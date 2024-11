El nuevo presidente de Uruguay y su conexión con Córdoba a través del malambo

Yamandú Orsi, recientemente electo presidente de Uruguay, reveló su vínculo personal con la provincia de Córdoba, destacando su participación en el Festival Nacional del Malambo, celebrado anualmente en la localidad de Laborde.

Orsi, quien asumirá el mando del país vecino el 1 de marzo de 2025, compartió en una entrevista que asistió en varias ocasiones al festival, al que describió como un espacio de admiración y aprendizaje. “Me encanta. Yo iba al festival de malambo de Laborde. Y fui varios años seguidos. Y ahí iba a admirar a los argentinos… Mira lo que son”, relató el mandatario electo.

“Aprendí muchísimo con ellos. Me gustaba bailar y es como que no perdés esa memoria corporal. No podés quedarte quieto cuando escuchas esa música. Me levantaba todos los días a las 7 de la mañana para aprender”, expresó el político en La Otra Cara.

El Festival Nacional del Malambo, reconocido como uno de los encuentros más federales y representativos de las tradiciones argentinas, reúne cada enero a bailarines, músicos y artistas de todo el país en una competencia por el título de Campeón Nacional del Malambo. Se realiza todos los años en la localidad de Laborde, en el sur de la provincia de Córdoba.

Cabe destacar que este evento también recibe delegaciones internacionales, fomentando el intercambio cultural en la región. Orsi, un docente de historia y ex intendente de Canelones, destacó su afinidad por la música folclórica y el baile, actividades que marcaron su juventud.

“Incluso durante años bailé folclore. Yo bailé muchos años, fui a Bolivia, a Argentina, al sur de Brasil. Cuando era adolescente y joven yo escuchaba folclore y canto popular. Y entonces todos mis compañeros de generación, escuchaban rock argentino. Yo siempre escuché folclore y canto popular. Mercedes Sosa me encantaba, y no me sacabas de ahí. Pasa el tiempo y empezás a descubrir cosas que eran de otro tiempo o vas encontrando cosas nuevas también”, agregó.

Orsi reflexionó sobre cómo fue cambiando su relación con la música y la danza a lo largo del tiempo, influido en parte por sus hijos. “Claro. Pero viste cómo es. Me tienen loco. Yo aprendí a descubrir con ellos.. Es tremendo. Capaz que todavía soy así. Estoy marcando viejo. Le empezás a tomar el gusto a Trueno. Que a ellos les gusta todo eso. Ves las letras y decís, ‘esto es bueno’. Nos gusta escuchar a Residente y a Calle 13. A ellos les gusta y compartimos esos gustos. Pero, pá, cómo ha cambiado todo, ¿no? Yo escucho de todo”, concluyó.