto realizado en la sede capitalina de Luz y Fuerza, este viernes se llevó a cabo en Río Cuarto un plenario centrado en el #Llaryora2023.

La agrupación es la primera que sale a promover a viva voz al sanfracisqueño y tiene entre sus principales referentes al legislador Franco Miranda, la ex diputada Adriana Nazario y el intendente de Canals, Edgar Bruno. En diálogo con este medio, Bruno destacó que es indispensable elevar el nivel de conocimiento de Llaryora en pueblos y ciudades del interior donde el aparato de propaganda municipal no tiene el mismo arraigo, a diferencia de la Capital.

“Empezamos a hacer conferencias de prensa en Marcos Juárez, el departamento Unión y Santa Rosa de Río Primero. El viernes, además de Río Cuarto, estuvimos en Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y Sampacho”. El intendente capitalino ve con buenos ojos la campaña de La Militante y en el acto de Luz y Fuerza, realizado en abril, envió a Miguel Siciliano, uno de los anotados en la carrera hacia la intendencia, como un signo de legitimación.

“Entendemos que el modelo exitoso de Córdoba tiene que continuar y que no podemos errarle. Queremos que la gente, en estos departamentos donde se ven mucho los canales de TV nacionales, sepa y conozca de la buena gestión que está haciendo”, sostuvo el mandatario de Canals, quien en enero les pidió a los militantes: “Tenemos que trabajar mucho a partir de este 2022 para que Martín Llaryora sea el próximo gobernador de todos los cordobeses”.