“El panorama no es sombrío: tiene más mortalidad el Covid que el dengue”

Córdoba atraviesa uno de los momentos más críticos desde que comen zó la epidemia de deng ue. Sólo en la última semana, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó 8.629 nuevos casos, número que, según coinciden los especialistas, mantiene un subregistro importante debido a que no todos los casos cuentan con su correspondiente diagnóstico de laboratorio; lo que genera que las cifras de infectados sean bastantes mayores.

El infectólogo Miguel Díaz es uno de los profesionales con mayor experiencia en la lucha contra el dengue. Lleva más de 15 años dándole batalla a la enfermedad transmitida por el mosquito del Aedes Aegypti. En 2009 fue la aparición del primer brote en la provincia y junto con otro infectólogo local, Hugo Roland, diagramaron un plan de contingencia para enfrentarlo. Luego, como director del Rawson, enfrentó otro gran brote en 2019, que fue opacado por la pandemia de Covid 19 que arribó al país casi de manera simultánea; y ahora ya alejado de la dirección del hospital atiende pacientes de manera particular en su consultorio.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Díaz brindó su mirada sobre lo que está ocurriendo y lo que puede pasar en los próximos meses. “Este es el brote más grande que ha habido hasta ahora. El del 2019 fue un brote que coincidió con el inicio de Covid, uno de los más grandes de las américas y que afectó a Argentina. Las medidas preventivas en ese momento fueron buenas y el número de casos fue menor. En ese momento el clima ayudó. Ahora eso no está pasando. Es inesperado el número que se está registrando y desde el punto de vista sanitario es un brote preocupante”, analizó.

Díaz, quien ganó el premio PERFIL CÓRDOBA a la Ciencia en 2022 por su trabajo durante la pandemia, agregó que: “hay variables que son difíciles de manejar como el cambio climático, las lluvias, el calor sostenido. Tuvimos un invierno leve y en ningún momento se cortaron los contagios. Creo que en este marco Córdoba está un poco mejor que otras latitudes porque hay gente que está muy comprometida con este tema como el caso de Laura López” (subsecretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud).

—Ante semejante cantidad de infectados, ¿es una gran preocupación el hecho de que empezarán las infecciones por un segundo serotipo?

—Una reinfección por un segundo serotipo puede hacer que una persona tenga una enfermedad más grave, pero es sólo una posibilidad. Una reinfección no es sinónimo de muerte, ni mucho menos. Normalmente un pequeño porcentaje de casos de alrededor de un 5 por ciento hacen enfermedades graves, y tiene una mortalidad menor al 1 por ciento. Esto es en todo el mundo, hay mucha estadística al respecto. En este momento el gran problema es la saturación del sistema sanitario, si bien puede ser más grave, no es sinónimo de muerte. Te tenés que cuidar de una segunda infección, pero el panorama no es sombrío. Tiene más mortalidad Covid que dengue.

—¿Qué sabemos de la inmunidad que genera para la persona que tuvo dengue?

—La inmunidad se cree, hasta ahora que es permanente para el serotipo con el cual te infectaste, y de 6 meses hasta un año, en algunos trabajos más tiempo, para los otros tres serotipos.

—Qué se puede esperar para el verano que viene ante el aluvión de casos actual?

—Habrá que ver las condiciones climáticas de este año. Entiendo que el próximo gran brote puede ser en dos años según los especialistas en meteorología. Esto es fundamental por la gran importancia que tienen las campañas preventivas. Este es un mosquito domiciliario y hay que sacarlo del domicilio. Hay que insistir con esto y en todo el mundo se han evitado brotes de esta m a g n it ud c on campañas de comunicación. Hay variables como el desmonte, la urbanización, que son difíciles de manejar pero otras que son personales, de cada hogar.

—¿Vacunar masivamente es una solución como lo fue en Covid?

—No en este momento, si uno tuviera una vacuna que tuviera una eficacia comprobada, que se puede administrar a grupos de mayor riesgo, sería ideal. Durante un brote, este tipo de vacunas no se pueden aplicar. No son vacunas como la meningococo que se aplican en pleno brote. Además hay mucha gente generando inmunidad en este momento. Una vacunación masiva debería hacerse en invierno, a principios de primavera. Necesitas 100 días para que estimule la inmunidad, por eso no la haría en este momento. Son dos dosis de vacuna porque hay un primer estímulo de inmunidad y necesitas el segundo para conferir una inmunidad importante. La mayor efectividad es en personas que han tenido la infección, pero se les debe aplicar entre 3 y 6 meses después. Todo estos factores hacen que haya que buscar el momento más propicio para vacunar a toda la población o elegir a quienes vas a vacunar puntualmente.

—¿Si tengo dengue que debo hacer?

—No automedicarse, los síntomas son muy característicos, fiebre, cefalea, dolor detrás de ojos, dolor muscular, eso te tiene que llevar a tus profesionales de confianza. El dengue se cura fundamentalmente con líquido, ese es el secreto. Tiene tres etapas: Fase Febril, Fase Crítica, con compromiso de órganos, y Fase de Recuperación. Además el dengue se clasifica en Clase A, B y C, y a lo largo de la enfermedad puede cambiar de etapas y volver de clase C a B o de B a A. Es importante decir que la mayoría hace casos leves. El dengue tiene momentos: el primero es la fase febril, cuando baja la fiebre allí pueden empezar los problemas que son disminución de plaquetas y el compromiso de otros órganos. En este brote veo mucha afección en la parte hepática.

—¿Este brote es generado por un serotipo más agresivo del virus?

—No veo un brote más agresivo, uno ve más gente infectada y entonces por consecuencia se ven más casos graves, pero es una cuestión numérica. No se está comportando como una enfermedad distinta a lo que venimos combatiendo hace tantos años.