Habló el abogado del empresario acusado de arrollar a tres jóvenes: "Fugarse no es delito"

Tristán Gavier, el abogado defensor del empresario acusado de arrollar a tres adolescentes en el Camino Intercountries de Córdoba y luego escaparse, aseguró que "fugarse no es delito".

El letrado consideró que la fuga en sí no constituye un delito, aunque si puede ser algo "inmoral" y que pueda tenerse en cuenta para la determinación de una eventual pena.

"Una fiscal no puede tener a una persona detenida porque se escapó. Escaparse en una cuestión inmoral. Si hay algún delito que es de los más leves del Código Penal, que son lesiones leves culposas, yo no puedo tener (detenida) a una persona que trabaja y tiene 300 empleados", sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

Imputado

El empresario Juan Manuel Beltrán (45), habría atropellado con su camioneta VW Amarok en la madrugada del domingo a tres adolescentes, de entre 15 y 16 años, en calle Molinos de Torres y avenida Los Álamos.

Fuentes oficiales precisaron que el conductor, imputado por la presunta comisión del delito de lesiones culposas agravadas, "se fugó" .

Defensa

"Les dieron el alta, estaban en observación en el Cardiológico así que no han tenido mayores lesiones", dijo Gavier al referirse al estado de salud de los jóvenes.

"Él vive en el barrio El Bosque que queda en zona norte, en las inmediaciones del accidente y estaba en su casa y la policía investigando toca el timbre de su domicilio, pero no vienen con una orden de detención", aclaró el letrado.

"Tocan el timbre de su domicilio y van con el automóvil que hay que hacer una pericia y se presentan acompañados por el policía a la Unidad Judicial de La Calera y ahí dan la orden de detenerlo. No es que lo detienen en la casa, no tenía orden de detención", precisó en declaraciones a Canal 10.

"Se queda ahí, lo alojan un par de horas y lo mudan a la UCA, donde está ahora", prosiguió Gavier.

"Está investigando la fiscal. Hay fotografías. Van a llegar algunos videos, unos análisis de orina y sangre que se hacen en todos estos casos de accidentes", añadió el abogado.

Argumentos

Según la defensa del empresario, "la imputación no puede haber otra cosa que no sea lesiones culposas, o sea agravadas porque se comete con un vehículo". "Lesiones leves culposas, un delito que no tiene mayor gravedades ni complicaciones", enfatizó.

Gavier consideró que "en la indagatoria (que se realizaría en los próximos días) deberían concederle la libertad".

"Yo creo que el accidente sucedió a la noche. No sé cómo estaban vestidos los adolescentes, no sé si venían caminando próximos a la ruta. No le estoy echando la culpa a ellos por supuesto. Si los toca con un espejo retrovisor yo creería que no los vio", aseguró el letrado.